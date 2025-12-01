יום שני, 01.12.2025 שעה 17:07
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
159-148הפועל הרצליה5
1510-139מ.ס. דימונה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-139מכבי יבנה10
1113-119שמשון תל אביב11
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

ראובן טרקו מונה למאמן בית"ר נורדיה ירושלים

המאמן שהוביל את שמשון תל אביב לניצחון במשחקו האחרון, יחליף את זוהר קמינסקי. המשוכה הראשונה: מכבי קריית מלאכי, האקסית, בגביע האזורים ובליגה

|
ראובן טרקו (יונתן גינזבורג)
ראובן טרקו (יונתן גינזבורג)

בקצת פחות מ-24 שעות, בית"ר נורדיה ירושלים הודיעה היום (שני) שהמאמן הבא שלה יהיה ראובן טרקו, מי ששימש כעוזרו של חי אבייב בשמשון תל אביב וניהל המשחק האחרון של הקבוצה, שניצחה, טרם הביא המועדון התל אביבי את אסי אלימלך. בית"ר נורדיה ירושלים נפרדה באחרונה מזוהר קמינסקי, איתו החלה  את העונה ולבינתיים השיגה שמונה נקודות בלבד.

טרקו, שיחגוג החודש את יום הולדתו ה-29, הגיע למתחם האימונים של בית"ר נורדיה ירושלים והחל להעביר אימון ראשון לחבר'ה הצעירים, לצד הוותיקים, כשהמטרה היא להשאיר את הקבוצה בליגה א' דרום. במועדון פתוחים לשמוע הצעות בדבר חיזוקים וסומכים על ראובן בבחירת השחקנים הנכונים שיכולים לעזור לבית"ר נורדיה ירושלים.

המשוכה הראשונה שתעמוד לפניו של ראובן היא לא אחרת מאשר מכבי קריית מלאכי, שבסוף השבוע הפסידה 5:0 למכבי עירוני אשדוד. את קריית מלאכי מכיר היטב, הרי שבעונה החולפת הגיע לשם יחד עם חי אבייב, כעוזר, עד שחי החליט לעזוב וניתנה לו ההזדמנות להוביל הקבוצה. את בית"ר נורדיה ירושלים, אגב, מכיר היטב, הרי שאימן במחלקת הנוער שלה בעבר.

מחר (שלישי), במסגרת סיבוב שמינית גמר גביע האזורים, שבסיומו המנצחת תקבל כרטיס טיסה לגביע החובבים של אופ"א בקיץ הקרוב, בית"ר נורדיה ירושלים תארח את מכבי קריית מלאכי בעמק הארזים בשעה 18:30. ביום שישי (05/12) מכבי קריית מלאכי תארח את בית"ר נורדיה ירושלים במסגרת המחזור ה-10 בליגה א' דרום, באצטדיון 'נינו' בקריית מלאכי, בשעה 12:35.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */