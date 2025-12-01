יום שני, 01.12.2025 שעה 15:20
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

אמבפה ביקר: חייבים לשנות את הדינמיקה הזאת

כוכב ריאל העלה סטורי לאחר ה-1:1 מול ג'ירונה: "לא התוצאה שרצינו, צריכים להראות מי אנחנו כקבוצה". בספרד ניתחו: "בלי קיליאן הגדול - אין גן עדן"

אמבפה (IMAGO)
אמבפה (IMAGO)

"זו לא התוצאה שרצינו הערב. אבל הליגה ממשיכה, והעונה ארוכה. אנחנו חייבים לשנות את הדינמיקה הזו ולהראות מי אנחנו כקבוצה". מסר שפרסם קיליאן אמבפה ברשתות החברתיות שלו, מאצטדיון מונטיליבי, כשהתסכול מהתיקו מול ג'ירונה עדיין טרי (1:1). שער הפנדל שלו איזן את התוצאה, אבל הניצחון היה אצלו ברגליים ברגעי הסיום. עם החלק הפנימי של כף הרגל, ממרחק של כ־10 מטרים, הוא בעט החוצה. לאחר שראה את פסגת הליגה מחליקה ממנו, הוא נחוש לתקן.

הדינמיקה עליה דיבר הובילה לבזבוז יתרון שנבנה והגיע לשיאו בקלאסיקו. אז, הפער היה חמש נקודות. הוא נשמר גם אחרי ה־0:4 המרשים מול ולנסיה. כעת, נקודה פחות מברצלונה. משחק אחר משחק, תיקו אחר תיקו. כך הסתיימו שלושת משחקי החוץ האחרונים: ראיו וייקאנו (0:0), אלצ'ה (2:2), ו-1:1 עם ג’ירונה. במקביל, ברצלונה ניצחה בכל משחקיה (סלטה, אתלטיק בילבאו, אלאבס). זו עלילה של קאמבק.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

וזוהי גם אנחתו של אמבפה, שכבש רביעייה בפיראוס, אך מול ג’ירונה לא עשה את ההבדל. וכאשר הגיע למצבים, לא הצליח למצוא את הרשת, מלבד הפנדל. או שהשער נפסל, כמו זה בדקה ה־40 שנשלל בשל נגיעת יד לפני שהדף את הכדור פנימה. היו לו חמישה ניסיונות בעיטה, ורק אחד למסגרת. והוא יצר ארבעה מצבי הבקעה. “הוא ניסה, אבל זה לא זרם. ובלי קיליאן גדול, אין גן עדן”, ניתחו בספרד.

אמבפה (צילום מסך)אמבפה (צילום מסך)

“אמבפה התחייב לשינוי. עם מילים שהרפתי רוצה שייזכרו ולא ייעלמו בין פרסומים אחרים. וזה יהיה בסן מאמס, האצטדיון שבו הגיע לתחתית. המקום שבו זה "התחבר". עכשיו כל ריאל מדריד צריכה לעשות זאת”, הוסיפו בתקשורת במדריד.

