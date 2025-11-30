יום ראשון, 07.12.2025 שעה 04:24
רץ בשביל אמא: סיפורו המרגש של לי קרבל

לי קרבל בן ה-22 מקיבוץ יפעת יחזור למסלול כדי להשתתף באירוע, המוקדש כולו לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולהעלאת מודעות למחלה: "אנחנו אתכן"

|
לי קרבל (פרטי)
לי קרבל (פרטי)

מרוץ “בשביל הגיבורות”, שיתקיים השנה ב-19 בדצמבר ביקנעם, ממשיך לבסס את מעמדו כאחד האירועים החברתיים-קהילתיים המרגשים בישראל. האירוע, המוקדש כולו לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולהעלאת מודעות למחלה, הפך בשנים האחרונות ממחווה אישית - למרוץ שמושך משתתפים מכל רחבי הארץ. רבים באים לרוץ, רבים אחרים באים רק לתמוך, והאווירה משלבת ספורט, רגש, קהילה ונופי הרים ירוקים.

אחד הסיפורים המעניינים השנה הוא של לי קרבל, בן 22 מקיבוץ יפעת, רץ מקצועי לשעבר וכיום מתאמן לקראת תחרות “ישראמן”. קרבל יצטרף למקצה ה-5 קילומטרים ויישא על חולצתו לא רק מספר משתתף, אלא גם סיפור אישי.

“אמא שלי הייתה חולה שלוש פעמים בסרטן כשהייתי ילד", מספר קרבל. “זו חוויה שמלווה אותך לכל החיים. בנוסף, מישהי מהקיבוץ שלנו - סיגלית שכנר - נפטרה מהמחלה אחרי שרצנו כולנו לכבודה במרוץ הראשון. זה חיבר אותי מאוד למשמעות של האירוע".

חוגגים במרוץ מיוחד לכל המשפחה (תומר פדר)חוגגים במרוץ מיוחד לכל המשפחה (תומר פדר)

קרבל מבהיר כי מבחינתו, המרוץ אינו שייך רק לנשים המתמודדות עם המחלה: “חשוב שגם גברים יבינו שהם חלק בלתי נפרד מהמאבק. כשהאישה חולה - זה גם המסע של בני הזוג, של המשפחה, של כל מי שסביבה. מרוץ כזה נותן כוח עצום, והוא הזדמנות להגיד בקול רם: אנחנו אתכן”.

לצדו של לי תשתתף גם אמו, מורן ברק, שלדבריו “רצה בשביל ההנאה - אבל גם בשביל כל מה שהמרוץ הזה מייצג”. קרבל, שזה עתה חזר מביקור משפחתי בקנדה, מתרגש במיוחד מהחיבור הקהילתי שהאירוע יוצר: “היופי במרוץ הזה הוא שלא משנה מאיפה באת - כל מי שמגיע עושה זאת מחיבוק, ממודעות, מתמיכה. זה הופך את זה למשהו הרבה יותר גדול מריצה”.

חוגגים במרוץ מיוחד לכל המשפחה (תומר פדר)
המרוץ הורוד בשביל הגיבורות (תומר פדר)

האירוע עצמו, בהובלת "בשביל הגיבורות" ובשיתוף עיריית יקנעם, מועצה אזורית עמק יזרעאל והמרכז הרפואי העמק, נועד להעלות מודעות ולעודד בדיקות מוקדמות - אך גם לייצר יום של חיזוק וקהילה. המרוץ פתוח  להרשמה לנשים ולגברים, צעירים ומבוגרים, ויכלול מקצים מגוונים: מסלול משפחתי של קילומטר אחד, מסלול עממי של 3.5 ק"מ, ומקצים תחרותיים של 2, 5 ו-10 ק"מ, כולם בין נופי הרי יזרעאל. הרשמו עכשיו באתר "בשביל הגיבורות".

