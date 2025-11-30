יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:32

בריאן קראבלי ומתאוס דאבו במאבק (אורן בן חקון)

סיום: בית"ר י-ם - מכבי נתניה 2:4

ליגת העל, מחזור 11: משחק רותח בטדי כשכהן, כאלו (צמד) ועצמי של קוליקוב נתנו יתרון למארחת. אואטרה שהורחק בצהוב שני וזערורה מצאו את הרשת מנגד

גיא בן זיו | 30/11/2025 20:30
יום ראשון, 30/11/2025, 20:30אצטדיון טדי - 29,028 צופים ליגת העל Winner - מחזור 11
מכבי נתניה
שער עזיז אואטרה (46)
בישול בישול: מאור לוי
כרטיס אדום עזיז אואטרה (63)
שער באסם זערורה (78)
בישול בישול: מאור לוי
הסתיים
4 2
שופט: אוהד אסולין
שער ירדן כהן (10)
בישול בישול: דור מיכה
שער ג'ונבוסקו קאלו (54)
בישול בישול: ירדן כהן
שער עצמי דניס קוליקוב שער עצמי (76)
שער ג'ונבוסקו קאלו (87)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

ליגת העל חזרה מפגרת הנבחרות ושהזרוע והמשחק האחרון של המחזור ה-11 יצא לדרך, כשבשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון טדי לקרב צמרת מרתק.

הקבוצה מעיר הבירה חוזרת למגרש אחרי השישייה המדהימה שכבשה לרשת של מכבי ת”א בניצחון 2:6, שעזרה לה להתאושש מההפסד להפועל ב”ש. כעת היא מנסה להמשיך במומנטום ולהיצמד למוליכות הטבלה.

מנגד, היהלומים נמצאים בתקופה יוצאת מן הכלל. הם מחזיקים ברצף הניצחונות הטוב בליגה עם 4 רצופים, ומקווים להשיג את שלוש הנקודות שיעזרו להם לעלות מעל יריבתם אל המקום השלישי בטבלה.

המשחק האחרון בין הקבוצות היה גם הוא באצטדיון טדי, במשחק שבו נתניה היממה את בית”ר עם 0:3. במשחק לפני כן הירושלמים גברו 0:1 על היהלומים באצטדיון מרים.

