יום שני, 01.12.2025 שעה 04:31
כדורגל ישראלי

גבי קניקובסקי ודין דוד כבשו בקבוצות שלהם

קשר פרנצווארוש הבקיע את שער היתרון של פרנצוורוש, חלוץ יוקוהומה סייע בניצחון 1:3. בישול לספורי במדי אנטליהספור, שער נקי ללמקין שפגש את פטאצ'י

|
שחקני פרנצווארוש חוגגים עם גבי קניקובסקי (IMAGO)
שחקני פרנצווארוש חוגגים עם גבי קניקובסקי (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה ומחוץ לאירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

גבי קניקובסקי ופרנצווארוש ניצחו 1:2 את פושקאש אקדמיה במשחק צמרת בהונגריה, כשהישראלי הבקיע את ה-0:1 של קבוצתו בדקה ה-54. בזכות הניצחון, הם התקרבו למרחק של שלוש נקודות מהפסגה, עם משחק חסר.

דין דוד לא פתח בהרכב של יוקוהמה מרינוס, ראה את קבוצתו עולה ל-1:2, עלה בעצמו מהספסל בתוספת הזמן ושלוש דקות מאוחר יותר, כבש, עשה 1:3 ועזר לקבוצתו לנצח את צ’רזו אוסאקה. הישראלי וחבריו עלו למקום ה-14 עם 43 נקודות.

# עוד ביפן, נטע לביא גם כן לא פתח בהרכב של קבוצתו, אך שותף ועלה בדקה ה-86, כאשר קבוצתו ניצחה 1:3 את גרמפוס. הישראלי וחבריו ממשיכים ביכולת הטובה ועלו למקום השישי בטבלה עם 60 נקודות.

ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז הפסידו בפעם השנייה בלבד העונה כשנכנעו 1:0 לאנדרלכט בקרב צמרת קריטי, כשהיתרון שלהם בצמרת הליגה נותר על 4 נקודות. הישראלי השלים 90 דקות וספג כרטיס צהוב.

# בהולנד, סתיו למקין פגש את חברו לשעבר במכבי תל אביב, כשקבוצתו טוונטה פגשת את אלקמאר. הבלם הצליח לשתק את החלק ההתקפי ולשמור על שער נקי, כשטוונטה ניצחה 0:1.

סתיו למקין (IMAGO)סתיו למקין (IMAGO)

# בטורקיה, רמזי ספורי בישל במשחק של קבוצתו אנטליהספור, שהוליכה על גוזטפה, אבל ספגה מהפך ובסיום הפסידה 2:1.

# בבלגיה, גנט סיימה עם משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון והפסידה 2:1 לסט. טרוידן. עומרי גאנדלמן השלים 90 דקות.

# בגאורגיה, עבדאללה חליחאל פתח בהרכב של דילה גורי, ורשם 80 דקות. קבוצתו ניצחה 1:4 כשחליחאל בישל את השער השלישי. דילה גורי נמצאת במאבק על האליפות כשהיא בשוויון נקודות עם איבריה המוליכה, כשנותר מחזור לסיום.

# באזרבייג’ן, רועי קהת לקח חלק בניצחון קבוצתו 1:2 על שמאחי. היריבה הובילה בזמן שהקשר ירד בדקה ה-76, כשלקראת הסיום הצליחו חבריו להשיג מהפך ושלוש נקודות. את שער הניצחון כבש אקס בני סכנין, אלכסנדר רמאלינגום.

רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)

# שחקן נוסף שמשחק באזרבייג’ן הוא בר כהן, שיחד עם קבוצתו אראז נחצ’יבאן נחלו הפסד 2:1 לקבאלה. הקשר הוחלף בדקה ה-62.

# במולדובה, ליאם חרמש וקייס גאנם השתתפו בחגיגה של קבוצתם, שריף טירספול, שהביסה 0:4 את דאצ’יה בוטוסאני. גאנם אף הגדיל לעשות וכבש את השער השני.

# אחד מהנציגים שלנו באוקראינה, תומר יוספי, עלה כמחליף בדקה ה-76 בניצחון 0:2 של פוליסיה ז’יטומיר על זוריה והיה על הדשא כשקבוצתו שמה את השער שחתם את ההתמודדות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */