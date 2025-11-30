אוסקר גלוך לא בהרכב של אייאקס נגד כרונינגן

אמנם ג’ון הייטינחה פוטר מאימון אייאקס לפני כמעט חודש, אך בקבוצה עדיין לא מצאו לו מחליף ראוי. בצל העניין, אוסקר גלוך לא נכלל בהרכב הקבוצה שתפגוש הערב (ראשון) ב-21:00 את כרונינגן במסגרת המחזור ה-13 בניסיון לעצור את רצף ההפסדים.

אאיקס נמצאת במקום השישי עם 20 נקודות בלבד לאחר חמישה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, כשהיא רחוקה 17 נקודות מפסגת הליגה, שם נמצאת פ.ס.וו איינדהובן.

הקבוצה הפסידה בארבעת המשחקים האחרונים, ונמצאת עמוק במשבר לו הפתרון טרם נמצא. כעת היא מקווה להתקרב לפחות למאבק על מוקדמות ליגת האלופות ולצאת לדרך חדשה.