מחצית שניה
  • '82
  • כרטיס צהוב
  • בריאן קרבאלי שלח מרפק אל פניו של עוז בילו והצטרף אל רשימת המוצהבים ההולכת וגדלה
  • '78
  • שער
  • שער! מכבי נתניה חזרה למשחק, 3:2! מאור לוי הגביה כדור קרן שנחתה באמנות על ראשו של באסם זערורה, שדאג לדייק לפינה הנגדית ולכבוש את השער המצמק. הכל פתוח
  • '76
  • שער עצמי
  • שער עצמי לדניס קוליקוב, בית"ר ירושלים הגדילה את היתרון שלה! כדור קרן של ירדן שועה פגעה בראשו של בלם מכבי נתניה, ששלח את זה לצערו לרשת של קבוצתו. 1:3 למארחת
  • '73
  • חילוף
  • גם הרי טבארש יצא, ו-ווילסון האריס עלה לסייע לקבוצתו בהתקפה
  • '73
  • חילוף
  • יוסי אבוקסיס ערך חילוף כפול במטרה לרענן את השורות והוציא את רותם קלר, כשלי און מזרחי נכנס במקומו
  • '69
  • החמצה
  • קאלו הצליח להשתלט על כדור, וניסה לשלוח בעיטה בין כארם ג'אבר לדניס קוליקוב, שפגעה מעט באחרון והלכה לצידי הרשת של ניראון
  • '67
  • חילוף
  • חילוף ראשון גם אצל האורחת, כשג'וניור דיומנדה יצא ובאסם זערורה נכנס
  • '65
  • חילוף
  • ברק יצחקי הגיב מיידית לעובדה שהיריבה בעשרה שחקנים ושלח את זיו בן שימול למערכה במקום איילסון טבארש
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • יובל שדה ביקר את החלטת השופט וספג צהוב
עזיז אואטרה יורד מהמגרש (אורן בן חקון)עזיז אואטרה יורד מהמגרש (אורן בן חקון)
אוהד אסולין מראה לעזיז אואטרה את הכרטיס האדום (אורן בן חקון)אוהד אסולין מראה לעזיז אואטרה את הכרטיס האדום (אורן בן חקון)
  • '63
  • כרטיס צהוב שני
  • צהוב שני לאואטרה! הקשר שגם כבש, תפס בחולצה של מיכה והורחק
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אואטרה הרחיק כדור בזמן שהמשחק עומד וראה את הכרטיס הצהוב הראשון לשורות הנתנייתים
ג'ונבוסקו קאלו חוגג עם גיל כהן (אורן בן חקון)ג'ונבוסקו קאלו חוגג עם גיל כהן (אורן בן חקון)
דור מיכה רץ לחגוג עם ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)דור מיכה רץ לחגוג עם ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)
ג'ונבוסקו קאלו חוגג את השער שהשיב את ההובלה לקבוצתו (אורן בן חקון)ג'ונבוסקו קאלו חוגג את השער שהשיב את ההובלה לקבוצתו (אורן בן חקון)
  • '53
  • שער
  • שער! היתרון חזר אל בית"ר ירושלים! עומר אצילי מסר לירדן כהן, שהוסיף אל השער שלו בישול אחרי שמצא את קאלו ברחבה, והאחרון בעט כדור חד לרשת של האורחת
  • '52
  • החמצה
  • אחרי דקות משמימות מצד המארחת, ירדן שועה ניסה להעיר את קבוצתו עם בעיטה, אך כמו שאר חבריו, גם הוא נעצר על ידי ניראון
  • '51
  • החמצה
  • המטח אל עבר השער הבית"רי לא נעצר גם אחרי שער השוויון, כשהפעם טבארש ניסה לשגר מרחוק, אבל פספס את המטרה בכדור שהלך מעט ליד הקורה הימנית
עזיז אואטרה מראה שהוא בעל הבית (אורן בן חקון)עזיז אואטרה מראה שהוא בעל הבית (אורן בן חקון)
עזיז אואטרה בטירוף (אורן בן חקון)עזיז אואטרה בטירוף (אורן בן חקון)
עזיז אואטרה רץ לחגוג שער אדיר (אורן בן חקון)עזיז אואטרה רץ לחגוג שער אדיר (אורן בן חקון)
  • '46
  • שער
  • שער! עם החזרה מההפסקה גם נתניה חזרה למשחק! מה שלא הלך בכוח, הלך בעוד יותר כוח, כשמאור לוי מצא את אואטרה, שהצליח להשתחל בין שני שחקני בית"ר, התקדם מעט ומרחוק שיגר פצצה אדירה לחיבור של סילבה, שנגע מעט בכדור אבל לא הצליח להדוף את העוצמה. 1:1 ומשחק חדש בטדי
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • האורחת מצליחה פעם אחר פעם לפרק את הגנת היריבה, אבל לא מוצאת הרשת עד כה. הפעם היה זה מאור לוי, שהצטרף מקו שני והגיע ראשון לכדור רוחב של טבארש. בנגיעה, הקשר ניסה לכבוש מהאוויר אבל שלח את הכדור החוצה
ג'וניור דיומנדה בפעולה (אורן בן חקון)ג'וניור דיומנדה בפעולה (אורן בן חקון)
