כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

ירדן שועה: אם נמשיך בדרך הזו, נכוון לאליפות

קפטן בית"ר אחרי ה-2:4 על נתניה: "לא דיברנו על מה שקורה במכבי ת"א, שיהיה להם בהצלחה, מתרכזים בעצמנו". על עתידו: "יש לי חוזה ואני פה עד הסוף"

|
ירדן שועה (אורן בן חקון)
ירדן שועה (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים חגגה הערב (ראשון) 2:4 על מכבי נתניה והצליחה להחזיר את עצמה בגדול למאבק האליפות. אצטדיון טדי ראה משחק פורה במיוחד, והירושלמים הצליחו לא ביכולת אדירה לכבוש רביעייה. בסיום המשחק קפטן הקבוצה ירדן שועה סיכם את ההתמודדות.

ירדן שועה אמר בסיום: “כיף לחזור לנצח בטדי, היו רגעים במשחק שהלכנו אחורה, שמח שבסוף ניצחנו והגענו למצבים, כבשנו וזה הכי חשוב. היכולת שלי ושלא הייתי מעורב בשער? יש גם משחקים כאלה, הכי חשוב שהקבוצה ניצחה”.

שועה הוסיף: “לעבור את מכבי תל אביב בטבלה? לא דיברנו על מה שקורה במכבי תל אביב, מרוכזים בעצמנו, שיהיה להם בהצלחה. בלי פוליטיקה, מתרכזים רק בעצמנו. מאוד גאים במה שאנחנו עושים”.

שועה נשאל על מאבק האליפות: “באמת מאמינים ב’ממשחק למשחק’, הרבה שנים לא הייתה כאן אליפות, אם נמשיך בדרך הזו נכוון לשם. יש לנו הרבה מה לשפר”.

על עתידו אמר: “יש לי חוזה, הכל בסדר, אני אוהד בית”ר, זה הבית שלי ואני פה עד הסוף. רום ברסלבסקי? אין חיוך כזה, שמח שהוא פה איתנו, שימשיך לבוא למשחקים שלנו, הוא כמו בן בית פה”.

