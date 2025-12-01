"רק כריסטיאנו רונאלדו השתווה אליו בכישרון"

אחרי פתיחת עונה לא פשוטה, כשכבר במשחק הרשמי הראשון של מילאן נפצע ונעדר לחודש וחצי, רפאל ליאאו עלה הגל וגולש עם מילאן אל עבר המקום הראשון בליגה. תחת המאמן החדש מסימיליאנו אלגרי, הפורטוגלי שינה תפקיד על המגרש ועבר לשחק בעמדת החלוץ, משם הספיק למצוא את הרשת חמש פעמים.

ליאאו, שהגיע למילאן מליל, החל את דרכו בספורטינג. לאור היכולת המעולה שפוקדת את השחקן, מאמנו במחלקת הנוער של המועדון הפורטוגלי, טיאגו פרננדס, סיפר עליו: “אימנתי אותו מגיל 12 ואילך במחלקות הנוער של ספורטינג. בליסבון, רק לכריסטיאנו רונאלדו הייתה רמת כישרון כזו בגילאים האלו. הוא ללא ספק השחקן הכי טוב שאימנתי”.

פרננדס המשיך להלל את ליאאו: “בתור ילד, הוא הזכיר לי את רונאלדו הברזילאי, ‘פנומנו’. לשחק כחלוץ זה לא משהו שחדש לו. המהירות, הטכניקה, האיכות והסיומת. הוא יכול לשחק בכל מקום, ועבור המועדונים הגדולים ביותר בעולם. זה מרגש לראות אותו זורח בסן סירו.

רפאל ליאאו. הזכיר את רונאלדו פנומנו (IMAGO)

“העבודה הקשה במשך שעות רבות על ומחוץ למגרש השתלמו. שנינו היינו חשובים מאוד אחד עבור השני, ואני ממש שמח שהוא כוכב עבור מועדון נפלא כמו מילאן. השיטה של אלגרי מושלמת להדגיש את היכולות שלו. אני משוכנע שהוא יכבוש המון שערים העונה ויהיה שמח”.