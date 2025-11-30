יום ראשון, 30.11.2025 שעה 12:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

אכזבה בק"ש: ההפסד הכי משמעותי שלנו השנה

תחושות קשות אחרי הפועל י-ם: "הגול הראשון שבר אותנו". אי ודאות לגבי עתידם של מס' שחקנים. וגם: האכזבה מטננבאום וההשוואה האכזרית לעונה שעברה

|
דניאל טננבאום מאוכזב (ראובן שוורץ)
דניאל טננבאום מאוכזב (ראובן שוורץ)

אכזבה גדולה בעירוני קריית שמונה לאחר ההפסד אמש (שבת) 2:1 להפועל ירושלים, הפסד שסיבך את הקבוצה בטבלה והוביל אותה קרוב יותר למאבקי התחתית מאשר למרכז הטבלה. במועדון חששו לפני המשחק מהפסד שיקרב את הפועל ירושלים, ורגע לפני משחק חוץ קשה בדוחא ומשחק ביתי מול מכבי חיפה, הקבוצה של שי ברדה לא הצליחה למנף את הניצחון על עירוני טבריה. 

“פתחנו את המשחק מצוין ובחצי השעה הראשונה הם לא עברו את החצי. הגול הראשון שבר אותנו ואיבדנו את המשחק, אסור שזה יקרה. זה ללא ספק ההפסד הכי משמעותי שלנו העונה”, אמרו במועדון הצפוני.

אחת מהסוגיות שמדאיגות וגורמות לאי שקט היא עתידם של לא מעט שחקנים: סאקו בנגורה וכריסטיאן מרטינס מוזכרים כמועמדים לעבור לקבוצה חדשה לא מעט פעמים, כשגם מוחמד אבו רומי הפך למלפפון לוהט לקראת ינואר וההרגשה היא שצריך לעשות סדר בנושא בנוגע למי נשאר ומי הולך.

סקו בנגורה (עמרי שטיין)סקו בנגורה (עמרי שטיין)

עוד סוגיה בעייתית היא עמדת השוער: במועדון קיימת כבר תחושת אכזבה מסוימת מדניאל טננבאום, שלא ממש מצליח להביא נקודות ואתמול אף טעה פעמיים, אך יש לציין, שהשיפוטיות כלפי טננבאום, או יותר נכון נקודת ההשוואה היא לא פשוטה, שכן הוא מגיע אחרי עונה בלתי ניתנת לשחזור של אסף צור.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */