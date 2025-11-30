"במכבי מנותקים, לא צריך לשכנע את לאזטיץ'"

סערה גדולה במכבי ת”א סביב ז’רקו לאזטיץ’. אחרי שהצהובים הושפלו עם תבוסות לבית”ר ירושלים וליון, וחטפו 12 שערים בשני המשחקים האחרונים, האוהדים הסלימו את המחאה בקריאה למאמן להתפטר, כשהגיעו אמש לביתו וירו לעבר הבניין פצצות תאורה. אגדת מכבי ת”א ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר על הדרמה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה מכיר את מכבי והיית במועדון, כשחקן, מנהל מקצועי ומאמן, איך אתה רואה את הדרמה?

”מבחינה תדמיתית זה דבר רע. אין קשר בין אם אוהבים את לאזטיץ’ או לא, להגיע לרמת פצצות תאורה על הבית, אסור שזה יקרה בשום מקום, לא רק במכבי”.

עברת מחאות במכבי, אתה זוכר משהו כזה?

”נחצה פה קו אדום שהוא לא בריא ומסוכן מאוד, חשבו שזו מחאה של 30 אוהדים, אבל מכבי מנותקת וזה שהם לא קראו מה קורה בשטח, זה מה שגרם לסיטואציה הזאת. הדבר הנכון לעשות הוא לא לשכנע את לאזטיץ’ לחזור, כי לדעתי זה לא יעזור. מכבי תצטרך לקבל החלטה מהירה ולא למשוך במשך חודש, צריך למצוא מישהו אחר. זה עסק שיש בו הרבה משחקים, אירופה, ליגה, כל שלושה ימים משחק, אי אפשר למשוך את זה ולתת למאמן נוער להריץ את כל העסק”.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

אתה חושב שיהיו השלכות על גולדהאר, שיודיע על עזיבה?

”מספיק עם המשפטים האלו, הוא רוצה לעזוב? הוא איש יקר וחשוב למכבי, אם ירצה לעזוב אז יהיה מישהו אחר, אני אשמח שהוא יישאר, אבל מכבי הייתה לפניו ותהיה אחריו. די עם האיומים, אם הוא לא יישאר אז בסדר, מכבי לא קמה ונופלת על גולדהאר. אגב, אני לא חושב שהאישיו זה דן רומן, הוא בא למשחק אחד או שניים, אני לא חושב שהוא זה שיקבע מי ישחק היום, יש את מנספורד ודומיניק פרייס”.

אז שדומיניק יעמוד על הקווים.

”לא בטוח שהוא יכול. מי בארץ? ההוא לא בארץ וההוא כן. אנגלידיס בארץ? טוב שהוא בארץ”.

אולי יקראו לך.

”אני לא בפוזיציה שיקראו לי, לא חושב שיקראו לי, צריך לעשות סדר וזה דבר חמור מה שקרה, חציית קו אדום וצריך להבין איך מסתכלים בחו”ל עכשיו, זה נזק”.

אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

הקהל של מכבי בכדורגל גורם למאמן לעזוב, בכדורסל מונע פיטורים, הקהל במכבי השתלט על המועדון.

”לא חושב, לצייר את הקהל כבעייתי, זה לא נכון, יש חבר’ה שחצו את הגבול וצריך לטפל בזה”.

אם אתה נמצא עכשיו במכבי, איך אתה מטפל בסיטואציה? ברמת המאמן אתה ממשיך עם זר או מקומי?

“סיפור מאמן זר זה לטוב ולרע. בשנים של גולדהאר, מכבי איבדה 6 אליפויות למאמן ישראלי, כשהיה לקבוצות חצי מהתקציב, אז זה לא מבטיח שום דבר”.

למען הגילוי הנאות, אתה מייצג את רוני לוי, שלא יגידו שאתה אינטרסנט.

“מי שרוצה לקפוץ שיקפוץ, את מי הם מעניינים? אין קשר. הקו של מאמן זר זה בסדר גמור, זה יותר נוח כי מדברים שם יותר באנגלית, אבל זה לא קסם וסגולה להצלחה, אבל אני בטוח שזה מה שיימשך, אני לא רואה את מכבי מביאה מאמן ישראלי”.

רוני לוי (עמרי שטיין)

המשטרה הגיעה למתחם אתמול, הם חקרו את לאזטיץ’ ואמורים לקחת מצלמות, איכון לטלפונים ובאמצעים טכנולוגיים ינסו להגיע.

”אפשר למחות, לא להסכים, אפילו לא לאהוב את לאזטיץ’ או כל מישהו אחר, אבל להגיע למקומות כאלו זה יותר מדי וחציית גבול”.

ברמה של שחקן, אני רוצה להיכנס לראש של שחקנים שמגיעים אחרי שתי שישיות בלי מאמן קבוע, אובר מוטיבציה או שירעדו הרגליים?

“השחקנים צריכים להבין בלי קשר אחרי שתי שישיות שהם צריכים לרוץ על כר הדשא, הקהל מגיע והוא רוצה לראות מלחמה ושינצחו, הם מבינים את זה ויהיה ככה באמת על כר הדשא”.

כשמגיע מאמן שלא מכיר אותם, זו לא פגיעה בקבוצה?

”הכל יכול להיות, אני מקווה שזה יילך לחיוב, זה לא פשוט. מכבי תצטרך לדעת לצאת מהסיטואציה חזקה ומנצחת, אם לא אז ההתנהלות לא נכונה כנראה”.

אם אתה אשדוד, אתה תעלה התקפי או מבוקר?

”אני לא יודע מה יש להם ומה הציפיות שלהם, אבל אם מכבי תבוא מוכנה אז זה תלוי בה”.

יש הימור להערב?

”אני חושב שמכבי תנצח 0:3”.