האולם בגן נר שינה את שמו להיכל חיים אוחיון

בזמן שהכדורסל הישראלי בפגרת הנבחרות, הפועל העמק ערכה משחק הוקרה חגיגי לחנוכה הרשמית של השם החדש של היכל הספורט בגן נר- היכל חיים אוחיון. האירוע צוין במשחק חגיגי בין הפועל העמק (לשעבר הפועל גלבוע/גליל) להפועל גליל עליון.

כזכור, חיים אוחיון היה, עד פטירתו בטרם עת ב-2021, בעלי הפועל גלבוע/גליל (השם הקודם של הפועל העמק, כזכור), כאשר בתחילה המועדון היה באמת איחוד של הפועל גלבוע להפועל גליל עליון (עם הזמן הגליל העליון נפרדה מהמועדון והוקמה מחדש). בעונת 2009/10 המועדון זכה באליפות תחת אוחיון.

למשחק הגיעו כמעט כל המי ומי של הכדורסל הישראלי, כולל יושב ראש מכבי ת''א שמעון מזרחי וגם מאמנו, עודד קטש (שאימן בעבר את הקבוצה), בעלי הפועל ת''א, עופר ינאי, יושב ראש מנהלת הליגה לשעבר, אבנר קופל, יושב הראש הנוכחי, דיוויד בסן, אלוף במילואים טל רוסו, היום יושב ראש מ.כ עוטף הדרום ומאמנו בהווה, ברק פלג, בעברו מאמן עוזר מאמן בהפועל גלבוע/גליל.

עודד קטש במשחק ההוקרה לחיים אוחיון בגן נר (קרדיט: נועם מושקוביץ)

בנוסף אליהם נכחו גם גדעון ידין , הבעלים הנוכחי של הפועל העמק, ארצי פרטי, יושב הראש לשעבר של המועדון, עמית גל, יושב הראש המיתולוגי של הפועל גליל עליון ובועז ינאי, לשעבר אגדת כדורסל בהפועל גבת/יגור והיום משקיף באיגוד הכדורסל וכמובן אלמנתו של אוחיון, תרצה ובני משפחתו. בנוסף נכחו שחקני עבר רבים, כמו ליאור אליהו, יניב גרין, אלישי כדיר ועוד.

גדעון ידין, בעלי הפועל העמק פתח ואמר: "באיחור של שלוש שנים אנחנו קוראים את ההיכל הזה על שמו של חיים אוחיון. אני מתנצל תרצה שזה לקח שלוש שנים ומבטיח שההיכל הזה יהיה מלא חיים, כמו שחיים היה".

עודד קטש אמר: "אני מתרגש מאוד, האולם הזה מלא בזיכרונות עבורי. גם התמונה של ליאור ליובין כאן מולי. אני מתגעגע לחיים מאוד. תודה רבה על כך שהזמנתם אותי לערב המרגש הזה. תרצה, חיבוק גדול".

משחק הוקרה בגן נר (קרדיט: נועם מושקוביץ)

גם דייויד בסן, יו”ר מנהלת הליגה, דיבר ואמר: "חיים אוחיון חיבר בין האנשים מעולם הכדורסל. הוא היה אהוב על כולם וגם אנשים שלא הסכימו איתו וניהלו איתו ויכוחים בישיבות המנהלת, תמיד כיבדו אותו ואהבו אותו".

ברק פלג, שחקן הפועל גליל עליון בעבר וגם מאמן הפועל גלבוע/גליל בעבר והיום מאמן מ.כ עוטף דרום גם דיבר ואמר: "חיים, יותר מכולם, האמין בשחקנים הישראלים ודאג שיהיה מקום לטפח אותם. הוא דאג גם לקהל הישראלי ודאג לטפח את הקהל בהתיישבות בגלבוע והגליל.

הוא גם היה לא פראייר בכלל שלנו, המאמנים שעבדו איתו, היה תמיד לא פשוט איתו. הוא לא נתן לנו כל מה שביקשנו באופן אוטומטי ושאל שאלות. בהשראת מה שהוא עשה הקמנו בעוטף את מ.כ עוטף הדרום, כדי לשקם את האיזור אחרי הטראומה שעבר. הוא חסר מאוד לכדורסל הישראלי".

הפועל גליל עליון התייצבה למשחק בסגל ישראלי בלבד: סיריל לנג'ווין סובל מפציעה קלה בכתף, סם אלג'יקי נמצא עם נבחרת אירלנד ודי ג'יי קנדי, שחתם בשבוע שעבר, נחת רק היום בצהריים בישראל. בקבוצה עדיין מחפשים גארד כזר רביעי לאחר שחרורו של דיאנדרה גולסטון. מהצד השני העמק התייצבה ללא רפי מנקו וניב משגב הפצועים והשאירה מחוץ לסגל גם את קיילר אדוארדס.

ללא הזרים שלה, הגליל העליון לא היוותה באמת יריב לקבוצת הצמרת מהעמק וכבר במחצית התוצאה הייתה 21:43 למקומיים.

המשחק באמת היה החלק הפחות חשוב והסתיים בתוצאה 63:74 להעמק, כשהגליל מנצלת את הגארבג' טיים ברבע האחרון להוריד את ההפרש מאיזור העשרים. הרבו לקלוע למארחת: קיידן שדריק, סק הנרי ואדם סמית' עם 15 נקודות כל אחד. בגליל בלטו נועם אביבי עם 16 ורז אדם עם 15.

האולם היה רחוק מלהיות מלא ובקרב האוהדים יש גם מי שלא אהב את קיום המשחק כמשחק ראווה. "היה עדיף אם היו בוחרים לציין את האירוע במשחק ליגה מול מכבי או הפועל תל אביב, לעיני אולם מלא. יכול להיות שבהנהלה הנוכחית לא באמת רצו לעשות אירוע מפוצץ מהמשחק הזה, כי חיים ז''ל עוד ייצג את המועדון הישן של גלבוע/גליל ולא את המועדון החדש של הפועל העמק", אמר אחד האוהדים ל-One.