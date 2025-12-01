קרע בשריר לשאנדרה סילבה, ייעדר מס' שבועות

קרע בשריר לשאנדרה סילבה, ייעדר מס' שבועותחדשות רעות להפועל תל אביב, כאשר הבדיקות בישרו שהשחקן סובל מקרע בשריר, מה שיגרום לו להישאר מספר שבועות מפעילות ולהחמיץ משחקים חשובים איציק כלפי | 01/12/2025 13:00 שאנדה סילבה מנסה מספרת (רדאד ג'בארה) מכה להפועל תל אביב. בדיקה הראתה ששחקן הקבוצה שאנדרה סילבה סובל מקרע בשריר, מה שיגרום לו להחמיץ מספר שבועות.הקיצוני הפורטוגלי-אנגולי ערך העונה שבע הופעות בליגת העל, כאשר לפני כן הספיק לשחק 18 מחזורים ב-MLS במדי סיינט לואיס. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש