יום שני, 01.12.2025 שעה 00:05

שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)

לא יוצאת מהלופ: 1:1 לריאל מדריד עם ג'ירונה

החבורה של אלונסו רשמה תוצאת תיקו שלישית ברציפות במסגרת המקומית וראתה את פסגת הליגה חומקת ממנה. אונאחי כבש ראשון, אמבפה איזן מהנקודה הלבנה

מערכת ONE | 30/11/2025 22:00
יום ראשון, 30/11/2025, 22:00אצטדיון מונטיליביליגה ספרדית - מחזור 14
ריאל מדריד
הסתיים
1 1
שופט: ריקרדו בנגוסטאה
ג'ירונה
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20
הרכבים וציונים
 
 

מלכת התיקו. ריאל מדריד פגשה הערב (ראשון) את ג’ירונה במטרה מוצהרת לצאת מהרצף הרע שאופף אותה לאחרונה במסגרת המקומית, אך היא כשלה בניסיונה לעשות זאת כאשר סיימה ב-1:1, רשמה תוצאת תיקו שלישית ברציפות בליגה וראתה את יריבתה הגדולה ברצלונה משתלטת על פסגת הלה ליגה במקומה.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של האורחת, אך היא לא השכילה לעלות ליתרון, כאשר ארדה גולר וקיליאן אמבפה ניסו את כוחם, אך לא בעטו לעבר המסגרת. שחקני ג’ירונה קיבלו ביטחון ככל שהדקות התקדמו, והם התחילו לצאת קדימה והגיעו לשתי הזדמנויות נהדרות בתוך דקה, אך גם הן לא הובילו לשער.

בשיא המומנטום של המארחת, אמבפה כבש שער לאחר שהשתחרר ממספר שחקני הגנה בתוך הרחבה, אך מערכת ה-VAR פסלה את שערו לאחר שראתה שהשתמש בידו בזמן המהלך.

כחמש דקות לאחר פסילת השער של הצרפתי, ג’ירונה עלתה ליתרון. המארחת יצאה להתקפה נהדרת שהסתיימה בכדור לרשת של קורטואה. ויקטור ציגנקוב מצא את עזדין אונאחי בתוך הרחבה כאשר האחרון חתך באופן יפה, והוא בעט כדור לצד הימני והעלה את קבוצתו ליתרון.

בחצי השני ג’ירונה הספיקה לרשום החמצה ענקית, לפני ששער של ויניסיוס ג’וניור נפסל בטענת נבדל. מספר דקות לאחר מכן, הברזילאי הוכשל ברחבה במה שגרם לשופט להצביע על הנקודה הלבנה ולקבוע פנדל, אותו תרגם אמבפה לשער השוויון.

לאחר מכן ניסו חניכיו של צ’אבי אלונסו להשיג את מלוא הנקודות האפשריות, אך גם החילופים ההתקפיים שערך המאמן הספרדי לא הועילו, כאשר אמבפה היה יכול לנצח את המשחק בדקה האחרונה, אך הבעיטה שלו הלכה קרוב למסגרת והחוצה. 

