"הספקות גוברים לגבי אלונסו, אמבפה נותר לבד"

מה עובר על ריאל מדריד? הבלאנקוס התארחו אמש (ראשון) אצל ג’ירונה במסגרת המחזור ה-14 של הליגה הספרדית, וסיימו ב-1:1 מאכזב שהיווה תיקו שלישי רציפות בזירה המקומית – כשהמשמעות היותר גדולה מבחינתם היא איבוד הפסגה ליריבה הגדולה ברצלונה.

החבורה של צ’אבי אלונסו ספגה אש בספרד: “ריאל מדריד ויתרה על הובלת הליגה”, נכתב ב’מארקה’. ב’אס’ הוסיפו: “אלונסו ושחקניו חזרו על הטעויות מהווייקאס (מול ראיו וייקאנו) ומהמשחק מול אלצ’ה”. המאמן היה במוקד גם הוא: “הספקות גוברים לגבי האם התוכנית של צ'אבי אלונסו עדיין בחיתוליה”.

כביקורת על היכולת ההתקפית נרשם: “ויניסיוס ואמבפה נותרו ללא חבריהם לקבוצה. ג’וד בלינגהאם וארדה גולר, קשרים התקפיים שנאלצו לשחק כקשרי אמצע, היו החברים בבלתי נראים של הברזילאי והצרפתי”. עוד המשיכו: “אמבפה לא רק סוחב את הקבוצה, הוא הכוח המניע היחיד שלה. אף אחד אחר אחר לא זז בקצב שלו. כמות השערים שלו היא גינוי עבור שאר הקבוצה”.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

גם המספרים מגבים את הביקורות. רודריגו למשל, שעלה מהספסל של הלבנים נגד הקטלונים אתמול, לא הצליח להשפיע יותר מדי ושוב לא הרשית. הקיצוני לא כבש שער ב-30 משחקיו האחרונים במדי ריאל מדריד, שזהו הרצף הארוך ביותר ללא שער של חלוץ בהיסטוריה של סגנית אלופת ספרד.