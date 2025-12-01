יום שלישי, 02.12.2025 שעה 04:33
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
4131-1852קרואטיה1
4131-1782טורקיה2
4133-1722גרמניה3
4125-1642ספרד 4
4132-1672יוון5
4150-1802אוקראינה6
4172-1942צ'כיה7
4161-1752פולין8
4167-1762הונגריה9
4158-1642סרביה10
3138-1512פורטוגל11
3177-1872סלובניה12
3154-1642לטביה13
3146-1552צרפת14
3163-1692הולנד15
3173-1782בריטניה16
3170-1702ליטא17
3165-1652פינלנד18
3166-1652איסלנד19
3190-1862אסטוניה20
3162-1582איטליה 21
3158-1422מונטנגרו22
2166-1482בלגיה23
2167-1432בוסניה24
2162-1352דנמרק25
2191-1632שבדיה26
2175-1462שוויץ27
2176-1462אוסטריה28
2171-1392רומניה29
2174-1402ישראל30
2182-1402גאורגיה31
2183-1242קפריסין32

מסתבכת: נבחרת ישראל נכנעה 85:71 לקרואטיה

החבורה של בית הלחמי רשמה הופעה נוראית ונותרה במצב בעייתי בקמפיין. הנבחרת מהבלקן נהנתה מיום טוב של רוזיץ' שרשם 23. סורקין עוד ניסה עם 20 מנגד

|
רומן סורקין חודר לסל (FIBA)
רומן סורקין חודר לסל (FIBA)

נבחרת ישראל רשמה הערב (שני) הפסד נוסף במסגרת מוקדמות אליפות העולם, כשלאחר התבוסה שספגה מול גרמניה בשישי, הפעם בית הלחמי וחניכיו נכנעו 85:71 לקרואטיה במשחק שהתקיים בריגה, שהיה חד צדדי ברובו. לאחר ההפסד לאחת מהיריבות הישירות בקרב ההעפלה למונדובאסקט, הכחולים-לבנים הסתבכו ויקוו למעידות קרואטיות בהמשך.

המשחק נפתח בשליטה קרואטית מוחלטת, כששתי שלשות רצופות של מריו הזוניה חתמו ריצת 0:12. משם, הצליחה הנבחרת להתאושש ואף עלתה ליתרון לאחר דקות טובות של רומן סורקין וקאדין קרינגטון. המילה האחרונה בחצי הראשון נאמרה בקרואטית, כשהאורחת הצליחה לפתוח יתרון קטן וירדה להפסקה כשהיא מובילה ב-5 הפרש.

אל המחצית השנייה עלתה רק נבחרת אחת. האדומים מהבלקן להטו כל הדרך ליתרון דו ספרתי, שמיכאל רוזיץ’ בן ה-19 בלבד מבדאלונה, והכוכב של ריאל מדריד מריו הזוניה הובילו אותה לפער נוח בסיום הרבע השלישי. 10 הדקות האחרונות של הכדורסל היו לפרוטוקול בלבד, שהיה נראה שהחניכים של בית הלחמי כבר הרימו דגל לבן והם לא הצליחו לאתגר את קרואטיה עד לסיום.

קאדין קרינגטון נאבק (FIBA)קאדין קרינגטון נאבק (FIBA)

הנבחרת אומנם הפסידה אבל עדיין יש לה סיכוי לא רע לעלות לשלב הבא, כשהיא צריכה בסך הכל לסיים מעל קפריסין החלשה בשביל להגיע לשם. עם זאת, צריך לזכור שהמאזן של כל הקבוצות נשמר גם בשלב המוקדמות השני, ולכן ההפסד הערב, מול נבחרת כמו קרואטיה שצפויה להתמודד עם ישראל על העלייה לאליפות העולם, עלול לסבך את בית הלחמי בהמשך הקמפיין.

כעת, חלון הנבחרות הנוכחי הסתיים והפנים אל חודשי פברואר-מרץ, אז תתמודד ישראל פעמיים מול קפריסין, והיא יודעת שהפסד לא יכול לבוא בחשבון. אריאל בית הלחמי ושחקניו יקוו שהמשחקים הללו יתקיימו בארץ, והם יוכלו ליהנות מתמיכת הקהל הביתי לראשונה מאז תחילת המלחמה.

אריאל בית הלחמי (FIBA)אריאל בית הלחמי (FIBA)

קלעו לנבחרת ישראל: רומן סורקין 20 נקודות, קאדין קרינגטון 11, יובל זוסמן (6 ריבאודנים) 8, תמיר בלאט, איתי שגב ובר טימור 6 כל אחד, רועי הובר (6 אסיסטים) וליאור קררה 5 כל אחד, עידן זלמנסון 3 ויאיר קרביץ 1.

קלעו לנבחרת קרואטיה: מיכאל רוזיץ’ 23 נקודות, מריו הזוניה (13 ריבאונדים) 19, לוקה בוזיץ’ 11, דויד סקארה 9, טוני נאקיץ’ 7, גוראן פיליפוביץ’ 6, דומיניק מבארה ורוקו פרקצ’ין 4 ודאנקו בראנקוביץ’ 2.

רבע ראשון: 25:25

חמישיית נבחרת ישראל: תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, גור לביא ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת קרואטיה: מריו הזוניה, ג’יילן סמית’, גוראן פיליפוביץ’, מיכאל רוזיץ’ ודויד סקארה.

