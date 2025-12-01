יום שני, 01.12.2025 שעה 19:06
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

אין כוכבים, תסתדרו: הטוויסט של העונה בפנטזי

המשחקים בין ברצלונה לאתלטיקו ובין ריאל לבילבאו הוקדמו בגלל הסופר קאפ, וכשיגיע המחזור ה-19 לא תוכלו לבחור בשחקנים שלהן. וגם: ה-11 המשוערים

|
אלברס, לאמין ימאל ואמבפה (IMAGO)
אלברס, לאמין ימאל ואמבפה (IMAGO)

הטוויסט של העונה בלה ליגה פנטזי. טורניר הסופר קאפ הספרדי מעבר לפינה וכמדי שנה בספרד המשחקים של ארבע הקבוצות המשתתפות זו מול זו הוקדמו. כתוצאה מכך, ברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד וריאל מדריד תתארח אצל אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-19 בלה ליגה.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

בעקבות הקדמת המשחקים, חלה תפנית מעניינת: בעת שיגיע המחזור ה-19, מכיוון ששחקני ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד ובילבאו כבר שיחקו, לא תוכלו לבחור בהם ותצטרכו להרכיב נבחרת מיתר 16 הקבוצות, ללא כמה מהשחקנים הטובים ביותר במשחק. כאן בדיוק נמדדים המנג’רים האיכותיים ביותר בפנטזי, ואין ספק שזה יהיה אתגר מעניין.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

לקראת המפגשים הגדולים של אמצע השבוע, זה הזמן גם לראות את ההרכבים המשוערים.

ברצלונה – אתלטיקו מדריד (שלישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נהואל מולינה, חוסה מריה חימנס, דויד האנצ'קו, מתאו רוג'רי (קלמן לנגלה), קוקה, פבלו באריוס, אלכס באאנה, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (אלכסנדר סורלות') וחוליאן אלברס.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ריאל מדריד (רביעי, 20:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל, אמריק לאפורט, דני ויויאן, יורי ברצ'יצ'ה, מיקל חאורגיסאר, סלטון סאנצ’ס, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, ניקו ווויליאמס ואונאי גומס.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר (ראול אסנסיו), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה (ארדה גולר), פדריקו ואלוורדה, ג'וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

