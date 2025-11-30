אכזבה בק"ש: ההפסד הכי משמעותי שלנו השנה

אכזבה גדולה בעירוני קריית שמונה לאחר ההפסד אמש (שבת) 2:1 להפועל ירושלים, הפסד שסיבך את הקבוצה בטבלה והוביל אותה קרוב יותר למאבקי התחתית מאשר למרכז הטבלה. במועדון חששו לפני המשחק מהפסד שיקרב את הפועל ירושלים, ורגע לפני משחק חוץ קשה בדוחא ומשחק ביתי מול מכבי חיפה, הקבוצה של שי ברדה לא הצליחה למנף את הניצחון על עירוני טבריה.

“פתחנו את המשחק מצוין ובחצי השעה הראשונה הם לא עברו את החצי. הגול הראשון שבר אותנו ואיבדנו את המשחק, אסור שזה יקרה. זה ללא ספק ההפסד הכי משמעותי שלנו העונה”, אמרו במועדון הצפוני.

אחת מהסוגיות שמדאיגות וגורמות לאי שקט היא עתידם של לא מעט שחקנים: סאקו בנגורה וכריסטיאן מרטינס מוזכרים כמועמדים לעבור לקבוצה חדשה לא מעט פעמים, כשגם מוחמד אבו רומי הפך למלפפון לוהט לקראת ינואר וההרגשה היא שצריך לעשות סדר בנושא בנוגע למי נשאר ומי הולך.

סקו בנגורה (עמרי שטיין)

עוד סוגיה בעייתית היא עמדת השוער: במועדון קיימת כבר תחושת אכזבה מסוימת מדניאל טננבאום, שלא ממש מצליח להביא נקודות ואתמול אף טעה פעמיים, אך יש לציין, שהשיפוטיות כלפי טננבאום, או יותר נכון נקודת ההשוואה היא לא פשוטה, שכן הוא מגיע אחרי עונה בלתי ניתנת לשחזור של אסף צור.