ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"עדיף ללאזטיץ' לארוז מזוודה ולהימלט מישראל"

איש העסקים הדר גולדמן לתוכנית "שיחת היום": "איפה התמיכה של מכבי תל אביב במאמן? איפה הגינוי לאוהד המטונף הזה?". וגם: ההתנהלות של מיץ' גולדהאר

|
ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)
ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)

המצב של מכבי תל אביב מעורר עניין רב לא רק בקרב האוהדים שלה, אלא בכל ליגת העל. איש העסקים ואוהד הפועל באר שבע הדר גולדמן התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחס למצב הקשה שבו נמצאים הצהובים עם מאמנם ז’רקו לאזטיץ’.

בדרך כלל אתה מדבר על באר שבע, אבל מאוד כעסת על מה שקורה במכבי תל אביב.
”תחשבו רגע מהמצלמה של לאזטיץ’. מגיע הסרבי המתוק הזה לארץ הקודש לאמן קבוצה בשם מכבי תל אביב. אני מניח שהוא לא שמע עלינו קודם. הוא אוכל פה מלחמה של שנתיים, שבמחצית מהזמן הוא, אשתו והתינוקת נמצאים בממ”ד. מלחמה שהיא לא שלהם ולא על האדמה שהוא מחובר אליה בשום צורה. בסוף, לנסות להוריד אותו עם טיל של אוהד מכבי לתוך המרפסת שלו, זה כואב לי עליו. זה דבר נוראי. כואב לי עליו, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו? זה גם נורא מצחיק. מה הוא עשה? מכבי חטפה שישייה מליון? מה חשבנו לנצח אותם? ליברפול חטפה רביעייה בבית. כשמנצחים זה נורא נורא קל. המועדון, המותג, האוהדים נמדדים ברגעים כאלו. אפשר לחשוב מה קרה. אני גם חייב לשים פה משהו. יש קארמה. היה דרבי לפני חודש וחצי, הנהלת מכבי מיהרה לגנות את אוהדי הפועל על האבוקות ולמהר לקחת שלוש נקודות. לא שמעתי גינוי, תגובה רשמית אחת של מכבי תל אביב, אלא אם כן אתם שמעתם. איפה התמיכה במאמן הזה? איפה הגינוי לאוהד המטונף הזה? איפה לעשות חיפושים, לאתר אותו ולהגיש תלונה במשטרה?”

אתה רוצה שמכבי תל אביב יחפשו אנשים ברחוב? איך זה קשור למכבי תל אביב?
”לא נשמע לך תמוה שמכבי לא הוציאה הודעה רשמית?”

זז'רקו לאזטיץ' והמשפחה (שחר גרוס)

קודם כל אמרתי לפני כן, שזו טעות פטאלית שהתחילה עוד לפני האירוע האחרון עם לאזטיץ’, אבל איך זה נוגע אליך כאוהד הפועל באר שבע?
”אני קודם אוהד את ישראל ולפני כן אני בן אדם. כדורגל זו לא המהות של החיים שלנו. כדורגל זה דבר נפלא אם אתה יודע להשתמש בו בצורה נכונה”.

היה לפנייך אביב בושינסקי, יו”ר מכבי ת”א בעבר וגם אוהד הקבוצה והוא אמר שמותר למחות וזה בסדר, זה חלק מהמזרח התיכון. הוא לא רואה בזה בעיה.
”אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא אדם נפלא וקסום בעיניי וזכותו להחזיק באיזו דעה שהוא רוצה. אתה רוצה ליישר קו עם המזרח התיכון אז בוא ניישר קו עם כל המזרח התיכון, בוא ניישר קו עם האחים המוסלמים, עם חמאס”.

אביב בושינסקי (חגי מיכאלי)אביב בושינסקי (חגי מיכאלי)

אנחנו מדברים במונחי כדורגל, זה קרה ביוון, במארסיי, בליסבון.
”בעיקר קרו אבוקות במשחקים, זו התמונה הכי זכורה לנו מאירופה. אז מה? עדיין ההתאחדות הוציאה כרטיס אדום להפועל תל אביב, ביטלו את המשחק, נתנו ניצחון טכני והפרש שערים 0:3. בניגוד למשחק של אייאקס שפוצץ אתמול”.

החוקים של ההתאחדות שם הם לא החוקים של ההתאחדות פה. פיפ”א לא מתערבת למוסדות על התקנון, אלא הקבוצות.
”מי שהקורבן פה בעיניי זה לאזטיץ’. אני מנסה להפעיל חמלה. הוא הגיע לפה לכמה שנים לישראל וחוטף טיל ליד המרפסת שלו. עם כל הכבוד למזרח התיכון, עדיף לו שיארוז את מזוודתו ומשפחתו ויימלט מפה. אני גם רוצה להגיד שערכים של מועדון, ואני סבור שמיץ’ גולדהאר, לפי מיטב ההיכרות שלנו איתו, הוא בחור עם ערכים. לא אתפלא אם הוא בעצמו לא ישקול לארוז את דבריו”. 

אתה לא תתפלא או שזו משאלת לב שלך?
”לא. אני רוצה שיהיו בעלי מקצוע”.

מיץמיץ' גולדהאר וז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

אתה סתם אומר את זה כבדרך אגב, אלונה עזבה אחרי שהורידו את גיא לוי מהכביש? יענקל’ה שחר עזב אחרי שמחו נגד מאמנים שלו בכפר גלים? למה שיעזבו? אם על האירוע הראשון שזה קורה בעלים ילך הביתה אף בעלים לא יישארו.
”אני מסכים שזה קיצוני, האנשים האלו הם צדיקים בעיניי. אני גם רוצה להגיד מילה טובה למועדוני הכדורגל. עם החטופים, הנופלים. אני יודע שמועדונים רבים עשו טקסים, והמעורבות החברתית בתוך הקהילה נוגעת ללב והייתה עבודה כל כך יותר חשובה מהמשחקים עצמם. ברור שהמשחקים גם חשובים, אבל זה נגע ללב ומאותו מקום של חמלה, אני חושב שאנחנו ואתם כצינור תקשורת חשוב, צריכים לגנות את הדברים האלו. מתי נגיד שזו אלימות מוגזמת? אני מסכים לחלוטין, אבל להוציא הודעה רשמית של המועדון”.

זו החלטה של מיץ’ גולדהאר, אבל בסוף זה יושב אצל הבעלים וכשהיא תצא היא תהיה מספיק חריפה.

