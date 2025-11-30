לא יוצאת מהלופ: 1:1 לריאל מדריד עם ג'ירונה

מלכת התיקו. ריאל מדריד פגשה הערב (ראשון) את ג’ירונה במטרה מוצהרת לצאת מהרצף הרע שאופף אותה לאחרונה במסגרת המקומית, אך היא כשלה בניסיונה לעשות זאת כאשר סיימה ב-1:1, רשמה תוצאת תיקו שלישית ברציפות בליגה וראתה את יריבתה הגדולה ברצלונה משתלטת על פסגת הלה ליגה במקומה.
המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של האורחת, אך היא לא השכילה לעלות ליתרון, כאשר ארדה גולר וקיליאן אמבפה ניסו את כוחם, אך לא בעטו לעבר המסגרת. שחקני ג’ירונה קיבלו ביטחון ככל שהדקות התקדמו, והם התחילו לצאת קדימה והגיעו לשתי הזדמנויות נהדרות בתוך דקה, אך גם הן לא הובילו לשער.
בשיא המומנטום של המארחת, אמבפה כבש שער לאחר שהשתחרר ממספר שחקני הגנה בתוך הרחבה, אך מערכת ה-VAR פסלה את שערו לאחר שראתה שהשתמש בידו בזמן המהלך.
כחמש דקות לאחר פסילת השער של הצרפתי, ג’ירונה עלתה ליתרון. המארחת יצאה להתקפה נהדרת שהסתיימה בכדור לרשת של קורטואה. ויקטור ציגנקוב מצא את עזדין אונאחי בתוך הרחבה כאשר האחרון חתך באופן יפה, והוא בעט כדור לצד הימני והעלה את קבוצתו ליתרון.
בחצי השני ג’ירונה הספיקה לרשום החמצה ענקית, לפני ששער של ויניסיוס ג’וניור נפסל בטענת נבדל. מספר דקות לאחר מכן, הברזילאי הוכשל ברחבה במה שגרם לשופט להצביע על הנקודה הלבנה ולקבוע פנדל, אותו תרגם אמבפה לשער השוויון.
לאחר מכן ניסו חניכיו של צ’אבי אלונסו להשיג את מלוא הנקודות האפשריות, אך גם החילופים ההתקפיים שערך המאמן הספרדי לא הועילו, כאשר אמבפה היה יכול לנצח את המשחק בדקה האחרונה, אך הבעיטה שלו הלכה קרוב למסגרת והחוצה.
בסיום, ריאל מדריד ראתה את פסגת הליגה חומקת ממנה, ולאלונסו יש המון חומר למחשבה.
מחצית שניה
-
'90+4
- השופט שרק לסיום ההתמודדות! ריאל מדריד איבדה נקודות בפעם השלישית ברציפות בליגה
-
'90+4
- אמבפה היה יכול לנצח את המשחק עבור הבלאנקוס, אך הבעיטה שלו בדקה האחרונה הלכה מחוץ למסגרת
-
'90
- קרראס נכנס במקום טרנט אלכסנדר ארנולד
-
'90
- חילוף כפול בריאל מדריד: גונסאלו גרסיה החליף את פראן גרסיה
-
'83
- רואיס נכנס במקום אונאחי
-
'83
- חילוף כפול אצל המארחת: קורומה נכנס במקום ונאט
-
'80
- ויניסיוס רשם פעולה אופיינית באגף השמאלי מול שחקן הגנה, אשר בסיומה שחרר בעיטה שהייתה קרובה למסגרת
-
'73
- חילוף נוסף בריאל מדריד: טשואמני נכנס במקום רודריגו
-
'72
- אלחנדרו פרנסס החליף את הוגו רינקון
-
'72
- יסאר אספרייה נכנס במקום ציגנקוב
-
'72
- חילוף משולש בג'ירונה: ז'ואל רוקה נכנס במקום חיל
-
'67
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: אמבפה ניגש לפנדל, בעט שמאלה כדור שנכנס פנימה ואיזן את התוצאה
-
'65
- ויניסיוס ליהטט עם הכדור באגף השמאלי, חדר לרחבה, והוכשל במה שגרם לשופט להצביע על הנקודה הלבנה
-
'62
- ויניסיוס כבש מקרוב ואיזן את התוצאה עבור ריאל, אך הקוון הניף את הדגל ופסל את השער של הברזילאי בטענה לנבדל
-
'59
- כובש השער אונאחי קיבל כרטיס צהוב
-
'59
- החמצה ענקית של ג'ירונה. ולדיסלאב ונאט קיבל מסירה נהדרת בעמדה טובה, אך מתוך הרחבה הוא בעט לצידו השמאלי של השער וסחט הצלה אדירה מקורטואה
-
'54
- אורליאן טשואמני הכניס כדור ברחבה שפגש את ראשו של מיליטאו, אך הבלם נגח ישירות לידיו של שוער המארחת
-
'46
- חילוף בריאל מדריד: אדוארדו קמאבינגה נכנס במקום גולר
מחצית ראשונה
-
'45
- שער! ג'ירונה עלתה ליתרון 0:1: ריאל בהלם. לאחר פסילת השער של אמבפה, המארחת יצאה להתקפה נהדרת, שהסתיימה בכדור לרשת של קורטואה. ציגנקוב מצא את אונאחי בתוך הרחבה כאשר האחרון חתך באופן יפה, והוא בעט כדור לצד הימני והעלה את קבוצתו ליתרון
-
'42
- שוער המארחת פאולו גסאניגה קיבל צהוב
-
'40
- לאחר מהלך קבוצתי של ריאל מדריד שהסתיים בשער של אמבפה, השופט החליט, בעזרת ה-VAR, לבטל את השער בעקבות נגיעת יד של הצרפתי לפני השער
-
'39
- נגיחה של אדר מיליטאו סחטה הצלה מגסאניגה, שמנע מהברזילאי לכבוש את הראשון
-
'28
- האורחת, שלא הייתה במשחק בדקות הפתיחה, התחילה להיכנס לעניינים וצברה ביטחון עם מספר ניסיונות לעבר השער של יריבתה, ולא התבטלה בפני ריאל
-
'27
- מצב נוסף של ג'ירונה. עזדין אונאחי חתך פנימה מצד ימין וסובב כדור שפספס במעט את שערה של ריאל מדריד
-
'26
- בעיטה ראשונה במסגרת במשחק, והיא בצד של המארחת. ויקטור ציגנקוב בחן את קורטואה בבעיטה מדודה, והשוער הבלגי היה במקום כדי לקלוט את הכדור
-
'11
- אמבפה חדר לצידה השמאלי של הרחבה, אך בעיטתו הלכה מחוץ למסגרת
-
'8
- קיליאן אמבפה ליהטט ברחבה והעביר כדור לארדה גולר, שעמד על סף הרחבה. הטורקי שיגר בעיטה ברגל שמאל, אך זאת פספסה את המסגרת
-
'1
- השופט ריקרדו בנגוסטאה הוציא את המשחק לדרך!