ענבר לניר הפסידה בקרב על מדליית הארד

ענבר לניר הפסידה בקרב על הארד בגראנד סלאם אבו דאבי בג’ודו במשקל של עד 78 ק"ג, בקרב שנערך הערב (ראשון) באיחוד האמירויות. יולי מישינר זכתה בארד במשקל הפתוח של מעל 78 ק"ג.

הג’ודאית הישראלית החלה את התחרות בקרב נגד סאמה קמארה הצרפתייה וניצחה אותה באיפון. מיד לאחר מכן, לניר הופיעה ברבע הגמר מול אלינה בוהם הגרמניה לקרב ארוך והתקפי, שהסתיים בניצחון של הישראלית בריתוק. בעקבות זאת, הישראלית העפילה לחצי הגמר, שם פגשה את סגנית אלופת העולם הטרייה, אנה מונטה אולק מגרמניה, אך דווקא שם היא הפסידה בווזארי ונשרה לקרב על מדליית הארד.

יולי מישינר הופיעה לתחרות במשקל הפתוח לנשים. בקרב הראשון, היא ניצחה באיפון את איריסחון קורבאנבייבה מאוזיבקיסטן ועלתה לרבע הגמר. בקרב השני שלה, מישינר הפסידה למיקי מוקונוקי היפנית וירדה לבית הניחומים, שם ניצחה את רייצ'ל-אניטה סופי-אמבלה מקמרון. בעקבות זאת, התמודדה על מדליית הארד מול אנה פאטומאטה אמביירו הצרפתייה אותה ניצחה בעונשים ולמעשה הבטיחה את זכייתה.

יולי מישינר (צילום: איגוד הג׳ודו האירופי)

מאמן נבחרת ישראל שני הרשקו אמר: “מדליה ראשונה של יולי בגראנד סלאם היא אבן דרך משמעותית. הזכייה של ספורטאים צעירים במדליות יוקרתיות היא אחת המטרות המרכזיות של הנבחרת. יולי כבר זכתה השנה במדליות באליפות אירופה ועולם עד גיל 21, במדליה בגראנד פרי, וכעת גם בגראנד סלאם. היא מצטרפת לחבורה של ספורטאים המצליחים לעמוד על הפודיום בתחרויות מהחשובות בעולם”.

המאמן הוסיף: “לצד ההצלחה, הפסדנו שתי הזדמנויות נוספות למדליות, לאחר שענבר לניר וגפן פרימו הפסידו בקרבות על הארד. אנו מצויים בתקופת בנייה קריטית עבור הנבחרת החדשה, כל יום הוא אתגר נוסף וכל יום הוא הזדמנות להתקדם. זה מה שמנחה אותנו, הצוות והספורטאים, בכל רגע נתון. בסבלנות, בנחישות ובעבודה יומיומית נכונה נגיע מוכנים לקריטריון האולימפי, שיחל ביוני 2026 ויימשך שנתיים עד הרגע הגדול בלוס אנג׳לס 2028”.

יולי מישינר חגגה: “אני מאושרת מהזכייה הראשונה שלי במדליה בגראנד סלאם. השנה הזאת אני מרגישה שהעבודה הקשה והמחויבות משתלמים. יש סביבי צוות מאמנים שנותן את כולו להצלחה שלי, ואני שמחה שאני מצליחה לגמול להם במדליות. אני עם מוטיבציה גדולה בדרך ליעדים הבאים”.

בגברים, יוסי סימין עלה לקרבות במשקל של עד 100 ק"ג, אך הפסיד בקרב הראשון והודח. אתמול, גם גילי שריר, כרם פרימו ויהונתן אלבז הודחו בשלב מוקדם בתחרות.