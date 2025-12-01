החשוד שוחרר, צפויים מעצרים נוספים בחקירה

אחרי שנעצר חשוד בירי זיקוקים לעבר הבניין שבו מתגורר מאמן מכבי ת"א המתפטר, ז’רקו לאזטיץ’, הוא שוחרר בתנאים מגבילים. על החשוד, תושב ת"א בן 38, נאסר להתקרב לבניין או ללאזטיץ’ עצמו.

אותו חשוד קשר עצמו לאירוע בסביבת מקום מגוריו של לאזטיץ’, אבל טען שרק הביע מחאה נגד המאמן ושלא ירה את הזיקוק. הוא נעצר באשדוד, עוכב לחקירה ולבסוף שוחרר.

במקביל, המשטרה ממשיכה בחקירה ואמורה לבצע מעצרים נוספים בימים הקרובים של חשודים באירוע. בהמשך צפויים להיחקר אוהדים נוספים בחשד שהם מעורבים באירוע המסוכן.

אוהדי מכבי ת"א במסר ללאזטיץ' (פרטי)

כזכור, על פי החשד, קבוצת צעירים התקהלה ביום שבת באזור שכונת כוכב הצפון וגרמה להפרת סדר, כשבמהלך האירוע נעשה שימוש בפריט פירוטכני, המוגדר על ידי גורמים בחקירה כזיקוק שנורה במקום.

בעקבות תלונות שכנים עקב ירי הזיקוק והקריאות "לאזטיץ’ לך הביתה", המשטרה הגיעה למקום. כמו כן נגבתה עדות מלאזטיץ’ עצמו, שמסר כי כל העניין הפריע לו.

כידוע, ההסלמה במחאת האוהדים נגד לאזטיץ’ גרמה לסערה גדולה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, המאמן ביקש להתפטר מתפקידו בשיחה לילית לג’ק אנגלידיס וגם לא עמד על הקווים במשחק מול מ.ס אשדוד.