יום שני, 01.12.2025 שעה 11:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

בית"ר נערכת לאפשרות ששועה ולוי יעזבו בינואר

בקבוצה מרוצים מה-2:4 על נתניה ("לא חיים על האנרגיות מהיציעים, אבל זה מוסיף"), במועדון ערוכים לעזיבה אפשרית של הכוכבים ועובדים על תחליף ראוי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים עם הקהל בסיום המשחק (אורן בן חקון)

הניצחון 2:4 של בית״ר ירושלים על מכבי נתניה הוכיח שוב שהקבוצה מהבירה נמצאת על המסלול הנכון העונה. היו רגעים, בעיקר במחצית הראשונה, שמכבי נתניה הייתה עדיפה על פני המארחת, אבל עדיין לכבוש ארבעה שערים מול הקבוצה החזקה של יוסי אבוקסיס, זה מראה שלבית״ר יש חלק התקפי נהדר ועם החיזוק המתאים בינואר, היא תישאר בצמרת הליגה עד לסיום העונה. 

האווירה אתמול בטדי הזכירה את הימים הטובים של בית״ר ירושלים, 29,900 אוהדים הגיעו למשחק, מתוכם 27,500 אוהדי בית״ר שדחפו את הקבוצה לאורך כל המשחק. ״הקהל העונה מוכיח שהוא מאמין בנו, הטירוף של האוהדים העונה הופך אותנו ליותר טובים, אנחנו לא קבוצה שחיה רק על אנרגיות מהיציעים, אבל זה בהחלט מוסיף לנו״, אומרים שחקנים בקבוצה. 

לצד הסיפוק מהניצחון, בבית״ר מסמנים גם נקודות לשיפור, העובדה שנתניה הגיעה בקלות למצבים וביטלה בקלות לא פעם את משחק הלחץ של בית״ר לא נעלמה מעיני הצוות המקצועי, גם הירידה ביכולת של עומר אצילי מדאיגה, אך בבית וגן מאמינים ובטוחים שזה רק עניין של זמן וקצב משחקים שאצילי יחזור לעצמו בגדול. 

עומר אצילי (שחר גרוס)עומר אצילי (שחר גרוס)

מבחינת ברק יצחקי, היכולת של ג’ונבוסקו קאלו לא מפתיעה בכלל, בבית״ר האמינו בשחקן וגם השינוי בתפקוד שברק יצחקי עשה עם קאלו מבליטים את האיכויות שלו ובבית״ר מרגישים שפגעו בחלוץ העונה. 

המנהל המקצועי אלמוג כהן כבר מתכנן את החיזוק לקראת חלון העברות של ינואר, כשבבית״ר מתכננים להביא שחקן קישור ושחקן התקפה. במקביל, גם לוקחים בחשבון עזיבה אפשרית של שועה ו/או ירין לוי אם תגיע הצעה שאי אפשר לסרב לה מליגת ה-MLS, או מקבוצה באירופה ועובדים על כך שיהיו תחליפים ראויים אם זה יקרה. 

ביום רביעי בית״ר תפגוש את טבריה, בריאן קראבלי ייעדר בגלל כרטיסים צהובים ולכן לוקה גדראני יפתח בהרכב לצד גיל כהן. ירדן שועה שהוחלף אתמול בגלל פציעה יעבור בדיקה וייתכן שלא יהיה כשיר למשחק, מחר התמונה לגביו תתבהר ויצחקי יידע האם השחקן יעמוד לרשותו למשחק החוץ מול טבריה. 