הקרואטים ניצלו ירידה לא טובה להגנה של ישראל ומיכאל רוזיץ’ קלע 2 ראשונות, דויד סקארה קלע מדויק מחצי מרחק והוסיף עוד 2 לאחר מהלך קבוצתי נהדר. מריו הזוניה השלים ריצת 0:12 עם שתי שלשות מדויקות שגרמו לאריאל בית הלחמי להזעיק פסק זמן, פתיחה רעה של הנבחרת. קארינגטון חזר נהדר וסוף סוף העלה את ישראל על הלוח עם שלשה, מיכאל רוזיץ’ החזיר עם פלווטר מנגד, רומן סורקין חדר יפה וקלע 2 שנענו מיד עם עוד 2 של רוזיץ’.

רועי הובר בדרך לסל (FIBA)רועי הובר בדרך לסל (FIBA)

קרינגטון קבע 16:7 עם לייאפ מוצלח, בלאט דפק שלשה מקילומטר אך גוראן פיליפוביץ’ החזיר אחת מהצד השני. סורקין הוריד ל-7 עם דאנק נאה, זוסמן צלף שלשה מהפינה אך טוני נאקיץ’ חדר לצבע וקלע באין מפריע. סורקין ודומיניק מבארה החליפו סלים, כשהראשון אף הוסיף שלשה שהעלתה אותו ל-9 נקודות וקבעה 23:20. סורקין הלוהט הוסיף עוד 2, מבארה דייק מתחת לסל ורועי הובר השווה וחתם את הרבע הראשון עם שלשה נהדרת.

רבע שני: 42:47 לקרואטיה

נאקיץ’ והובר החליפו סלים בפתיחת הרבע, חטיפה נהדרת של הנבחרת הסתיימה באלי הופ של יאיר קרביץ’ לאיתי שגב שהעלתה את ישראל ליתרון ראשון בהתמודדות. רוקו פרקצ’ין דייק פעמיים מהקו, איתי שגב סיים טוב מתחת לסל ופרקצ’ין החזיר עם לייאפ. נאקיץ’ צלף שלשה, בר טימור חדר בחוזקה וסיים נהדר ולוקה בוזיץ’ וקרביץ דייקו כל אחד מהקו פעם אחת, 34:35 לקרואטים. בוזיץ’ חדר חזק לצבע וקלע 2, קרינגטון ופיליפוביץ’ החליפו שלשות וסורקין חדר בקלות על פרקצ’ין והניח 2. בוזיץ’ דייק רק פעם אחת מהקו והוסיף לכך עוד 2 לאחר שחדר על זוסמן, בית הלחמי ביקש טיים אווט. רוזיץ’ ניצל מיס מאצ’ לאחר שנשמר על ידי קרינגטון והניח 2 מתחת לסל, קרינגטון קלע עונשין אחד ורוזיץ’ נותר לבד וקלע מחצי מרחק. בר טימור חדר וקלע בג’אמפ שוט שחתם את החצי הראשון.

רבע שלישי: 56:71 לקרואטיה 

סקארה פתח את המחצית השנייה עם שלשה מדויקת, הזוניה העלה ל-10 עם דאנק ורוזיץ’ דייק מתחת לסל, השלים ריצת 0:7 קרואטית והוריד את הקבוצות לפסק זמן. בוזיץ’ דייק עם לייאפ, סורקין דייק פעמיים מהקו ורוזיץ’ עלה ל-14 אישיות עם עוד 2. סקארה דייק פעמיים מהקו, שגב ענה עם דאנק, הזוניה קלע גם הוא פעמיים מהעונשין. מהלך קבוצתי נהדר של הקוראטים והגנה רעה של הנבחרת השאירה את רוזיץ’ לבד ל-2 קלות, קרינגטון החזיר עם 2 אבל הזוניה חדר חזק לסל וקבע 48:66. בר טימור רשם לייאפ מוצלח מצידו, הזוניה קלע שתי זריקות מהעונשין, דאנקו בראנקוביץ’ דייק עם ג’אמפ שוט מוצלח. עידן זלמנסון הניח 2, בוזיץ’ קלע רק פעם אחת מהקו ותמיר בלאט סוף סוף צלף שלשה והוריד את ההפרש ל-16. קליעה אחת מהעונשין של זלמנסון חתמה את תוצאת הרבע השלישי.

רבע רביעי: 71:85 לקרואטיה

רוזיץ’ המשיך ללהוט עם אנד וואן מוצלח, סורקין ורוזיץ’ החליפו סלים כשהראשון הוסיף עוד 2 וקבע 76:60. רוזיץ’ והזוניה לא מפסיקים לקלוע כשהראשון קלע 2 מתחת לסל בעוד השני צלף מחוץ לקשת והיתרון עומד על 21. זוסמן חדר יפה ורשם אנד וואן, בוזיץ’ החזיר מהצד השני וסורקין דייק אחת מהקו. ליאור קררה תפר שלשה שהורידה את ההפרש ל-16 וזוסמן ניצל מסירה נאה של הובר והניח 2 שגרמו למאמן הקרואטי להזעיק פסק זמן. הזוניה חזר מהטיים אווט עם שתי קליעות עונשין מוצלחות וקררה חתם את ההתמודדות עם 2 שלו.

/* LAST / NEXT ROUNDs */