נעצר חשוד לאחר ירי הזיקוק לביתו של לאזטיץ'

החקירה סביב האירוע החריג שאירע אמש בשכונת כוכב הצפון בתל אביב, סמוך לביתו של מאמן מכבי תל אביב ז'רקו לאזטיץ', מתרחבת, והמשטרה הודיעה כי עיכבה חשוד ראשון בפרשה.

לפי הודעת דוברות המשטרה, בלשי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון עיכבו תושב תל אביב בן 38 בחשד למעורבות בהפרת סדר ושימוש בפריט פירוטכני בשכונת מגורים בשעת לילה.

על פי החשד, קבוצת צעירים התקהלה אמש באזור שכונת כוכב הצפון וגרמה להפרת סדר, כשבמהלך האירוע נעשה שימוש בפריט פירוטכני, המוגדר על ידי גורמים בחקירה כזיקוק שנורה במקום.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

בעקבות זאת נפתחה חקירה, על פי הידוע, הבלשים איתרו את החשוד באשדוד ועיכבו אותו לחקירה בתחנת המשטרה.

החשוד אינו זה שירה את הזיקוק עצמו, אך הוא קשור לאירוע ומעורבותו נבדקת. בהמשך צפויים להיחקר אוהדים נוספים החשודים כמעורבים.

מהמשטרה נמסר כי תמשיך לפעול בנחישות "כדי לאתר ולהביא לחקירה את כלל המעורבים".