"דני מכונה בלתי נגמרת, סטטיסטיקה מפלצתית"

דני אבדיה רשם טריפל דאבל עם 31 נקודות, 19 (!) ריבאונדים ו־10 אסיסטים, והוביל את פורטלנד בקלעים, אך זה לא הספיק מול האלופה אוקלהומה ששמרה על רצף הניצחונות הארוך בליגה, 12 ברציפות, עם 115:123.

“דני אבדיה היה שוב מכונת תנועה בלתי נגמרת, ועשה מעט מהכל בדרך לטריפל דאבל הרביעי בקריירה שלו. וזה ממש לא היה יום קל, אוקלהומה לא ויתרה על שום דבר”, פרגנו בתקשורת בפורטלנד.

“דני אבדיה סיפק את אחד המשחקים הגדולים בקריירה שלו, אך לצערו זה לא תורגם לניצחון. אבדיה נמצא בעונתו השישית ב־NBA, ובשנה השנייה שלו בפורטלנד. מאז שעזב את וושינגטון, הוא פרח והפך לכוכב של ממש כשהוא האופציה ההתקפית המובילה של הקבוצה”, הוסיפו.

דני אבדיה (רויטרס)

“המשחק שלו מול הקבוצה הטובה בליגה היה הוכחה נוספת לכך. ב־37 דקות על הפרקט, אבדיה סיים עם שורה סטטיסטית מפלצתית. בנוסף, הוא קלע 6 מ־14 מהשדה, החטיא את כל ארבע הזריקות לשלוש, וקלע 19 מ־23 מהעונשין”, הדגישו בארה”ב.

אבדיה הפך לשחקן השני בתולדות ה־NBA שקולע 30 נקודות או יותר בכל אחד מארבעת הטריפל דאבלים הראשונים שלו בקריירה.