ראובן טרקו מונה למאמן בית"ר נורדיה ירושלים

בקצת פחות מ-24 שעות, בית"ר נורדיה ירושלים הודיעה היום (שני) שהמאמן הבא שלה יהיה ראובן טרקו, מי ששימש כעוזרו של חי אבייב בשמשון תל אביב וניהל המשחק האחרון של הקבוצה, שניצחה, טרם הביא המועדון התל אביבי את אסי אלימלך. בית"ר נורדיה ירושלים נפרדה באחרונה מזוהר קמינסקי, איתו החלה את העונה ולבינתיים השיגה שמונה נקודות בלבד.

טרקו, שיחגוג החודש את יום הולדתו ה-29, הגיע למתחם האימונים של בית"ר נורדיה ירושלים והחל להעביר אימון ראשון לחבר'ה הצעירים, לצד הוותיקים, כשהמטרה היא להשאיר את הקבוצה בליגה א' דרום. במועדון פתוחים לשמוע הצעות בדבר חיזוקים וסומכים על ראובן בבחירת השחקנים הנכונים שיכולים לעזור לבית"ר נורדיה ירושלים.

המשוכה הראשונה שתעמוד לפניו של ראובן היא לא אחרת מאשר מכבי קריית מלאכי, שבסוף השבוע הפסידה 5:0 למכבי עירוני אשדוד. את קריית מלאכי מכיר היטב, הרי שבעונה החולפת הגיע לשם יחד עם חי אבייב, כעוזר, עד שחי החליט לעזוב וניתנה לו ההזדמנות להוביל הקבוצה. את בית"ר נורדיה ירושלים, אגב, מכיר היטב, הרי שאימן במחלקת הנוער שלה בעבר.

מחר (שלישי), במסגרת סיבוב שמינית גמר גביע האזורים, שבסיומו המנצחת תקבל כרטיס טיסה לגביע החובבים של אופ"א בקיץ הקרוב, בית"ר נורדיה ירושלים תארח את מכבי קריית מלאכי בעמק הארזים בשעה 18:30. ביום שישי (05/12) מכבי קריית מלאכי תארח את בית"ר נורדיה ירושלים במסגרת המחזור ה-10 בליגה א' דרום, באצטדיון 'נינו' בקריית מלאכי, בשעה 12:35.