בסיום, ריאל מדריד ראתה את פסגת הליגה חומקת ממנה, ולאלונסו יש המון חומר למחשבה.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט שרק לסיום ההתמודדות! ריאל מדריד איבדה נקודות בפעם השלישית ברציפות בליגה
  • '90+4
  • החמצה
  • אמבפה היה יכול לנצח את המשחק עבור הבלאנקוס, אך הבעיטה שלו בדקה האחרונה הלכה מחוץ למסגרת
  • '90
  • חילוף
  • קרראס נכנס במקום טרנט אלכסנדר ארנולד
  • '90
  • חילוף
  • חילוף כפול בריאל מדריד: גונסאלו גרסיה החליף את פראן גרסיה
  • '83
  • חילוף
  • רואיס נכנס במקום אונאחי
  • '83
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: קורומה נכנס במקום ונאט
  • '80
  • החמצה
  • ויניסיוס רשם פעולה אופיינית באגף השמאלי מול שחקן הגנה, אשר בסיומה שחרר בעיטה שהייתה קרובה למסגרת
  • '73
  • חילוף
  • חילוף נוסף בריאל מדריד: טשואמני נכנס במקום רודריגו
  • '72
  • חילוף
  • אלחנדרו פרנסס החליף את הוגו רינקון
  • '72
  • חילוף
  • יסאר אספרייה נכנס במקום ציגנקוב
  • '72
  • חילוף
  • חילוף משולש בג'ירונה: ז'ואל רוקה נכנס במקום חיל
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
אמבפה חוגג (IMAGO)אמבפה חוגג (IMAGO)
  • '67
  • שער בפנדל
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: אמבפה ניגש לפנדל, בעט שמאלה כדור שנכנס פנימה ואיזן את התוצאה
  • '65
  • החלטת שופט
  • ויניסיוס ליהטט עם הכדור באגף השמאלי, חדר לרחבה, והוכשל במה שגרם לשופט להצביע על הנקודה הלבנה
ויניסיוס. שער שלו נפסל (IMAGO)ויניסיוס. שער שלו נפסל (IMAGO)
  • '62
  • החלטת שופט
  • ויניסיוס כבש מקרוב ואיזן את התוצאה עבור ריאל, אך הקוון הניף את הדגל ופסל את השער של הברזילאי בטענה לנבדל
אנטוניו רודיגר במאבק עם ולדיסלאב ונאט (IMAGO)אנטוניו רודיגר במאבק עם ולדיסלאב ונאט (IMAGO)
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • כובש השער אונאחי קיבל כרטיס צהוב
  • '59
  • החמצה
  • החמצה ענקית של ג'ירונה. ולדיסלאב ונאט קיבל מסירה נהדרת בעמדה טובה, אך מתוך הרחבה הוא בעט לצידו השמאלי של השער וסחט הצלה אדירה מקורטואה
  • '54
  • החמצה
  • אורליאן טשואמני הכניס כדור ברחבה שפגש את ראשו של מיליטאו, אך הבלם נגח ישירות לידיו של שוער המארחת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בריאל מדריד: אדוארדו קמאבינגה נכנס במקום גולר
מחצית ראשונה
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)
שחקני ג'ירונה חוגגים (La Liga)שחקני ג'ירונה חוגגים (La Liga)
עזדין אונאחי חוגג (La Liga)עזדין אונאחי חוגג (La Liga)
  • '45
  • שער
  • שער! ג'ירונה עלתה ליתרון 0:1: ריאל בהלם. לאחר פסילת השער של אמבפה, המארחת יצאה להתקפה נהדרת, שהסתיימה בכדור לרשת של קורטואה. ציגנקוב מצא את אונאחי בתוך הרחבה כאשר האחרון חתך באופן יפה, והוא בעט כדור לצד הימני והעלה את קבוצתו ליתרון
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • שוער המארחת פאולו גסאניגה קיבל צהוב
  • '40
  • החלטת שופט
  • לאחר מהלך קבוצתי של ריאל מדריד שהסתיים בשער של אמבפה, השופט החליט, בעזרת ה-VAR, לבטל את השער בעקבות נגיעת יד של הצרפתי לפני השער
  • '39
  • החמצה
  • נגיחה של אדר מיליטאו סחטה הצלה מגסאניגה, שמנע מהברזילאי לכבוש את הראשון
  • '28
  • אחר
  • האורחת, שלא הייתה במשחק בדקות הפתיחה, התחילה להיכנס לעניינים וצברה ביטחון עם מספר ניסיונות לעבר השער של יריבתה, ולא התבטלה בפני ריאל
  • '27
  • החמצה
  • מצב נוסף של ג'ירונה. עזדין אונאחי חתך פנימה מצד ימין וסובב כדור שפספס במעט את שערה של ריאל מדריד
ביריאן חיל מול טרנט אלכסנדר ארנולד (La Liga)ביריאן חיל מול טרנט אלכסנדר ארנולד (La Liga)
  • '26
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה במסגרת במשחק, והיא בצד של המארחת. ויקטור ציגנקוב בחן את קורטואה בבעיטה מדודה, והשוער הבלגי היה במקום כדי לקלוט את הכדור
  • '11
  • החמצה
  • אמבפה חדר לצידה השמאלי של הרחבה, אך בעיטתו הלכה מחוץ למסגרת
קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)
  • '8
  • החמצה
  • קיליאן אמבפה ליהטט ברחבה והעביר כדור לארדה גולר, שעמד על סף הרחבה. הטורקי שיגר בעיטה ברגל שמאל, אך זאת פספסה את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ריקרדו בנגוסטאה הוציא את המשחק לדרך!
טיבו קורטואה מתחמם (IMAGO)טיבו קורטואה מתחמם (IMAGO)
קיליאן אמבפה מתחמם (La Liga)קיליאן אמבפה מתחמם (La Liga)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת