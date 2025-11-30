יום ראשון, 30.11.2025 שעה 14:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"דן רוצה לסיים את הקריירה בב"ש, זה הבית שלו"

רן לוי, חברו של כוכב הקבוצה מהנגב, שכיכב עם שלושער מול הפועל חיפה, ב"שיחת היום": "המאמן נותן לו את הביטחון, הוא שם לעצמו למטרה את האליפות"

|
דן ביטון עם הצעיף של הפועל באר שבע (עמרי שטיין)
דן ביטון עם הצעיף של הפועל באר שבע (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע גברה אתמול (שבת) 3:4 על הפועל חיפה בסמי עופר וסופרת מחזור נוסף בפסגת ליגת העל, כשמי שהוביל אותה עם שלושער נהדר היה דן ביטון, שמוביל את טבלת מלכות השערים של ליגת העל עם 12 שערים ב-11 משחקים. חברו, רן לוי, התראיין בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

שלושער גדול לדן ביטון. איך הוא מסביר עונה כזאת? הוא בטוח לא ציפה לזה.
”כן. הוא פתח את העונה מצוין, כמו שכולם יודעים”.

יש מצוין ויש 12 גולים ב-11 משחקים, זה נתון של ערן זהבי בשיאו.
”חד משמעית. אין יותר מדי מה להגיד, חוץ מזה שאנחנו גאים בו ומרוצים מאוד, רק שימשיך ככה”.

דן ביטון (עמרי שטיין)דן ביטון (עמרי שטיין)

הוא עשה משהו שונה העונה? איך אתה מסביר את הקפיצה הזאת?
”יש לו את כל המושכות, המאמן נותן לו את הביטחון. כשיש לו ביטחון והוא הכוכב של הקבוצה, ככה צריך להיות”.

מה ההבדל בין דן של מכבי ת”א לדן של הפועל ב”ש?
”בב”ש הוא הכוכב, במכבי לא היה תמיד היה פותח, בב”ש הוא בהרכב כל משחק, הוא צובר ביטחון, ורואים את זה על המגרש. כשהוא טוב אז ב”ש טובה”.

זה יספיק לבאר שבע? תכף הם יאבדו שחקנים כמו קאנגווה שיילך לאליפות אפריקה. לבד הוא יצליח להצעיד את ב”ש בצמרת?
”אני רוצה לחשוב ולהאמין שכן, בכל הקבוצות הגדולות יש שחקנים שהולכים לאליפות אפריקה, הוא ייקח על עצמו כמו עד עכשיו והוא ייקח את הקבוצה לאליפות”.

רן קוזרן קוז'וק (עמרי שטיין)

יש מחשבות לסיים את הקריירה בב”ש או קבוצה אחרת?
”יש לו חוזה לעוד כמה שנים, זה הבית שלו, הוא רוצה לסיים את הקריירה פה, קבוצה שגדל בה מאז ומתמיד”.

יש מטרה ששמתם לו לגולים?
”זה ממשחק למשחק, אז לא”.

הוא לא שם מטרה להציב את עצמו כמלך השערים?
”הוא הציב לעצמו מטרה לקחת אליפות, גולים זה בונוס ובישולים זה בונוס, הכי חשוב שהעונה תסתיים בטעם מתוק עם אליפות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */