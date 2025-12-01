יום שלישי, 02.12.2025 שעה 04:32
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2119-2113הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1526-2413מכבי יפו10
1419-1913הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1420-1113בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
820-1213הפועל נוף הגליל16

שבה לשמוח: בני יהודה ניצחה 1:2 את נוף הגליל

הכתומים גברו על נועלת הטבלה ויצאו עם שלוש הנקודות, לראשונה מאז חודש ספטמבר. הירש כבש לאורחת, אך רוחאנא וסלמי הפכו. הרצליה ניצחה 0:1 את יפו

|
שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

המחזור ה-13 של הליגה הלאומית ננעל הערב (שני), כשבני יהודה ניצחה 1:2 את נועלת הטבלה הפועל נוף הגליל, מכבי הרצליה גברה 0:1 על מכבי יפו והפועל חדרה והפועל כפר שלם נפרדו ב-1:1.

בני יהודה – הפועל נוף הגליל 1:2

אלי לוי השיג ניצחון בכורה בתור מאמן בני יהודה. לאחר שלא יצאה ממשחק עם שלוש נקודות מאז חודש ספטמבר, הכתומים משכונת התקווה עשו זאת מול נועלת הטבלה. מי שעלתה ראשונה ליתרון הייתה דווקא האורחת כששחר הירש הצליח להכניע את אוהד לויטה בדקה ה-30 של ההתמודדות. בדקה ה-54, סטינה הוכשל ברחבה ואליאן רוחאנא ניצל זאת על מנת להשוות מהנקודה הלבנה. בדקה ה-72, המהפך הושלם כשמוסטפא סלמי סיים מהלך אישי נהדר עם בעיטה מרחוק שהכניעה את מתן עמבר.

שחקני בני יהודה (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)שחקני הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)
אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)
אלי לוי ואלון זיו (ראובן שוורץ)אלי לוי ואלון זיו (ראובן שוורץ)
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)
אמיר ריאן שומר על הכדור (ראובן שוורץ)אמיר ריאן שומר על הכדור (ראובן שוורץ)
אוהד לויטה עם הכדור בידיים (ראובן שוורץ)אוהד לויטה עם הכדור בידיים (ראובן שוורץ)

דקה 30, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ליתרון 0:1: בתום התקפה מהירה של האורחת, אמיר ריאן הוריד את הכדור לשחר הירש שבעט מסף הרחבה למרכז השער והכניע את אוהד לויטה, שהתבלבל בעקבות נגיעה של הכדור בשחקן הגנה. 

בני יהודה - הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)בני יהודה - הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)
אוהד לויטה מתוסכל אחרי השער (ראובן שוורץ)אוהד לויטה מתוסכל אחרי השער (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל נוף הגליל מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל נוף הגליל מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל נוף הגליל חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל נוף הגליל חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל נוף הגליל שמחים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל נוף הגליל שמחים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל נוף הגליל חוגגים עם שחר הירש (ראובן שוורץ)שחקני הפועל נוף הגליל חוגגים עם שחר הירש (ראובן שוורץ)

דקה 54, שער! בני יהודה השוותה ל-1:1: לאחר שוויקטור סטינה הוכשל ברחבה, אליאן רוחאנא ניגש לבעוט את הפנדל מול מתן עמבר ומספר 17 של המארחת דייק מהנקודה הלבנה.

אליאן רוחאנא בועט את הפנדל (ראובן שוורץ)אליאן רוחאנא בועט את הפנדל (ראובן שוורץ)
אליאן רוחאנא חוגג עם האוהדים (ראובן שוורץ)אליאן רוחאנא חוגג עם האוהדים (ראובן שוורץ)
אליאן רוחאנא מאושר (ראובן שוורץ)אליאן רוחאנא מאושר (ראובן שוורץ)
אליאן רוחאנא שמח (ראובן שוורץ)אליאן רוחאנא שמח (ראובן שוורץ)
בני יהודה ממהרת לחדש את המשחק (ראובן שוורץ)בני יהודה ממהרת לחדש את המשחק (ראובן שוורץ)

דקה 72, שער! בני יהודה ביצעה מהפך ועלתה ליתרון 1:2: מוסטפא סלמי קיבל את הכדור הרחק מהשער של האורחת, הוא רץ איתו לעומק והצליח להכניע את מתן עמבר, לאחר שבעט בעוצמה ממרחק רב שטוח לפינה.  

מוסטפא סלמי רץ לחגוג (ראובן שוורץ)מוסטפא סלמי רץ לחגוג (ראובן שוורץ)
מוסטפא סלמי ואביחי וודגמוסטפא סלמי ואביחי וודג'ה רצים לחגוג (ראובן שוורץ)
מוסטפא סלמי חוגג (ראובן שוורץ)מוסטפא סלמי חוגג (ראובן שוורץ)
מוסטפא סלמי יוצא מגדרו (ראובן שוורץ)מוסטפא סלמי יוצא מגדרו (ראובן שוורץ)
מוסטפא סלמי שמח (ראובן שוורץ)מוסטפא סלמי שמח (ראובן שוורץ)
מוסטפא סלמי מודה לקהל (ראובן שוורץ)מוסטפא סלמי מודה לקהל (ראובן שוורץ)

מכבי יפו – מכבי הרצליה 1:0

האורחת שנמצאת במקום השני, לא הפסידה מאז חודש אוגוסט והיום היא הצליחה לשמור על כך כשגברה על הבולגרים שהגיעו להתמודדות לאחר שלושה ניצחונות ברציפות. בדקה ה-68, הובקע השער היחיד במשחק, לאחר תרגיל קרן נהדר, אופק עובדיה מסר בעקב ורן ואתורי הגיח מאחור ובעט לרשת מסף הרחבה.   

דקה 68, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: תרגיל קרן נהדר הסתיים בבעיטה של רן ואתורי מסף הרחבה אל הרשת, לאחר הורדה יפה בעקב של אופק עובדיה. 

הפועל חדרה – הפועל כפר שלם 1:1

מנשה זלקה וחבריו עלו ליתרון לאחר שהייתה נגיעת יד ברחבה של האורחת, השופט העניק פנדל ושלומי אזולאי הקשר דייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-38. שער השיוויון הגיע בדקה ה-62, כדור חופשי מהאגף הימני הוגבה אל ראשו של עמרי בן הרוש שנגח אל הרשת.   

דקה 38, שער! הפועל חדרה עלתה ליתרון 0:1: אחרי נגיעת יד של שחקן האורחת בתוך הרחבה, המארחת קיבלה פנדל ושלומי אזולאי הקשר דייק מהנקודה הלבנה.

דקה 62, שער! הפועל כפר שלם השוותה ל-1:1: כדור חופשי של האורחת מהאגף הימני, הוגבה לעבר הרחבה והמגן עמרי בן הרוש הכניע את אופק אנטמן לאחר שנגח את הכדור לפינה הקרובה. 

