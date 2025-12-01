אמבפה ביקר: חייבים לשנות את הדינמיקה הזאת

"זו לא התוצאה שרצינו הערב. אבל הליגה ממשיכה, והעונה ארוכה. אנחנו חייבים לשנות את הדינמיקה הזו ולהראות מי אנחנו כקבוצה". מסר שפרסם קיליאן אמבפה ברשתות החברתיות שלו, מאצטדיון מונטיליבי, כשהתסכול מהתיקו מול ג'ירונה עדיין טרי (1:1). שער הפנדל שלו איזן את התוצאה, אבל הניצחון היה אצלו ברגליים ברגעי הסיום. עם החלק הפנימי של כף הרגל, ממרחק של כ־10 מטרים, הוא בעט החוצה. לאחר שראה את פסגת הליגה מחליקה ממנו, הוא נחוש לתקן.

הדינמיקה עליה דיבר הובילה לבזבוז יתרון שנבנה והגיע לשיאו בקלאסיקו. אז, הפער היה חמש נקודות. הוא נשמר גם אחרי ה־0:4 המרשים מול ולנסיה. כעת, נקודה פחות מברצלונה. משחק אחר משחק, תיקו אחר תיקו. כך הסתיימו שלושת משחקי החוץ האחרונים: ראיו וייקאנו (0:0), אלצ'ה (2:2), ו-1:1 עם ג’ירונה. במקביל, ברצלונה ניצחה בכל משחקיה (סלטה, אתלטיק בילבאו, אלאבס). זו עלילה של קאמבק.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

וזוהי גם אנחתו של אמבפה, שכבש רביעייה בפיראוס, אך מול ג’ירונה לא עשה את ההבדל. וכאשר הגיע למצבים, לא הצליח למצוא את הרשת, מלבד הפנדל. או שהשער נפסל, כמו זה בדקה ה־40 שנשלל בשל נגיעת יד לפני שהדף את הכדור פנימה. היו לו חמישה ניסיונות בעיטה, ורק אחד למסגרת. והוא יצר ארבעה מצבי הבקעה. “הוא ניסה, אבל זה לא זרם. ובלי קיליאן גדול, אין גן עדן”, ניתחו בספרד.

אמבפה (צילום מסך)

“אמבפה התחייב לשינוי. עם מילים שהרפתי רוצה שייזכרו ולא ייעלמו בין פרסומים אחרים. וזה יהיה בסן מאמס, האצטדיון שבו הגיע לתחתית. המקום שבו זה "התחבר". עכשיו כל ריאל מדריד צריכה לעשות זאת”, הוסיפו בתקשורת במדריד.