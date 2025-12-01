יום שני, 01.12.2025 שעה 15:59
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

ינון פיינגזיכט האריך חוזה במכבי חיפה עד 2029

כפי שפורסם ב-ONE, המגן הצעיר נשאר בירוק ואמר: "אני שמח ומתרגש להמשיך פה". רפאלוב: "אחד השחקנים המבטיחים שגדלו פה". עובדיה: "נמשיך להשקיע בו"

|
ינון פיינגזיכט עם אדם קידן וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
ינון פיינגזיכט עם אדם קידן וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה הודיעה היום (שני) בצהריים שהמגן השמאלי הצעיר, ינון פיינגזיכט, שערך ביום שבת הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת, חתם על חוזה חדש עד לסיום עונת 2028/29 באמצעות סוכנוי, אדם קידן וגלעד קצב. החתימה הגיעה אחרי שהושגו הבנות בין הצדדים, כפי שפורסם ב-ONE.

פיינגזיכט גדל במחלקת הנוער של חיפה מגיל שמונה והצטיין בכל קבוצות הנערים והילדים, בהן לקח תארים אישיים וקבוצתיים. בעונה שעברה זכה עם קבוצת הנוער באליפות והעונה היה שותף בכל משחקי הליגה לנוער ובשני משחקים בליגת האלופות לנוער, עד שהוקפץ לקבוצה הבוגרת.

לאחר החתימה אמר פיינגזיכט לאתר הרשמי של חיפה: ״אני מאוד שמח ומתרגש להמשיך במכבי חיפה. המועדון הזה הוא הבית שלי מאז גיל שמונה ואני מודה לכל מי שנתן בי אמון. אמשיך לעבוד קשה בכל יום, להשתפר ולהוכיח״.

ינון פיינגזיכט (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ינון פיינגזיכט (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הסקאוט הראשי של המועדון, ליאור רפאלוב, אמר: “ינון הוא אחד השחקנים המבטיחים שגדלו אצלנו בשנים האחרונות, ששואף ללמוד ולהתקדם כל הזמן. ראינו את הפירות הראשונים בהופעת בכורה שהוא עשה בשבת והרצון הוא שימשיך להתפתח ולהשתלב בקבוצה הבוגרת”.

מנכ״ל המועדון, איציק עובדיה, אמר: “פיינגזיכט הוא דוגמה לשחקן צעיר שעובר תהליך מלא באקדמיה שלנו, גם מקצועית וגם ערכית. הוא עובד קשה, מפגין מחויבות מלאה ומייצג בצורה נהדרת את מחלקת הנוער של מכבי חיפה. המועדון ימשיך להשקיע בו וללוות אותו צעד אחר צעד. במקביל, אנו ממשיכים בשלבי העבודה המתקדמים על הארכת חוזים לשחקנים צעירים נוספים, כחלק מבניית סגל העתיד של הקבוצה הבוגרת״.

