יום שני, 01.12.2025 שעה 11:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

ברצלונה עוקבת מקרוב אחרי אנטוניו נוסה הנורבגי

המועדון הקטלוני מגביר את המעקב אחרי כישרונות צעירים ברחבי אירופה, וסקאוט הקבוצה צפה בקיצוני בן ה-20 של לייפציג כובש במשחק מול איטליה במילאנו

|
אנטוניו נוסה (IMAGO)
אנטוניו נוסה (IMAGO)

במהלך פגרת הנבחרות האחרונה התקיים במילאנו מפגש בין סוכנים, מתווכים ומנהלים ספורטיביים ממועדונים אירופים, ובו השתתפו רוב הקבוצות הגדולות ביבשת. בין הנוכחים היה ז'ואאו אמראל, ראש מערך הסקאוטינג החדש של ברצלונה ועוזרו של דקו.

זהו שלב מרכזי בעונת הסקאוטינג, שבו מעמיקים את המעקב אחר שחקנים שמעניינים את המועדון, במטרה לשלוט בכמה שיותר פרופילים שיכולים להתאים לעתיד.

אמראל ניצל את ביקורו כדי לצפות במשחק בין איטליה לנורבגיה, שהיה קריטי למאבק על הכרטיס למונדיאל. על המגרש היו ארלינג הולאנד ועוד שחקנים מסקרנים רבים, אך המטרה העיקרית הייתה לעקוב מקרוב אחר התקדמותו של אנטוניו נוסה, שחקן ההתקפה הנורבגי של לייפציג.

אנטוניו נוסה (IMAGO)אנטוניו נוסה (IMAGO)

נוסה כבש את השער הראשון של נורבגיה, לאחר שהנבחרת נקלעה בהתחלה לפיגור ויצאה למהפך גדול בדרך לניצחון. הוא שיחק 90 דקות מלאות, והיה חלק משמעותי מחזרה של נורבגיה למונדיאל לראשונה מזה 38 שנים.

שחקן הכנף בן ה־20 בלבד כבר כבש את ליבם של מועדונים רבים באירופה. הוא נחשב לאחד השחקנים המעניינים בלייפציג הגרמנית, שאליה הגיע לפני שתי עונות מברוז' הבלגית, וכבר בעבר נקשר בשמו של המועדון הקטלוני. “ימים יגידו. עוד כישרון גדול עם איכות יוצאת דופן, שחקן שביכולתו לעשות את ההבדל”, נכתב עליו בקטלוניה.

