לאזטיץ', הפער מב"ש והביטחון: הצביעו בסקרים

מכבי תל אביב, ללא מאמנה ז’רקו לאזטיץ’ על הקווים לאחר שהאחרון ביקש להתפטר מתפקידו, סיימה הערב (ראשון) ב-2:2 דרמטי עם מ.ס אשדוד לאחר שספגה בדקה ה-90 והשתווה בתוספת הזמן, כאשר היא ראתה את הפער מהפועל באר שבע צומח. הצהובים שהגיעו לאחר שספגו שתי שישיות רצופות בליגה ובאירופה אמנם לא הפסידו הפעם, אבל שוב אכזבו.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם הצהובים יכולים לסגור את הפער מהפועל באר שבע, מי השחקן שאכזב אתכם, האם עדיף לקבוצה עם או בלי לאזטיץ’, האם האלופה במשבר והאם השחקנים שלה איבדו את הביטחון?