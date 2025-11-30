יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

לאזטיץ', הפער מב"ש והביטחון: הצביעו בסקרים

מכבי ת"א סיימה ב-2:2 עם אשדוד ואתם עונים בסקר בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם ניתן יהיה לסגור את הפער מב"ש, האם עדיף בלי המאמן והאם האלופה במשבר?

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב, ללא מאמנה ז’רקו לאזטיץ’ על הקווים לאחר שהאחרון ביקש להתפטר מתפקידו, סיימה הערב (ראשון) ב-2:2 דרמטי עם מ.ס אשדוד לאחר שספגה בדקה ה-90 והשתווה בתוספת הזמן, כאשר היא ראתה את הפער מהפועל באר שבע צומח. הצהובים שהגיעו לאחר שספגו שתי שישיות רצופות בליגה ובאירופה אמנם לא הפסידו הפעם, אבל שוב אכזבו.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם הצהובים יכולים לסגור את הפער מהפועל באר שבע, מי השחקן שאכזב אתכם, האם עדיף לקבוצה עם או בלי לאזטיץ’, האם האלופה במשבר והאם השחקנים שלה איבדו את הביטחון?

נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
