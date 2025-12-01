יום שני, 01.12.2025 שעה 02:35
שונות  >> פודקאסט מכבי ת"א

מאחורי הדרמה הגדולה, ומה לאזטיץ' הרגיש?

האם מכבי ת"א טעתה, מה הוביל את הסרבי להתפטר, זהות המאמן הבא ואחרי אשדוד - האם פרץ ודוידה צריכים לנוח? וגם: אנדרדה ודן רומן. האזינו לפודקאסט

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

פודקאסט מכבי תל אביב התכנס אחרי ה-2:2 נגד מ.ס אשדוד, אבל את מרבית השיח תפס כמובן סיפור ז’רקו לאזטיץ’ שהתפטר מהצהובים אחרי שהגיעו לביתו וירו מחוץ לבניין שלו פצצות תאורה.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם הדרמה הגדולה שהתחוללה במכבי ת”א שעדיין לא הגיב בשום צורה, רשמית או לא רשמית לאירוע, ומה חשב לאזטיץ’ שהוביל אותו להתפטר.

האם מכבי ת”א טעתה בהתנהלות שלה, האם הביקורות היו מוגזמות או לא במקום, וגם דיון על זהות המאמן הבא של הצהובים.

https://open.spotify.com/episode/5iKH9CU5kPXP33hIGf0SdU

וגם: האם דור פרץ ואושר דוידה צריכים לנוח קצת כדי לחזור לעצמם, החשיבות של כריסטיאן בליץ’, החצי השני המרשים של קרווין אנדרדה, המשחק הראשון של דן רומן ומה יהיה מול הפועל חיפה ברביעי? האזנה נעימה.

