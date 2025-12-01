ברצלונה עוקבת מקרוב אחרי אנטוניו נוסה הנורבגי

במהלך פגרת הנבחרות האחרונה התקיים במילאנו מפגש בין סוכנים, מתווכים ומנהלים ספורטיביים ממועדונים אירופים, ובו השתתפו רוב הקבוצות הגדולות ביבשת. בין הנוכחים היה ז'ואאו אמראל, ראש מערך הסקאוטינג החדש של ברצלונה ועוזרו של דקו.

זהו שלב מרכזי בעונת הסקאוטינג, שבו מעמיקים את המעקב אחר שחקנים שמעניינים את המועדון, במטרה לשלוט בכמה שיותר פרופילים שיכולים להתאים לעתיד.

אמראל ניצל את ביקורו כדי לצפות במשחק בין איטליה לנורבגיה, שהיה קריטי למאבק על הכרטיס למונדיאל. על המגרש היו ארלינג הולאנד ועוד שחקנים מסקרנים רבים, אך המטרה העיקרית הייתה לעקוב מקרוב אחר התקדמותו של אנטוניו נוסה, שחקן ההתקפה הנורבגי של לייפציג.

אנטוניו נוסה (IMAGO)

נוסה כבש את השער הראשון של נורבגיה, לאחר שהנבחרת נקלעה בהתחלה לפיגור ויצאה למהפך גדול בדרך לניצחון. הוא שיחק 90 דקות מלאות, והיה חלק משמעותי מחזרה של נורבגיה למונדיאל לראשונה מזה 38 שנים.

שחקן הכנף בן ה־20 בלבד כבר כבש את ליבם של מועדונים רבים באירופה. הוא נחשב לאחד השחקנים המעניינים בלייפציג הגרמנית, שאליה הגיע לפני שתי עונות מברוז' הבלגית, וכבר בעבר נקשר בשמו של המועדון הקטלוני. “ימים יגידו. עוד כישרון גדול עם איכות יוצאת דופן, שחקן שביכולתו לעשות את ההבדל”, נכתב עליו בקטלוניה.