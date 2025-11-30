לא יוצאת מהלופ: 1:1 לריאל מדריד עם ג'ירונה

הרכבים וציונים

מלכת התיקו. ריאל מדריד פגשה הערב (ראשון) את ג’ירונה במטרה מוצהרת לצאת מהרצף הרע שאופף אותה לאחרונה במסגרת המקומית, אך היא כשלה בניסיונה לעשות זאת כאשר סיימה ב-1:1, רשמה תוצאת תיקו שלישית ברציפות בליגה וראתה את יריבתה הגדולה ברצלונה משתלטת על פסגת הלה ליגה במקומה.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של האורחת, אך היא לא השכילה לעלות ליתרון, כאשר ארדה גולר וקיליאן אמבפה ניסו את כוחם, אך לא בעטו לעבר המסגרת. שחקני ג’ירונה קיבלו ביטחון ככל שהדקות התקדמו, והם התחילו לצאת קדימה והגיעו לשתי הזדמנויות נהדרות בתוך דקה, אך גם הן לא הובילו לשער.

בשיא המומנטום של המארחת, אמבפה כבש שער לאחר שהשתחרר ממספר שחקני הגנה בתוך הרחבה, אך מערכת ה-VAR פסלה את שערו לאחר שראתה שהשתמש בידו בזמן המהלך.

כחמש דקות לאחר פסילת השער של הצרפתי, ג’ירונה עלתה ליתרון. המארחת יצאה להתקפה נהדרת שהסתיימה בכדור לרשת של קורטואה. ויקטור ציגנקוב מצא את עזדין אונאחי בתוך הרחבה כאשר האחרון חתך באופן יפה, והוא בעט כדור לצד הימני והעלה את קבוצתו ליתרון.

בחצי השני ג’ירונה הספיקה לרשום החמצה ענקית, לפני ששער של ויניסיוס ג’וניור נפסל בטענת נבדל. מספר דקות לאחר מכן, הברזילאי הוכשל ברחבה במה שגרם לשופט להצביע על הנקודה הלבנה ולקבוע פנדל, אותו תרגם אמבפה לשער השוויון.

לאחר מכן ניסו חניכיו של צ’אבי אלונסו להשיג את מלוא הנקודות האפשריות, אך גם החילופים ההתקפיים שערך המאמן הספרדי לא הועילו, כאשר אמבפה היה יכול לנצח את המשחק בדקה האחרונה, אך הבעיטה שלו הלכה קרוב למסגרת והחוצה.

בסיום, ריאל מדריד ראתה את פסגת הליגה חומקת ממנה, ולאלונסו יש המון חומר למחשבה.