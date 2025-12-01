שבה לשמוח: בני יהודה ניצחה 1:2 את נוף הגליל

המחזור ה-13 של הליגה הלאומית ננעל הערב (שני), כשבני יהודה ניצחה 1:2 את נועלת הטבלה הפועל נוף הגליל, מכבי הרצליה גברה 0:1 על מכבי יפו והפועל חדרה והפועל כפר שלם נפרדו ב-1:1.

בני יהודה – הפועל נוף הגליל 1:2

אלי לוי השיג ניצחון בכורה בתור מאמן בני יהודה. לאחר שלא יצאה ממשחק עם שלוש נקודות מאז חודש ספטמבר, הכתומים משכונת התקווה עשו זאת מול נועלת הטבלה. מי שעלתה ראשונה ליתרון הייתה דווקא האורחת כששחר הירש הצליח להכניע את אוהד לויטה בדקה ה-30 של ההתמודדות. בדקה ה-54, סטינה הוכשל ברחבה ואליאן רוחאנא ניצל זאת על מנת להשוות מהנקודה הלבנה. בדקה ה-72, המהפך הושלם כשמוסטפא סלמי סיים מהלך אישי נהדר עם בעיטה מרחוק שהכניעה את מתן עמבר.

דקה 30, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ליתרון 0:1: בתום התקפה מהירה של האורחת, אמיר ריאן הוריד את הכדור לשחר הירש שבעט מסף הרחבה למרכז השער והכניע את אוהד לויטה, שהתבלבל בעקבות נגיעה של הכדור בשחקן הגנה.

דקה 54, שער! בני יהודה השוותה ל-1:1: לאחר שוויקטור סטינה הוכשל ברחבה, אליאן רוחאנא ניגש לבעוט את הפנדל מול מתן עמבר ומספר 17 של המארחת דייק מהנקודה הלבנה.

דקה 72, שער! בני יהודה ביצעה מהפך ועלתה ליתרון 1:2: מוסטפא סלמי קיבל את הכדור הרחק מהשער של האורחת, הוא רץ איתו לעומק והצליח להכניע את מתן עמבר, לאחר שבעט בעוצמה ממרחק רב שטוח לפינה.

מכבי יפו – מכבי הרצליה 1:0

האורחת שנמצאת במקום השני, לא הפסידה מאז חודש אוגוסט והיום היא הצליחה לשמור על כך כשגברה על הבולגרים שהגיעו להתמודדות לאחר שלושה ניצחונות ברציפות. בדקה ה-68, הובקע השער היחיד במשחק, לאחר תרגיל קרן נהדר, אופק עובדיה מסר בעקב ורן ואתורי הגיח מאחור ובעט לרשת מסף הרחבה.

הפועל חדרה – הפועל כפר שלם 1:1

מנשה זלקה וחבריו עלו ליתרון לאחר שהייתה נגיעת יד ברחבה של האורחת, השופט העניק פנדל ושלומי אזולאי הקשר דייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-38. שער השיוויון הגיע בדקה ה-62, כדור חופשי מהאגף הימני הוגבה אל ראשו של עמרי בן הרוש שנגח אל הרשת.

דקה 38, שער! הפועל חדרה עלתה ליתרון 0:1: אחרי נגיעת יד של שחקן האורחת בתוך הרחבה, המארחת קיבלה פנדל ושלומי אזולאי הקשר דייק מהנקודה הלבנה.

דקה 62, שער! הפועל כפר שלם השוותה ל-1:1: כדור חופשי של האורחת מהאגף הימני, הוגבה לעבר הרחבה והמגן עמרי בן הרוש הכניע את אופק אנטמן לאחר שנגח את הכדור לפינה הקרובה.