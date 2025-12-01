"הוכחתי שאוכל לעמוד בראש הפודיום העולמי"

דניאלה פלג, אלופת אירופה הטרייה בגלישת רוח, נחתה אתמול בצהריים בנתב"ג בליווי מאמן הנבחרת והאלוף האולימפי לשעבר שחר צוברי, הצוות, המתחרים הנוספים ומדלייה חדשה על הצוואר. בראיון ל”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, שיתפה גולשת הרוח את תחושותיה לאחר ההישג וכמובן סיפקה גם מבט קדימה.

ברכות על הזכייה. איך התחושות?

”מאוד מרגשות, זו תחרות שעבדתי קשה בשבילה. זו בעצם הייתה התחרות האחרונה לעונה, אז זה סיום מתוק ומרגש. באמת היה שבוע מאתגר, גם כי היו מתחרות מאוד חזקות, אם אני משווה לאליפות אירופה שניצחתי בה גם בשנה שעברה, אז עכשיו המדליסטיות האולימפיות מפאריס התחרו”.

האמנת שתעשי את זה?

”זה ישב בראש שיש רמה יותר גבוהה משנה שעברה, אבל אני מכירה את המתחרות לא מעט ומכירה את היכולות שלי מולן. אני בסוף מאמינה בעצמי ואם לא הייתי מאמינה בעצמי לא הייתי זוכה וגם לא הייתי נמצאת כאן היום אני חושבת, אבל באתי מראש מוכנה וידעתי שהרמה תהיה גבוהה”.

יש תחרות גדולה מאוד בנבחרת, את מסוגלת לזכות בכרטיס ללוס אנג’לס?

”יש לנו באמת עומק מטורף וכל אחת יכולה לזכות ולפרוץ קדימה ואני חושבת שזו התחרות הכי גדולה, יותר מפודיום באליפות העולם. אני מאמינה בעצמי ויודעת שיש לי את היכולות. הוכחתי לא פעם שאני יכולה לעמוד גם בראש הפודיום העולמי וגם להיות הראשונה מבין הישראליות. אני חושבת שיש לי את היכולת להגיע”.

איך העבודה עם שחר צוברי ומה סוד הקסם?

”העבודה עם שחר היא מעולה ויש אווירה טובה גם בינינו הבנות וגם מול שחר. העובדה שהוא היה ספורטאי עד לא מזמן נותן לו להעביר לנו את הידע והוא מרגיש אותנו טוב מאוד. הסוד אצלנו זה שבאמת יש אווירה טובה בינינו, וכל אחת טובה מאוד בתנאים שלה. תמיד שחר אומר שאם היו לוקחים את כל היכולות שלנו אז הייתה יוצאת הגולשת המושלמת. אנחנו יודעות לדחוף אחת את השנייה קדימה, ובסוף זה שילוב מנצח”.

דניאלה פלג לאחר הזכייה באליפות אירופה

בסוף רק אחת תגיע למשחקים האולימפיים. אין מאבקים, אגו? בסוף כל אחת שווה מדלייה.

”זה היתרון הכי חזק אצלנו, שלא משנה כמה תחפור ותנסה למצוא אנחנו תמיד נהיה באווירה הכי טובה. ברור שבמים כל אחת רוצה לנצח אבל אנחנו יודעות לשמור על ספורטיביות וכבוד. יש מנצחת אחת והכרטיס לאולימפיאדה הוא יחיד, אבל אנחנו שומרות על כבוד ואווירה טובה וזה היתרון הכי גדול שלנו”.

דניאלה פלג עם המדליה (שחר גרוס)

אחרי אליפות העולם ב-2022, זכית במדלייה ודי נעלמת. מה קרה מאז?

”אחרי אליפות העולם הייתה לי תקופה פחות טובה. אני חושבת שפרצתי בגיל מאוד מוקדם, הייתי בת 16 על הפודיום. אם אני משווה את עצמי לשרון ותמר שהן הצעירות יותר שפרצו אחריי. זה היה קמפיין ראשון שלי, הייתי פחות מנוסה, יכול להיות שנכנעתי ללחץ. אולי שמתי על עצמי ציפיות שהיו גדולות מדי בשלב הזה. אני מרגישה הרבה יותר בשלה, ספורטאית יותר בוגרת, אבל כן היה לי מאוד קשה בתקופה הזו”.

איך התחלת בשייט?

”אני ממושב בית חנניה, אז אצלנו ספורט ימי במועצה זה משהו די מתבקש כי יש לנו רצועת חוף גדולה ומדהימה. התחלתי שנה בסירות ואז עברתי לגלישה. התחלתי בקייטנה ימית בקיץ, התאהבתי בתחום הזה, תמיד הייתה לי אהבה גדולה לים. משם זה התפתח. בתחילת הדרך היו לי שנים קצת יותר קשות, כי ככל שהתמקצעתי בזה יותר, הפחד להיכנס לעומק הים גבר. כמעט שנה ישבתי בחוף בתור ילדה קטנה ונורא פחדתי, עד שהגיע מאמן שזיהה בי משהו אחר שכנראה אחרים לא ראו והוא לקח אותי כפרויקט. בזכותו התגברתי על הפחד הזה, ואחרי שהתגברתי על הפחד התחלתי להתחרות ולנצח המון תחרויות”.

את מנגנת עוד על פסנתר?

”כן, אני גם מוזיקאית, מנגנת על פסנתר וגיטרה, זה משהו שמאוד קרוב לליבי, אני מקווה להמשיך אותו”.

דניאלה פלג חוגגת (שחר גרוס)

לאן את רוצה להגיע? את בת 21, עוד צעירה.

”יש לי עוד הרבה מטרות, שאיפות וחלומות. גם אלופת עולם זו מטרה, ויש לנו שנה הבאה אליפות עולם באנגליה שזו המטרה הבאה שלנו בעצם. החלום זה לזכות במדליה אולימפית, אבל בדרך יש עוד מטרות שעדיין לא הגעתי אליהן. בתקווה שאצליח להגשים ולזכות בהן”.

ספונסרים יש לך?

”כן יש לי שלושה ספונסרים מדהימים שהצטרפו בשנה האחרונה שמאוד עוזרים לי: גם חברת תלפיות, מרום דולפין וטיאלווי פרטנרס. הייתי בתקופה שממש חיפשתי תומכים ואני מאוד שמחה שהם הצטרפו אליי”.