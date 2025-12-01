יום שני, 01.12.2025 שעה 14:08
ליגה צרפתית 25-26
3112-2414לאנס1
3012-2714פאריס סן-ז'רמן2
2914-3514מארסיי3
2617-2814ליל4
2418-2414ראן5
2415-2114ליון6
2325-2614מונאקו7
2219-2514שטרסבורג8
1719-2014טולוז9
1726-1914ניס10
1624-1914ברסט11
1617-1214אנז'ה12
1526-2114פ.צ. פאריס13
1421-1314לה האבר14
1428-1814לוריין15
1122-1214נאנט16
1131-1414מץ17
920-814אוקזר18

אקס פ.ס.ז' חשף: הסוד הכי אינטימי של ניימאר

עבדו דיאלו סיפר לאלכסנדר לטלייה שניימאר קלסטרופובי ולעולם לא סוגר דלת במקומות קטנים, אפילו לא כשהוא הולך לשירותים: "תמיד משאיר דלת פתוחה"

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

אלכסנדר לטלייה, השוער שוויתר על החולצה מספר 30 עבור ליאו מסי בפ.ס.ז’, חשף פרט אינטימי ביותר על ניימאר שמשחק כיום בסנטוס (שם כבש 8 שערים ובישל 4 ב-26 משחקים העונה).

"יום אחד הייתי בהלם. באותה תקופה עדיין היינו במרכז האימונים קאמפ דה לוג’. נכנסתי לשירותים וראיתי את ניימאר יושב על האסלה, עושה את הצרכים שלו, אבל עם הדלת פתוחה", הוא החל לספר בראיון ל’לאקיפ’.

השוער נזכר: "יצאתי מיד, ואז עבדו דיאלו ראה אותי והבין שאני מנסה להבין מה בדיוק ראיתי".

לטלייה (IMAGO)לטלייה (IMAGO)

לטלייה סיפר לעיתון הצרפתי שדיאלו הסביר לו שניימאר קלסטרופובי ולכן לעולם לא סוגר דלת במקומות קטנים. "הוא אף פעם לא נועל את הדלת, הוא תמיד משאיר אותה פתוחה", הבהיר דיאלו בפני השוער בן ה־34, ששיחק במהלך הקריירה שלו באנז’ה, יאנג בויז, טרואה, שרפסבורג, אורליאן (2020) ופ.ס.ז’.

אלכסנדר לטלייה, ששיחק רק שני משחקים רשמיים במדי פ.ס.ז’, הדגיש שניימאר הוא השחקן המרשים ביותר שאי פעם שיתף איתו פעולה: "ברונדו או במשחקים קטנים, הייתה לך תחושה שהכל קורה במהירות מסחררת, בעוד עבורו המשחק כאילו האט. בגלל זה הוא היה יכול להמציא מחוות שאף אחד אחר לא היה מסוגל לחשוב עליהן".