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • מאור לוי בא עם מטרה ברורה: לסחוט כמה שיותר צהובים מהיריבה, כשגם איילסון טבארש ספג את הצהוב אחרי עבירה על הקשר
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • ירדן כהן הכשיל את מאור לוי וספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '30
  • החמצה
  • כדור עומק נוסף נשלח אל עבר התקפת נתניה, כשדאבו הצליח להקדים את כל ההגנה הבית"רית ולמסור אל בילו. סילבה הצליח להלחיץ את האחרון, שבעט לעברו והשוער הדף לקרן
איילסון טבארש מקדים את יובל שדה (אורן בן חקון)איילסון טבארש מקדים את יובל שדה (אורן בן חקון)
  • '27
  • החמצה
  • בילו שלח את טבארש בכנף, והאחרון הכניס כדור רוחב לעזיז אואטרה, שבנגיעה ניסה לבעוט אבל ברגע שלומיאלי, הקשר פספס את הכדור
  • '20
  • החמצה
  • היהלומים המשיכו בניסיונות לצאת מההלם הראשוני כשהפעם כדור עומק של רותם קלר נשלח אל דאבו, שחיפש במסירה את בילו אבל הכדור הורחק עד למאור לוי, אלא שהאחרון היה לא מדויק ושלח את הכדור הרבה מעל השער של מיגל סילבה
  • '19
  • החמצה
  • התקפה רודפת התקפה בטדי, כשכדור הקרן הוגבה אל יובל שדה שהמתין בנקודה הרחוקה ביותר. הבלם נגח למרכז, שם המתין דאבו שפספס במעט את המסגרת עם הראש
הריברטו טבארש בועט לשער (אורן בן חקון)הריברטו טבארש בועט לשער (אורן בן חקון)
  • '18
  • החמצה
  • ניראון הוציא כדור ארוך שעבר על פני כל שחקני השדה והותיר את הריברטו טבארש באחד על אחד מול סילבה, אלא ששחקן הקו של האורחת היה בזווית לא נוחה ובבעיטה שלו הצליח לסחוט רק קרן
עוז בילו מנסה לכבוש עם החיצון (אורן בן חקון)עוז בילו מנסה לכבוש עם החיצון (אורן בן חקון)
  • '17
  • החמצה
  • עוז בילו היה הראשון לסכן את שער הירושלמים עם הזדמנות ראשונה לזכות מכבי נתניה. שחקן ההתקפה קיבל מסירה ממתאוס דאבו וניסה לבעוט עם החלק החיצוני של הנעל, אבל הכדור הלך החוצה
  • '12
  • החמצה
  • גם עדי יונה ניסה את מזלו מרחוק דקה לאחר מכן, אבל גם ההזדמנות שלו נקלטה על ידי שוער היהלומים
  • '11
  • החמצה
  • המאחרת החלה להשתלט על המשחק ועם הרוח הגבית של שער היתרון, קאלו ניסה להכפיל במהירות כשבעט מסף הרחבה כדור שהלך אל ידיו של עומר ניראון
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים עם ירדן כהן את השער (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים עם ירדן כהן את השער (אורן בן חקון)
ירדן כהן בטירוף (אורן בן חקון)ירדן כהן בטירוף (אורן בן חקון)
הכדור מטעה את עומר ניראון רגע לפני שהוא נכנס לרשת (אורן בן חקון)הכדור מטעה את עומר ניראון רגע לפני שהוא נכנס לרשת (אורן בן חקון)
  • '9
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ליתרון מוקדם! עומר אצילי מצא את ג'ונבוסקו קאלו ברחבה. החלוץ בעט כדור שנבלם על ידי כארם ג'אבר והורחק אל דור מיכה, שצפה בירדן כהן ממתין על סף הרחבה והאחרון בעט אל השער, בעיטה שפגעה בגבו של יובל שדה, הטעתה את עומר ניראון ונכנסה לרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את הקרב הלוהט לדרך! צהוב-שחור מול צהוב-שחור, יוסי אבוקסיס חזר לטדי, אלמוג כהן צופה מלמעלה על האקסית. מי תשיג שלוש נקודות, בית"ר ירושלים או מכבי נתניה?
שחקני מכבי נתניה הגיעו להודות לקהל שבא לתמוך במהלך החימום (אורן בן חקון)שחקני מכבי נתניה הגיעו להודות לקהל שבא לתמוך במהלך החימום (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים לפני שריקת הפתיחה (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים לפני שריקת הפתיחה (אורן בן חקון)
קהל אוהדי מכבי נתניה הגיע לטדי (אורן בן חקון)קהל אוהדי מכבי נתניה הגיע לטדי (אורן בן חקון)
קהל אוהדי בית&qout;ר ירושלים בא לעודד בהמוניו (אורן בן חקון)קהל אוהדי בית"ר ירושלים בא לעודד בהמוניו (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת