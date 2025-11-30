סיום: בית"ר י-ם - מכבי נתניה 2:4

ליגת העל חזרה מפגרת הנבחרות ושהזרוע והמשחק האחרון של המחזור ה-11 יצא לדרך, כשבשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון טדי לקרב צמרת מרתק.
הקבוצה מעיר הבירה חוזרת למגרש אחרי השישייה המדהימה שכבשה לרשת של מכבי ת”א בניצחון 2:6, שעזרה לה להתאושש מההפסד להפועל ב”ש. כעת היא מנסה להמשיך במומנטום ולהיצמד למוליכות הטבלה.
מנגד, היהלומים נמצאים בתקופה יוצאת מן הכלל. הם מחזיקים ברצף הניצחונות הטוב בליגה עם 4 רצופים, ומקווים להשיג את שלוש הנקודות שיעזרו להם לעלות מעל יריבתם אל המקום השלישי בטבלה.
המשחק האחרון בין הקבוצות היה גם הוא באצטדיון טדי, במשחק שבו נתניה היממה את בית”ר עם 0:3. במשחק לפני כן הירושלמים גברו 0:1 על היהלומים באצטדיון מרים.
מחצית שניה
'82
- בריאן קרבאלי שלח מרפק אל פניו של עוז בילו והצטרף אל רשימת המוצהבים ההולכת וגדלה
'78
- שער! מכבי נתניה חזרה למשחק, 3:2! מאור לוי הגביה כדור קרן שנחתה באמנות על ראשו של באסם זערורה, שדאג לדייק לפינה הנגדית ולכבוש את השער המצמק. הכל פתוח
'76
- שער עצמי לדניס קוליקוב, בית"ר ירושלים הגדילה את היתרון שלה! כדור קרן של ירדן שועה פגעה בראשו של בלם מכבי נתניה, ששלח את זה לצערו לרשת של קבוצתו. 1:3 למארחת
'73
- גם הרי טבארש יצא, ו-ווילסון האריס עלה לסייע לקבוצתו בהתקפה
'73
- יוסי אבוקסיס ערך חילוף כפול במטרה לרענן את השורות והוציא את רותם קלר, כשלי און מזרחי נכנס במקומו
'69
- קאלו הצליח להשתלט על כדור, וניסה לשלוח בעיטה בין כארם ג'אבר לדניס קוליקוב, שפגעה מעט באחרון והלכה לצידי הרשת של ניראון
'67
- חילוף ראשון גם אצל האורחת, כשג'וניור דיומנדה יצא ובאסם זערורה נכנס
'65
- ברק יצחקי הגיב מיידית לעובדה שהיריבה בעשרה שחקנים ושלח את זיו בן שימול למערכה במקום איילסון טבארש
'63
- יובל שדה ביקר את החלטת השופט וספג צהוב
'63
- צהוב שני לאואטרה! הקשר שגם כבש, תפס בחולצה של מיכה והורחק
'56
- עזיז אואטרה הרחיק כדור בזמן שהמשחק עומד וראה את הכרטיס הצהוב הראשון לשורות הנתנייתים
'53
- שער! היתרון חזר אל בית"ר ירושלים! עומר אצילי מסר לירדן כהן, שהוסיף אל השער שלו בישול אחרי שמצא את קאלו ברחבה, והאחרון בעט כדור חד לרשת של האורחת
'52
- אחרי דקות משמימות מצד המארחת, ירדן שועה ניסה להעיר את קבוצתו עם בעיטה, אך כמו שאר חבריו, גם הוא נעצר על ידי ניראון
'51
- המטח אל עבר השער הבית"רי לא נעצר גם אחרי שער השוויון, כשהפעם טבארש ניסה לשגר מרחוק, אבל פספס את המטרה בכדור שהלך מעט ליד הקורה הימנית
'46
