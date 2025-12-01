ללאזטיץ' הוצע להישאר במכבי ת"א ללא משפחתו

הדרמה במכבי תל אביב עוד רחוקה מסיום. המועדון עדיין לא הודיע דבר בנוגע לז’רקו לאזטיץ’ ועתידו, ויש לכך סיבה. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, המאמן היה זה שביקש להתפטר, אך מיץ’ גולדהאר נחוש לשכנע אותו להישאר ובשיחות ביניהם הוצע לו לשהות בישראל ללא משפחתו, לפחות עד אשר ירגעו הדברים.

גולדהאר מנסה לשכנע את הסרבי להמשיך בקבוצה, אך במקביל במכבי ת”א עוד עובדים על מציאת חלופות לעמדת המאמן למקרה שהוא לא ישתכנע והפרידה אכן תתרחש. כחלק מהניסיונות לגרום לו להישאר, הובטח לו גב מלא ואמירה ברורה של המועדון נגד אותם אוהדים שהגיעו מתחת לביתו וירו את אותן פצצות תאורה. הבוקר נערכה פגישה בינו לבין ג’ק אנגלידיס, בה המנכ”ל המשיך את ניסיונות השכנוע.

אשתו של לאזטיץ’ היא זו שלחצה על המאמן לעזוב כאשר גם ביתם הקטנה לקחה מאוד קשה את ירי פצצות התאורה לעבר ביתם, כך סיפרו בסביבת המאמן. זה הוביל לשיחה אתמול לפנות בוקר לג’ק אנגלידיס, בה הסרבי הודיע לו כי הוא מתפטר. אנגלידיס ביקש מלאזטיץ’ לחשוב על הנושא וכי הוא יקבל את כל הגיבוי שצריך כדי לצאת מהסיטואציה הזו. באופן מובן לגמרי, לאזטיץ’ הודיע כי כל עוד משפחתו אינה מרגישה בטוחה, הוא לא יכול להישאר.

רומן: אני פה ככל שיבקשו ממני

כעת השאלה הגדולה היא האם מאמצי השכנוע של גולדהאר את אנגלידיס אכן יצליחו. בכל מקרה, במכבי ת”א כאמור ממשיכים בתהליך מציאת מאמן אחר למקרה שאכן יצטרכו להביא כזה, ועד אז על הקווים ימשיך לעמוד דן רומן, מאמן קבוצת הנוער. במכבי ת”א לא יודיעו שום דבר בעניין לאזטיץ’ עד אשר תתקבל תשובתו הסופית האם הוא עוזב או חוזר בו.