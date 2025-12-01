יום שני, 22.12.2025 שעה 09:31
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

"אנחנו לא נופלים מקרואטיה, יותר קלה מגרמניה"

מנהל נבחרת ישראל בכדורסל מוטי דניאל בתוכנית "שיחת היום" לקראת המשחק במוקדמות אליפות העולם: "כיף לראות את אבדיה משחק ככה, הוא משקיע את כולו"

|
נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)
נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

אחרי ההפסד לגרמניה בפתיחת מוקדמות המונדובאסקט, נבחרת ישראל בכדורסל תפגוש במשחק השני את קרואטיה. לקראת ההתמודדות המסקרנת, מנהל הנבחרת מוטי דניאל התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על ההכנות.

ראינו את ההפסד מול הגרמנים שהם אלופי אירופה ואלופי העולם, האם הציפייה מול הקרואטים היא ניצחון?
”כולנו יצאנו בתחושה לא טובה מהמשחק מול גרמניה. הם שלטו בנו ועשו מה שהם רוצים בצורה די נוחה. אפשר למצוא תירוצים, אבל זה לא משנה כי זה היה ונגמר. הפנים למשחק הערב בציפייה להיות טובים יותר וגם לנצח”.

איזה שינויים בית הלחמי צריך לעשות עם כל הכלים שברשותו?
”לא היה לו אפילו אימון אחד מלא, אבל זו השיטה. כל מי ששיחק בשישי בערב יכול לשחק יותר טוב ממה שהוא שיחק ופה הכוונה שלנו. מבחינה טקטית אנחנו עושים כל מיני התאמות, קרואטיה פחות מכונה משומנת מהגרמנים, שהשיטה שלהם בעיניי מעוררת קנאה. קרואטיה לא יריבה נוחה, אבל יריבה יותר קלה ממה שחווינו בשישי”.

בשישי ראיתי נבחרת יותר סוליסטית, פחות קבוצתית, מה שאפיין אותנו לדוגמה באליפות אירופה.
”אני חושב שזו גם תוצאה של השיטה שלהם של הגנה מאוד אגרסיבית. רמת האגרסיביות שלהם עלתה על שלנו, שחקנים לא הרגישו בנוח על המגרש והצליחו לעשות פעולות יותר קבוצתיות. מי שעם הכדור, קשה לו ומנסה לעשות הכי טוב שהוא יכול. זה גם עלינו ויש לנו צורך להיות הרבה יותר טובים. כיחידים אנחנו לא ננצח הרבה, כקבוצה אנחנו יכולים לתת ערך מוסף”.

מוטי דניאל (רדאד גמוטי דניאל (רדאד ג'בארה)

מה מצב הבריאות של השחקנים?
”אין משהו חריג, כולם סוחבים עייפות ופציעות כאלו קטנות ואחרות, אבל לא משהו שימנע מאחד השחקנים לשחק”.

מבחינת כדורסל, איפה היתרונות שלנו מול הקרואטים?
”אני לא חושב שיש לנו יתרון מובהק עליהם, אבל אנחנו גם לא נופלים מהם”.

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

יש לכם שחקני יורוליג, אולי שם יש יתרון.
”אני לא כל כך שולט בהיסטוריה של כל השחקנים שלהם, אבל ממה שראיתי בסשנים של הווידאו אלו שחקנים טובים מאוד, זו גם נבחרת טובה שבתהליך שיקום אחרי השנתיים-שלוש האחרונות שהם עברו, אז הם באו בסוג של מטרה להחזיר עטרה ליושנה”.

הכוכב של הנבחרת שכרגע ב-NBA פורח, מה זה גורם לך?
”זה כיף לראות את דני משחק ככה, מגיע לו כי הוא משקיע את כל כולו בכדורסל. זה ממש כיף”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

האמנת שהוא יכול להגיע לגבהים שהוא מגיע אליהם העונה?
”האמנתי שהוא יכול להיות יותר טוב ממה שהוא היה בשנתיים-שלוש הראשונות שלו בוושינגטון, אבל טופ 10? את זה לא דמיינו”.

נקווה שהערב תחייכו אחרי מה שהיה ביום שישי.
”אמן, תודה רבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */