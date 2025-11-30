יום שני, 01.12.2025 שעה 04:31
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
159-148הפועל הרצליה5
1510-139מ.ס. דימונה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-139מכבי יבנה10
1113-119שמשון תל אביב11
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

טולמסוב: למרות הטלטלה, השחקנים מגובשים

תתחילו לספור את הקבוצה מעיר הנמל: מחזרתו של יגאל ממן, דרך התאספות הקהל, תצוגת עידוד לאורך כל 90 הדקות ועד הניצחון 0:5 על מכבי קריית מלאכי

|
שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

ליגה א’ דרום: במכבי עירוני אשדוד לא זוכרים ניצחון ענק כמו ה-0:5 על מכבי קריית מלאכי מיום שישי האחרון, האקסית של דניאל טולמסוב. בעונת 2019/20 עלתה הקבוצה לליגה א' והתוצאה הזו, על האפס, היא הגבוהה ביותר שהשיגה. בליגה ב' ניצחה פעמיים 0:5, ניצחה פעם אחת 0:6 ופעם אחת 0:8. בליגה ג', בעונת ההקמה, הקבוצה ניצחה 2:11 ו-0:9. 

רגע לפני ששחקני שתי הקבוצות עלו לכר הדשא בסינתטיקו באשדוד, הופיעה דמותו של יגאל ממן, זה שהודיע ממש באמצע השבוע החולף כי הוא מתפטר. "יגאל ממן המקורי?", נשאל, וענה בחיוך "כן, יגאל ממן כאן". לא, הוא לא התפטר. מרגע מטלטל אחד, נאלץ להודיע לכל כי נמאס לו. ועדיין, הצליחו להשאירו. "אני לא יכול לעזוב סתם כך. צריך מחליף", ציין.

טרם החלה ההתמודדות, לחץ וחשש כבד היו בצוות המקצועי, האוהדים והשחקנים. “מה עם הכסף?”, כולם דיברו עד לאותו רגע, הרי שחובות למכבי עירוני יש ואי אפשר להסתיר זאת. גם יגאל ממן הדגיש זאת בפני ONE. אף אחד לא ידע כיצד האשדודים יעלו להתמודדות הזו מול קריית מלאכי. על הפרק: הפסד צורם או ניצחון גדול, זו הייתה התחושה.

דניאל טולמסוב, המורחק, חוגג ביציע (יונתן גינזבורג)דניאל טולמסוב, המורחק, חוגג ביציע (יונתן גינזבורג)

יגאל ציין כי אי אפשר לזרוק 400 ילדים לרחוב והוא עובד לילות כימים על מנת שכולם ימשיכו לעבוד וכולם ימשיכו לקבל את השירותים של המועדון והילדים ייהנו במגרשים עם צוותים מקצועיים. הוא לא יוותר, גם לא ברקע רעשים ורחשים שמנסים לפגוע בו ובמועדון, ולסגור את מחלקת הנוער או את המועדון כולו.

עם עלייתם של הסגלים, בפורטל ההתאחדות לכדורגל, למכבי עירוני אשדוד היו 15 שחקנים רשומים בלבד. הסיבה? מורחקים ופצועים רבים. אם לא די בזאת, מלבד נועם רודיק, לא היה למכבי עירוני אשדוד שוער נוסף, איתו היא יכולה לעבוד, במקרה חירום. אפשר לומר כי דניאל טולמסוב ועוזרו, מיכאל צרניאק, הימרו כאן ובענק.

סביב המגרש הסינתטי ובתוכו, לא מעט מאבטחים ושוטרים הגיעו בכדי לשמור על הסדר הטוב. במרכז היציע אף הונחה יריעה כחולה שהפרידה בין שני הקהלים. הסיבה? בעבר, בעוד הקבוצות שיחקו בליגה ב', התמודדו אחת מול השנייה בגביע, באותו המגרש, כשבסיומו הקהלים החלו להתפרע, מה שקבע קנס כספי נוכח דו"ח מבקר.

דניאל,לירן ומיכאל מתייחסים לניצחון אשדוד

את הכדור, לשופט המשחק, אופיר פז, העניקו שלושה צעירים, ממחלקת הנוער של המארחת, שנבחרו למצטייני החודש. הילדים הם יהונתן ניסים, סטיבן איצקוביץ' ויובל עוז אזולאי. "זכו לכבוד ולהגיש לשופט את כדור המשחק. גאווה צהובה כחולה אמיתית", הדגישו במכבי עירוני אשדוד, ששואפים להגדיל את כמות הילדים במחלקת הנוער.

