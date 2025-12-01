"שנת 2024 הסתיימה בעודף של 231,635 ש"ח"

תשעה מחזורים מאחורינו ומכבי יבנה נמצאת, בטבלת ליגה א' דרום, מתחת לבית"ר יבנה, קבוצה בבעלות פרטית המנוהלת בידי צמד אנשים בעלי אותו השם: אשר שטרית, שם עובדים בצניעות, בלי יותר מדי פוזות. במכבי יבנה, לעומת זאת, החתימו את עופר טסלפפה לשנתיים קדימה, הביאו את דובב גבאי, אלמוג בוזגלו, דור אדרי, הראל בן אבי, עידו דוידוב, קובי מור ואחרים.

האם זה מצליח? כרגע לא. במועדון יגידו כי חלק מהשחקנים היו פצועים וכי הקבוצה חדשה ולוקח מעט זמן לחיבור, לגיטימי. הקהל ברשתות החברתיות, מנגד, סוער, כועס ומאוכזב. טוענים כי כל אנשי ההנהלה צריכים לשים את המפתחות ולהתפטר. גם ראש עיריית יבנה, רועי גבאי, לא חסין מביקורת, כשגם אליו מופנית אצבע מאשימה. "תראו את בית"ר יבנה", מדגיש הקהל המקומי.

את עונת 2024/25 סיימה מכבי יבנה במקום הרביעי. הקבוצה הגיעה לפלייאוף העליון, שם התמודדה מול בית"ר נורדיה ירושלים, אלא שהפסידה ויצאה מהעונה הזו מאוכזבת. ויש לומר שדי בצדק, הרי שהתמיכות וההקצבות לשנת 2024 (שנה קלנדרית) הגיעו לסכום הגבוה ביותר בשבע השנים האחרונות. ההכנסות, עמדו על סכום כולל של 3,496,183 שקלים.

מכבי יבנה בשנת 2024 (יונתן גינזבורג)

התמיכות וההקצבות בשנת 2024, ב'עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה', המנהלת את מכבי יבנה בכדורגל, עברו את 2,800,000 שקלים. מדובר, אגב, בסכום הגבוה ביותר שמכבי יבנה קיבלה בשבע השנים האחרונות. בשנים עברו (2018 עד 2023) התמיכות וההקצבות נעו בסכומים של כ-1,500,000 ועד לכ-2,700,000 שקלים.

ההכנסות של העמותה עמדו על סכום כולל של 3,496,183 מיליוני שקלים, בעוד ההוצאות עמדו על סכום כולל של 3,264,548 מיליוני שקלים, כך שהעמותה סיימה את שנת 2024 בעודף של 231,635 אלף שקלים. התמיכות מהרשות המקומית (יבנה), עמדו על סכום כולל של 2,400,000 מיליוני שקלים. ההקצבות והתמיכות מהמדינה הגיעו לכדי 286,609 אלף שקלים.

מעבר לכך, קיבלה העמותה הקצבות ותמיכות 'אחרות' שעמדו על סכום כולל של 192,467 שקלים. הכנסה מפעילות העמותה, מתוך 'שירותים כללי' הגיעו לכדי 423,190 שקלים. בתוך כך, העמותה קיבלה את התרומה הגבוהה ביותר שראתה בשבע השנים האחרונות, בסכום כולל של 144,784 שקלים שנכנסו לעמותה.

אוהדי מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

התרומות הללו התחלקו לשני סכומים: "תרומות מישראל" עמדו על סכום כולל של 41,500 שקלים ו"תרומות בשווי כספי", שעמדו על סכום כולל של 103,284 שקלים. במכבי יבנה לא התייחסו לשאלת ONE בדבר "היכן התרומה שהעניק לה, אם בכלל, בשנת 2024 עופר ינאי, מבעלי הפועל תל אביב בכדורסל בדו"ח הכספי לשנת 2024?", הרי שכל תרומה מחויבת בדיווח.

כזכור, בתחילת חודש אוקטובר פורסם ב-ONE כי עופר ינאי תרם בשנת 2024 סכום כסף למועדון הכדורגל מכבי יבנה ואף עתיד לתרום גם העונה. באותה עת עופר ציין בפני ONE ש"אין תגובה" בעניין התרומה, אלא שבשיחה, בע"פ, על מנכ"ל מכבי יבנה, אסף אוחנה, ציין האחרון כי אכן עופר העביר תרומה. כמה? אף אחד לא מעוניין לענות על השאלה.

בתוך כך, ברבעון האחרון של שנת 2024 חתמה מכבי יבנה על הסכם מול חברת הנדל"ן גרופית, כשהלוגו שלה התנוסס על בטן חולצת השחקנים ובהמשך עונת 2024/25 גם על בטן חולצת קבוצת הנוער המקומית. והאם בחברת הנדל”ן התייחסו למספרים סביב ההסכם? ובכן, בדומה לאי-הוודאות בהסכם (אם היה כזה) בין יבנה לעופר ינאי, התשובה היא לא.

מחברת גרופית נמסר ל-ONE: "חברת גרופית גאה להיות חלק בדרך משותפת עם מועדון הכדורגל מכבי יבנה, שהינו בעל מסורת ארוכה, וזאת כחברה המזוהה מאוד עם העיר ובונה בה גם כבר עשרות שנים. החברה מעניקה מזה שנתיים את החסות הראשית למועדון הכדורגל העירוני אך איננה יכולה להתייחס למידע הפיננסי הקשור להסכם".

ראש עיריית יבנה רועי גבאי (יונתן גינזבורג)

הוצאות שכר לפעילות עמדו על סכום כולל של 1,785,081 שקלים, כשיתר ההוצאות לפעילות עמדו על סכום כולל של 1,236,973 שקלים. הוצאות על 'הנהלה וכלליות נוספות' עמדו על סכום כולל של 168,170 שקלים. הוצאות שכר ונלוות עמדו על סכום כולל של 51,642 שקלים. הוצאות 'אחרות' הסתכמו בסכום כולל של 22,682 שקלים.

ומה לגבי חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה? המאמן, שהועסק ב-10 חודשי עבודה, 100% משרה, ראה סכום כולל של 103,744 שקלים. מנהל הקבוצה השתכר בסכום כולל של 92,018 שקלים ב-12 חודשי עבודה. השחקן שהרוויח הכי הרבה היה אחד שעבד ארבעה חודשים בלבד ושכרו עמד על סכום כולל של 87,500 שקלים.

צמד שחקנים נוספים שהיו בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה המנהלת את מכבי יבנה, עבדו שמונה חודשים, כשאחד מהם השתכר בסכום כולל של 65,000 שקלים והאחר בסכום כולל של 64,164 שקלים. שכר שלוש השחקנים הבכירים לשנת 2024 עמד על 216,664 שקלים, בעוד שכר שלוש השחקנים הבכירים לשנת 2023 עמד על 280,684 שקלים.