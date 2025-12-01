יום שני, 01.12.2025 שעה 12:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%1972-202717אטלנטה הוקס
62%1906-196416מיאמי היט
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
59%1962-200317קליבלנד קאבלירס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
85%1419-160413יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
73%1739-177415לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%1864-180315יוטה ג'אז
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

"מרגש כשהשם שלך מוזכר ליד שחקנים מהטופ"

אבדיה במסיבת העיתונאים אחרי הטריפל דאבל נגד אוקלהומה: "עובד קשה ומקבל את זה באהבה, כשרק הגעתי לליגה השאירו אותי חופשי". ספליטר החמיא בגדול

|
דני אבדיה (צילום מסך)
דני אבדיה (צילום מסך)

דני אבדיה ממשיך לרשום רגעים בלתי נתפסים בעונה שכבר אפשר להגדיר כמרשימה ביותר בקריירה שלו. מול האלופה אוקלהומה שניצחה 115:123 הוא הוסיף לעצמו עוד הישג עצום, כשסיים טריפל דאבל מפלצתי של 31 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, במשחק שבו שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 26 מהצד השני. קשה להאמין שגם בתסריטים האופטימיים ביותר דמיין פתיחת עונה כזו, אבל הלילה הוא שוב חצה גבולות והוכיח עד כמה הפך לשחקן משמעותי בליגה.

במסיבת העיתונאים נשאל על השמירה הכפולה שפגש, מול אחת מקבוצות ההגנה המרשימות ביותר שידע המשחק מבחינה סטטיסטית, והתייחס להתפתחות האישית שלו, ממי שנחשב לשחקן משלים לכוכב NBA לכל דבר: "זה לא פשוט. כשהגעתי לליגה השאירו אותי חופשי בפינה, ומשם רק ניסיתי להשתפר בכל מהלך מחדש. עברתי בין קבוצות, והיום אני מרגיש שאני מוצא את הקצב שלי בתוך הקבוצה הנהדרת הזאת. אני נהנה מהמשחק. גם מול דאבל טים או טריפל טים אני מנסה לקבל החלטות חכמות. זה נותן ביטחון, כי אני יודע שאני משפיע על היריבות. אני שמח שיש לי אפשרות לייצר מהלכים עבור החברים שלי".

על כך שהוא מספק נתונים שנמצאים ברמה של הכוכבים הגדולים בליגה: "זה מחמיא מאוד. אי אפשר להתכחש לכך שהיום הכל נמדד דרך סטטיסטיקות. אני לא גדלתי על זה ולא רגיל לזה, אבל כשהשם שלך מוזכר ליד שחקנים מהטופ העולמי, זה מרגש. אני עובד קשה ורוצה שהקבוצה תצליח. אני צריך פשוט לקבל את זה באהבה".

דני אבדיה מול שיי גילגדני אבדיה מול שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

על ההפסד לאוקלהומה אמר: "הצגנו משחק מצוין, נלחמנו כמעט לאורך כל ארבעת הרבעים והתמודדנו מולם שווה בשווה. אוקלהומה מנצחת את רוב הליגה ב-20 הפרש, ואנחנו גררנו אותם למשחק צמוד עד הרבע האחרון. הייתה לנו הזדמנות לנצח, אבל הריצה שלהם בתחילת הרבע הרביעי פגעה בנו ונאלצנו לרדוף. זה חלק מהמשחק. החטאנו כמה זריקות, והם ידעו להעניש בצד השני. חבל, אבל אני גאה במאמץ שהשקענו".

על העומס ההתקפי והעייפות: "ברור שאני מתעייף. אני עושה הרבה ונותן את כל מה שיש לי. זו מי שאנחנו כקבוצה. לפעמים מדובר בעיקר בעניין מנטלי, צריך להמשיך הלאה. אף אחד לא מתעניין אם אתה קצת מותש. אנחנו רק בנובמבר, ואני צריך להמשיך לשמור על הגוף".

על ההיעדרויות בסגל: "יש לנו כמה שחקני מפתח בחוץ וזה מורגש, אבל אני גאה מאוד בחבר’ה שנכנסים לנעליים האלה. כל מי שעולה לפרקט נותן מאה אחוז בשביל הקבוצה. אין לי טענות לאף אחד".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

המאמן טיאגו ספליטר התייחס ליכולת המרשימה של הישראלי ואמר: "יש לו מנוע מדהים. הוא יודע להגיע למצבים, למצוא את הרווח הקטן ולתקוף את הטבעת. היום הוא לא לקח אפילו זריקה אחת מחוץ לצבע. היכולת שלו לייצר זוויות התקפה וללכת על שחקנים נמוכים או גבוהים ממנו, הופכת אותו לכמעט בלתי ניתן לשמירה. אנחנו רק מנסים לאתגר אותו כמה שאפשר ולהוציא מזה התקפה יעילה".

על 19 הריבאונדים שהישראלי קלט אמר: "אמרתי לו שדונובן קלינגן לא משחק ולכן האחריות על כולם גדלה. בסופו של דבר זה מאמץ של כל הקבוצה, אבל דני היה זה שאסף כמות ריבאונדים גדולה. עוד הופעה אדירה שלו".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

על הניסיונות של אוקלהומה לנטרל את הישראלי אמר: "במצבים כאלה יש שתי אפשרויות, לשחק 4 על 4 או לנסות למצוא דרך שהכדור יגיע לדני. ניסינו את שני התרחישים, ניסינו קצת לשחרר ממנו לחץ. הורדתי אותו לכמה דקות כדי לשמור עליו, אבל מהר מאוד הבנתי שאני חייב להחזיר אותו לפרקט אם אנחנו רוצים הזדמנות אמיתית לנצח".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */