ענק: טריפל דאבל ו-31 לאבדיה בהפסד לת'אנדר

מה עוד אפשר לומר על העונה האדירה של דני אבדיה? כוכב פורטלנד סימן לעצמו עוד וי – בגדול, בענק ועוד מול האלופה. אוקלהומה סיטי ניצחה הלילה (בין ראשון לשני) 115:123 את הטרייל בלייזרס, אבל את המשחק הזה הפורוורד הישראלי לא ישכח. הוא סיים עם טריפל דאבל עצום של 31 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, בעוד מנגד שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 26 נקודות.

אבדיה סיים עם 6 מ-14 מהשדה, 0 מ-4 לשלוש, 19 מ-23 מקו העונשין וגם הוסיף חטיפה ורק איבוד אחד ב-37 דקות. הוא לא רק קלע יותר נקודות מגילג’ס אלכסנדר (36 דקות), אלא גם סיים עם מדד גבוה ממנו – 4+ מול 2+.

המשחק היה צמוד לאורך שלושה רבעים. צ’ט הולמגרן ספג עבירה רביעית חמש דקות לסיום הרבע השלישי, והת'אנדר אף ערערו ללא הצלחה. הוא חזר לפתוח את הרבע האחרון, אך צבר עבירה חמישית ופורטלנד ניצלה זאת כדי לצמק ל-95:93. עם שובו לפרקט שמונה דקות לסיום, אוקלהומה סיטי חזרה לשלוט בקצב.

דני אבדיה מול שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

לייאפ של קנריק וויליאמס קבע 93:102, ובהמשך שלשה שלו הגדילה את היתרון ל-96:105. סל פייד־אוויי של גילג'ס-אלכסנדר קבע 100:107 קצת יותר מארבע דקות לסיום. פורטלנד עוד צימקה לחמש הפרש, אך ניסיון הקאמבק לא צלח. שתי הקבוצות נהנו מאחוזים טובים במיוחד ברבע השני עם מעל 40% מחוץ לקשת ויותר מ-50% מהשדה.

בסופו של דבר אוקלהומה סיטי המשיכה את העונה החלומית שלה עם ניצחון 12 ברציפות בדרך למאזן 1:20, למרות חסרונם של אייזאה הרטנשטיין ואלכס קארוסו. בעצם ההפסד היחיד של האלופה העונה היה לפורטלנד בתחילת נובמבר.

הולמגרן קלע 19 נקודות, אג’יי מיטשל 17, ג’יילן וויליאמס 16 ואייזאה ג’ו 15 אצל המנצחים. בפורטלנד, פרט לאבדיה, טומאני קמארה קלע 19 נקודות, ג’רמי גרנט 18, כריס מארי 13 וקיילב לאב 12.