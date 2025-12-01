אין כוכבים, תסתדרו: הטוויסט של העונה בפנטזי

הטוויסט של העונה בלה ליגה פנטזי. טורניר הסופר קאפ הספרדי מעבר לפינה וכמדי שנה בספרד המשחקים של ארבע הקבוצות המשתתפות זו מול זו הוקדמו. כתוצאה מכך, ברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד וריאל מדריד תתארח אצל אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-19 בלה ליגה.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

בעקבות הקדמת המשחקים, חלה תפנית מעניינת: בעת שיגיע המחזור ה-19, מכיוון ששחקני ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד ובילבאו כבר שיחקו, לא תוכלו לבחור בהם ותצטרכו להרכיב נבחרת מיתר 16 הקבוצות, ללא כמה מהשחקנים הטובים ביותר במשחק. כאן בדיוק נמדדים המנג’רים האיכותיים ביותר בפנטזי, ואין ספק שזה יהיה אתגר מעניין.

ויניסיוס (IMAGO)

לקראת המפגשים הגדולים של אמצע השבוע, זה הזמן גם לראות את ההרכבים המשוערים.

ברצלונה – אתלטיקו מדריד (שלישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נהואל מולינה, חוסה מריה חימנס, דויד האנצ'קו, מתאו רוג'רי (קלמן לנגלה), קוקה, פבלו באריוס, אלכס באאנה, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (אלכסנדר סורלות') וחוליאן אלברס.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ריאל מדריד (רביעי, 20:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל, אמריק לאפורט, דני ויויאן, יורי ברצ'יצ'ה, מיקל חאורגיסאר, סלטון סאנצ’ס, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, ניקו ווויליאמס ואונאי גומס.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר (ראול אסנסיו), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה (ארדה גולר), פדריקו ואלוורדה, ג'וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.