גבי קניקובסקי ודין דוד כבשו בקבוצות שלהם

הליגות השונות ברחבי אירופה ומחוץ לאירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# גבי קניקובסקי ופרנצווארוש ניצחו 1:2 את פושקאש אקדמיה במשחק צמרת בהונגריה, כשהישראלי הבקיע את ה-0:1 של קבוצתו בדקה ה-54. בזכות הניצחון, הם התקרבו למרחק של שלוש נקודות מהפסגה, עם משחק חסר.

# דין דוד לא פתח בהרכב של יוקוהמה מרינוס, ראה את קבוצתו עולה ל-1:2, עלה בעצמו מהספסל בתוספת הזמן ושלוש דקות מאוחר יותר, כבש, עשה 1:3 ועזר לקבוצתו לנצח את צ’רזו אוסאקה. הישראלי וחבריו עלו למקום ה-14 עם 43 נקודות.

# עוד ביפן, נטע לביא גם כן לא פתח בהרכב של קבוצתו, אך שותף ועלה בדקה ה-86, כאשר קבוצתו ניצחה 1:3 את גרמפוס. הישראלי וחבריו ממשיכים ביכולת הטובה ועלו למקום השישי בטבלה עם 60 נקודות.

# ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז הפסידו בפעם השנייה בלבד העונה כשנכנעו 1:0 לאנדרלכט בקרב צמרת קריטי, כשהיתרון שלהם בצמרת הליגה נותר על 4 נקודות. הישראלי השלים 90 דקות וספג כרטיס צהוב.

# בהולנד, סתיו למקין פגש את חברו לשעבר במכבי תל אביב, כשקבוצתו טוונטה פגשת את אלקמאר. הבלם הצליח לשתק את החלק ההתקפי ולשמור על שער נקי, כשטוונטה ניצחה 0:1.

סתיו למקין (IMAGO)

# בטורקיה, רמזי ספורי בישל במשחק של קבוצתו אנטליהספור, שהוליכה על גוזטפה, אבל ספגה מהפך ובסיום הפסידה 2:1.

# בבלגיה, גנט סיימה עם משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון והפסידה 2:1 לסט. טרוידן. עומרי גאנדלמן השלים 90 דקות.

# בגאורגיה, עבדאללה חליחאל פתח בהרכב של דילה גורי, ורשם 80 דקות. קבוצתו ניצחה 1:4 כשחליחאל בישל את השער השלישי. דילה גורי נמצאת במאבק על האליפות כשהיא בשוויון נקודות עם איבריה המוליכה, כשנותר מחזור לסיום.

# באזרבייג’ן, רועי קהת לקח חלק בניצחון קבוצתו 1:2 על שמאחי. היריבה הובילה בזמן שהקשר ירד בדקה ה-76, כשלקראת הסיום הצליחו חבריו להשיג מהפך ושלוש נקודות. את שער הניצחון כבש אקס בני סכנין, אלכסנדר רמאלינגום.

רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)

# שחקן נוסף שמשחק באזרבייג’ן הוא בר כהן, שיחד עם קבוצתו אראז נחצ’יבאן נחלו הפסד 2:1 לקבאלה. הקשר הוחלף בדקה ה-62.

# במולדובה, ליאם חרמש וקייס גאנם השתתפו בחגיגה של קבוצתם, שריף טירספול, שהביסה 0:4 את דאצ’יה בוטוסאני. גאנם אף הגדיל לעשות וכבש את השער השני.

# אחד מהנציגים שלנו באוקראינה, תומר יוספי, עלה כמחליף בדקה ה-76 בניצחון 0:2 של פוליסיה ז’יטומיר על זוריה והיה על הדשא כשקבוצתו שמה את השער שחתם את ההתמודדות.