בית"ר נערכת לאפשרות ששועה ולוי יעזבו בינואר

הניצחון 2:4 של בית״ר ירושלים על מכבי נתניה הוכיח שוב שהקבוצה מהבירה נמצאת על המסלול הנכון העונה. היו רגעים, בעיקר במחצית הראשונה, שמכבי נתניה הייתה עדיפה על פני המארחת, אבל עדיין לכבוש ארבעה שערים מול הקבוצה החזקה של יוסי אבוקסיס, זה מראה שלבית״ר יש חלק התקפי נהדר ועם החיזוק המתאים בינואר, היא תישאר בצמרת הליגה עד לסיום העונה.

האווירה אתמול בטדי הזכירה את הימים הטובים של בית״ר ירושלים, 29,900 אוהדים הגיעו למשחק, מתוכם 27,500 אוהדי בית״ר שדחפו את הקבוצה לאורך כל המשחק. ״הקהל העונה מוכיח שהוא מאמין בנו, הטירוף של האוהדים העונה הופך אותנו ליותר טובים, אנחנו לא קבוצה שחיה רק על אנרגיות מהיציעים, אבל זה בהחלט מוסיף לנו״, אומרים שחקנים בקבוצה.

לצד הסיפוק מהניצחון, בבית״ר מסמנים גם נקודות לשיפור, העובדה שנתניה הגיעה בקלות למצבים וביטלה בקלות לא פעם את משחק הלחץ של בית״ר לא נעלמה מעיני הצוות המקצועי, גם הירידה ביכולת של עומר אצילי מדאיגה, אך בבית וגן מאמינים ובטוחים שזה רק עניין של זמן וקצב משחקים שאצילי יחזור לעצמו בגדול.

עומר אצילי (שחר גרוס)

מבחינת ברק יצחקי, היכולת של ג’ונבוסקו קאלו לא מפתיעה בכלל, בבית״ר האמינו בשחקן וגם השינוי בתפקוד שברק יצחקי עשה עם קאלו מבליטים את האיכויות שלו ובבית״ר מרגישים שפגעו בחלוץ העונה.

המנהל המקצועי אלמוג כהן כבר מתכנן את החיזוק לקראת חלון העברות של ינואר, כשבבית״ר מתכננים להביא שחקן קישור ושחקן התקפה. במקביל, גם לוקחים בחשבון עזיבה אפשרית של שועה ו/או ירין לוי אם תגיע הצעה שאי אפשר לסרב לה מליגת ה-MLS, או מקבוצה באירופה ועובדים על כך שיהיו תחליפים ראויים אם זה יקרה.

ביום רביעי בית״ר תפגוש את טבריה, בריאן קראבלי ייעדר בגלל כרטיסים צהובים ולכן לוקה גדראני יפתח בהרכב לצד גיל כהן. ירדן שועה שהוחלף אתמול בגלל פציעה יעבור בדיקה וייתכן שלא יהיה כשיר למשחק, מחר התמונה לגביו תתבהר ויצחקי יידע האם השחקן יעמוד לרשותו למשחק החוץ מול טבריה.