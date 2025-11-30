יום ראשון, 30.11.2025 שעה 16:56
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2311-2312צ'לסי3
2213-1713סנדרלנד4
2111-1512אסטון וילה5
2120-2113מנצ'סטר יונייטד6
2011-1713קריסטל פאלאס7
1916-1912ברייטון8
1920-2113ברנטפורד9
1923-2113בורנמות'10
1816-2113טוטנהאם11
1816-1713ניוקאסל12
1820-1812ליברפול13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
227-712וולבס20

מחצית: ווסטהאם - ליברפול 0:0

ליגה אנגלית, מחזור 13: ללא שערים. סלוט וחניכיו מנסים לעצור את המפולת אצל הפטישים, סלאח בספסל. עוד כעת: וילה - וולבס 0:0, פורסט - ברייטון 0:0

פלוריאן וירץ בפעולה (IMAGO)
פלוריאן וירץ בפעולה (IMAGO)

המחזור ה-13 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו, כשליברפול מתארחת אצל ווסטהאם יונייטד, ומנסה לעצור רצף שלילי של שלושה הפסדים בכל המסגרות, כשמנגד המארחת רוצה להתאושש מהפסד הנקודות בשבוע שעבר נגד בורנמות’, כשהובילה בשני שערים בדקה ה-69. בנוסף אסטון וילה פוגשת את וולבס בווילה פארק ונוטינגהאם פורסט מארחת את ברייטון.

ווסטהאם – ליברפול 0:0

הקבוצה של ארנה סלוט נמצאת בכושר רע מאוד, המאזן שלה בשלושת המשחקים האחרונים הוא 10:1, והיא ניצבת במקום ה-13 בליגה האנגלית. הכיסא של המאמן ההולנדי רועד מתמיד ובמידה ולא ינצח הערב לא מן הנמנע שנראה התפתחויות בגזרתו. מן העבר השני, הפטישים התאוששו במעט מפתיחת העונה החלשה שלהם והם כבר עם שלושה משחקים ללא הפסד.

אסטון וילה – וולבס 0:0

אונאי אמרי וחניכיו מארחים את נועלת הטבלה. המארחת עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהיא ניצבת במקום החמישי בפרמיירליג ובמקום השלישי בליגה האירופית. האורחת מגיעה למשחק מהמקום האחרון כשהיא השיגה שתי נקודות בלבד מ-24 אפשריות, ובמרחק תשע נקודות מחוף מבטחים.

נוטינגהאם פורסט – ברייטון 0:0

החבורה של שון דייץ’ מגיעה למשחק אחרי שלושה ניצחונות ברצף, שבכל אחד כבשה שלושה שערים, המארחת עדיין נמצאת בחלק התחתון של הטבלה אבל אם יימשך השיפור בתוצאות מהר מאוד הם ימצאו את עצמם הרבה יותר גבוה. מנגד, השחפים מהמקום השביעי ניצלו במחזור האחרון מאיבוד נקודות לאחר החמצת פנדל בתוספת הזמן של ברנטפורד.