- שער! עם החזרה מההפסקה גם נתניה חזרה למשחק! מה שלא הלך בכוח, הלך בעוד יותר כוח, כשמאור לוי מצא את אואטרה, שהצליח להשתחל בין שני שחקני בית"ר, התקדם מעט ומרחוק שיגר פצצה אדירה לחיבור של סילבה, שנגע מעט בכדור אבל לא הצליח להדוף את העוצמה. 1:1 ומשחק חדש בטדי
מחצית ראשונה
'45
- האורחת מצליחה פעם אחר פעם לפרק את הגנת היריבה, אבל לא מוצאת הרשת עד כה. הפעם היה זה מאור לוי, שהצטרף מקו שני והגיע ראשון לכדור רוחב של טבארש. בנגיעה, הקשר ניסה לכבוש מהאוויר אבל שלח את הכדור החוצה
'39
- מאור לוי בא עם מטרה ברורה: לסחוט כמה שיותר צהובים מהיריבה, כשגם איילסון טבארש ספג את הצהוב אחרי עבירה על הקשר
'34
- ירדן כהן הכשיל את מאור לוי וספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
'30
- כדור עומק נוסף נשלח אל עבר התקפת נתניה, כשדאבו הצליח להקדים את כל ההגנה הבית"רית ולמסור אל בילו. סילבה הצליח להלחיץ את האחרון, שבעט לעברו והשוער הדף לקרן
'27
- בילו שלח את טבארש בכנף, והאחרון הכניס כדור רוחב לעזיז אואטרה, שבנגיעה ניסה לבעוט אבל ברגע שלומיאלי, הקשר פספס את הכדור
'20
- היהלומים המשיכו בניסיונות לצאת מההלם הראשוני כשהפעם כדור עומק של רותם קלר נשלח אל דאבו, שחיפש במסירה את בילו אבל הכדור הורחק עד למאור לוי, אלא שהאחרון היה לא מדויק ושלח את הכדור הרבה מעל השער של מיגל סילבה
'19
- התקפה רודפת התקפה בטדי, כשכדור הקרן הוגבה אל יובל שדה שהמתין בנקודה הרחוקה ביותר. הבלם נגח למרכז, שם המתין דאבו שפספס במעט את המסגרת עם הראש
'18
- ניראון הוציא כדור ארוך שעבר על פני כל שחקני השדה והותיר את הריברטו טבארש באחד על אחד מול סילבה, אלא ששחקן הקו של האורחת היה בזווית לא נוחה ובבעיטה שלו הצליח לסחוט רק קרן
'17
- עוז בילו היה הראשון לסכן את שער הירושלמים עם הזדמנות ראשונה לזכות מכבי נתניה. שחקן ההתקפה קיבל מסירה ממתאוס דאבו וניסה לבעוט עם החלק החיצוני של הנעל, אבל הכדור הלך החוצה
'12
- גם עדי יונה ניסה את מזלו מרחוק דקה לאחר מכן, אבל גם ההזדמנות שלו נקלטה על ידי שוער היהלומים
'11
- המאחרת החלה להשתלט על המשחק ועם הרוח הגבית של שער היתרון, קאלו ניסה להכפיל במהירות כשבעט מסף הרחבה כדור שהלך אל ידיו של עומר ניראון
'9
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ליתרון מוקדם! עומר אצילי מצא את ג'ונבוסקו קאלו ברחבה. החלוץ בעט כדור שנבלם על ידי כארם ג'אבר והורחק אל דור מיכה, שצפה בירדן כהן ממתין על סף הרחבה והאחרון בעט אל השער, בעיטה שפגעה בגבו של יובל שדה, הטעתה את עומר ניראון ונכנסה לרשת
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את הקרב הלוהט לדרך! צהוב-שחור מול צהוב-שחור, יוסי אבוקסיס חזר לטדי, אלמוג כהן צופה מלמעלה על האקסית. מי תשיג שלוש נקודות, בית"ר ירושלים או מכבי נתניה?