ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

החשוד שוחרר, צפויים מעצרים נוספים בחקירה

לאחר ירי הזיקוק לביתו של לאזטיץ', נאסר על החשוד להתקרב לבניין או למאמן עצמו. הוא קשר עצמו לאירוע, אך טען שרק הביע מחאה. המשטרה ממשיכה בחקירה

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

אחרי שנעצר חשוד בירי זיקוקים לעבר הבניין שבו מתגורר מאמן מכבי ת"א המתפטר, ז’רקו לאזטיץ’, הוא שוחרר בתנאים מגבילים. על החשוד, תושב ת"א בן 38, נאסר להתקרב לבניין או ללאזטיץ’ עצמו.

אותו חשוד קשר עצמו לאירוע בסביבת מקום מגוריו של לאזטיץ’, אבל טען שרק הביע מחאה נגד המאמן ושלא ירה את הזיקוק. הוא נעצר באשדוד, עוכב לחקירה ולבסוף שוחרר.

במקביל, המשטרה ממשיכה בחקירה ואמורה לבצע מעצרים נוספים בימים הקרובים של חשודים באירוע. בהמשך צפויים להיחקר אוהדים נוספים בחשד שהם מעורבים באירוע המסוכן.

אוהדי מכבי ת"א במסר ללאזטיץאוהדי מכבי ת"א במסר ללאזטיץ' (פרטי)

כזכור, על פי החשד, קבוצת צעירים התקהלה ביום שבת באזור שכונת כוכב הצפון וגרמה להפרת סדר, כשבמהלך האירוע נעשה שימוש בפריט פירוטכני, המוגדר על ידי גורמים בחקירה כזיקוק שנורה במקום.

בעקבות תלונות שכנים עקב ירי הזיקוק והקריאות "לאזטיץ’ לך הביתה", המשטרה הגיעה למקום. כמו כן נגבתה עדות מלאזטיץ’ עצמו, שמסר כי כל העניין הפריע לו.

כידוע, ההסלמה במחאת האוהדים נגד לאזטיץ’ גרמה לסערה גדולה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, המאמן ביקש להתפטר מתפקידו בשיחה לילית לג’ק אנגלידיס וגם לא עמד על הקווים במשחק מול מ.ס אשדוד.

