יום שני, 01.12.2025 שעה 20:57
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
289-1913מילאן1
2811-2013נאפולי2
2713-2813אינטר3
277-1513רומא4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2312-1713יובנטוס7
1810-1513לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1614-1613אטאלנטה11
1416-1312קרמונזה12
1423-1213טורינו13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
621-1013פיורנטינה19
620-813ורונה20

"רק כריסטיאנו רונאלדו השתווה אליו בכישרון"

על רקע ההצלחה של מילאן ורפאל ליאאו, מאמנו לשעבר של החלוץ שיבח: "הוא יכול לשחק בכל עמדה ועבור כל מועדון. הוא הזכיר לי את רונאלדו 'פנומנו'"

|
כריסטיאנו רונאלדו ורפאל ליאאו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו ורפאל ליאאו (IMAGO)

אחרי פתיחת עונה לא פשוטה, כשכבר במשחק הרשמי הראשון של מילאן נפצע ונעדר לחודש וחצי, רפאל ליאאו עלה הגל וגולש עם מילאן אל עבר המקום הראשון בליגה. תחת המאמן החדש מסימיליאנו אלגרי, הפורטוגלי שינה תפקיד על המגרש ועבר לשחק בעמדת החלוץ, משם הספיק למצוא את הרשת חמש פעמים.

ליאאו, שהגיע למילאן מליל, החל את דרכו בספורטינג. לאור היכולת המעולה שפוקדת את השחקן, מאמנו במחלקת הנוער של המועדון הפורטוגלי, טיאגו פרננדס, סיפר עליו: “אימנתי אותו מגיל 12 ואילך במחלקות הנוער של ספורטינג. בליסבון, רק לכריסטיאנו רונאלדו הייתה רמת כישרון כזו בגילאים האלו. הוא ללא ספק השחקן הכי טוב שאימנתי”.

פרננדס המשיך להלל את ליאאו: “בתור ילד, הוא הזכיר לי את רונאלדו הברזילאי, ‘פנומנו’. לשחק כחלוץ זה לא משהו שחדש לו. המהירות, הטכניקה, האיכות והסיומת. הוא יכול לשחק בכל מקום, ועבור המועדונים הגדולים ביותר בעולם. זה מרגש לראות אותו זורח בסן סירו. 

רפאל ליאאו. הזכיר את רונאלדו פנומנו (IMAGO)רפאל ליאאו. הזכיר את רונאלדו פנומנו (IMAGO)

“העבודה הקשה במשך שעות רבות על ומחוץ למגרש השתלמו. שנינו היינו חשובים מאוד אחד עבור השני, ואני ממש שמח שהוא כוכב עבור מועדון נפלא כמו מילאן. השיטה של אלגרי מושלמת להדגיש את היכולות שלו. אני משוכנע שהוא יכבוש המון שערים העונה ויהיה שמח”.

