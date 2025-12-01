יום חמישי, 04.12.2025 שעה 04:38
עבד כבש בקבוצת המשנה של פ.ס.וו איינדהובן

הישראלי שמשחק בליגת השנייה בהולנד, השלים 72 דקות וכבש את הגול השלישי של קבוצתו שניצחה 1:3 את וואלביק. 74 דקות לבר לין בתיקו קריבבס מול שחטאר

תאי עבד חוגג (IMAGO)
הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם נמצאות בעיצומן, כאשר גם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לקחת חלד במדי קבוצותיהם. היום (שני) מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס מנסים לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# בליגת השנייה בהולנד, תאי עבד שיחק 72 דקות וכבש את השער השלישי בניצחון 1:3 של קבוצת המשנה של פ.ס.וו איינדהובן על וואלביק. בעקבות הניצחון, קבוצתו של הישראלי טיפסה אל המקום השלישי בטבלה.

# באוקראינה, בר לין המשחק בקריבבס אותה מאמן פטריק ואן לוון כשלצידו אורי דוד, שיחק 74 דקות ב-2:2 של הקבוצה מול האימפריה המקומית שחטאר דונייצק.

# בליגה הרומנית השנייה, מאוויס צ’יבוטה המשחק בשפסי, הוחלף בדקה ה-59 כשקבוצתו הובילה 0:1 על פולי יאשי, בתוצאה שנשמרה עד לשריקת הסיום.

# עוד בליגה השנייה בהולנד, יובל רנון נכנס בדקה ה-80 בהפסד 2:0 של קבוצתו ויטסה ארנהיים מול קבוצת המשנה של אייאקס אמסטרדם. בעקבות התוצאה ויטסה ירדה למקום האחרון בליגה בעוד שהיריבה עקפה אותה ונמצאת מקום אחד מעליה.  

