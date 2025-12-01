לבית"ר אסור להישאב לתיקונים אחרי ניצחונות

בית״ר ירושלים ניצחה את נתניה 2:4, אבל יש לברק יצחקי לא מעט דברים שצריך לתקן כי נתניה הייתה עדיפה בלא מעט דקות במשחק על פני בית״ר, בעיקר במחצית הראשונה.

גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים יום פחות טוב של אצילי ועדי יונה, איך דור מיכה לקח את המושכות, קאלו איפס את הכוונת ובית״ר ניצלה חוסר ריכוז של מכבי נתניה בהתקפה וסיימה בניצחון חשוב בצמרת הליגה.

עכשיו צריך המשכיות, שאלת טבארש שוב על הפרק, החיזוק שבדרך והאפשרות שבית״ר בסופו של דבר תפתיעה את כולם ותזכה באליפות.

וגם: נשאבנו לטרנד ובחרנו את נבחרת כל הזמנים של בית״ר ירושלים. האזנה נעימה