פז עלה למשחק יחד עם ליאור ממן (עליו התלוננו בעירוני אשדוד בעונה שעברה, אחרי שפסל שער חוקי של הקבוצה, במשחק מול הפועל הרצליה, כשבאיגוד אף נתנו לכך אישור כשציינו שאכן נעשתה טעות), נווה למפלץ ורז דאי, השופט הרביעי. אלו ליוו את ההתמודדות, בה הוצאו חמישה כרטיסים צהובים, לצד שריקת פנדל לזכות עירוני אשדוד.

אחרי שירת התקווה, פז הוציא את המשחק לדרך בשעה 12:31. גם המקומיים וגם החבורה מקריית מלאכי גיששו מימין ומשמאל. אשדוד מצאה, לא פעם, את עדי נסה שהציג, לפחות ב-30 הדקות הראשונות, תצוגת שוערות ענק. גם נועם רודיק, שוערה של אשדוד והקפטן, שמלאכי כמעט ולקחה אותו אליה, הציג יכולת מופלאה, לא פחות.

לאחר 34 דקות משחק, הסכר נפרץ. מכבי עירוני אשדוד עלתה ליתרון של 0:1, בזכות שער שני העונה בליגה של רוי מליקה ושלישי בכל המסגרות. במלאכי קיוו לחזור ל-1:1, אך זה לא צלח. היה חסר לה חלוץ מרכזי שיודע למצוא את הרשת בקלות. מה גם שהגנת מכבי עירוני אשדוד, לצד נועם רודיק, עבדה בצורה מושלמת.

נועם רודיק. מהשחקנים הבולטים על כר הדשא (יונתן גינזבורג)נועם רודיק. מהשחקנים הבולטים על כר הדשא (יונתן גינזבורג)

עם פתיחתה של המחצית השנייה, צביקה לוי הכניס לכר הדשא את רון אשכנזי, שכבר החל להתחמם באמצע המחצית הראשונה. זה לא הפריע למארחת לעלות ליתרון של 0:2 בדקה ה-56, בזכות אלעד אשרם, הרחובותי, בשערו השני העונה ובכלל בקריירת הבוגרים שלו. שתי דקות מאוחר יותר, האשדודי אליה ביטון, ששיחק בהפועל ירושלים, שילש התוצאה וזה כבר 0:3.

מכבי קריית מלאכי והצוות המקצועי שלה היו בהלם מוחלט. גם הקהל שהגיע לתמוך, הרי לא מחבבים שם את דניאל טולמסוב, מאמנם לשעבר, וכן שחקנים נוספים ששיחקו תחתיו במלאכי והגיעו למכבי עירוני אשדוד. צביקה לוי הכניס גם את עודד בירו ועילי ברכה, אך בדומה לחבריהם, נראו כצל של עצמם, עם פעולה אחת-שתיים טובות, אך לא מסוכנות ממש.

מיכאל צרניאק (31), שעמד לראשונה על הקווים כמאמן בקבוצת בוגרים, החזיק  את ה-11 שאיתם עלה לכר הדשא במשך 70 דקות משחק, כשכזכור, בספסל יש לו רק את ליעד כהן, בן ריבוח, יקיר זילברמן ומאור מלינובסקי. עילאי חדד, שחקנה של מכבי קריית מלאכי בעונה החולפת, הבקיע את השער הרביעי לזכות מכבי עירוני אשדוד בדקה ה-84 להתמודדות.

מאותו רגע, ואולי קצת לפני, מכבי קריית מלאכי רק חיכתה לשריקת הסיום. האכזבה בספסל האורחים הייתה נראית לעין מקילומטרים. גם ההנהלה התאכזבה עד מאוד וייתכן ויסיקו מסקנות מהתוצאה ומהדרך של הקבוצה כולה. שתי דקות לפני הדקה ה-90, בעיטת עונשין מ-11 מטרים של חי בוזגלו קבעה 0:5 גדול לדניאל טולמסוב וחניכיו.

חי בוזגלו בתמונת ניצחון (יונתן גינזבורג)חי בוזגלו בתמונת ניצחון (יונתן גינזבורג)

בבוא שריקת הסיום, שחקני ואנשי מלאכי לחצו ידיים לשופטים ונעלמו כלא היו מהמגרש, בדומה לקהל אוהדיהם ודי ברור למה. לא כיף להפסיד ובוודאי שלא כיף לספוג חמישייה. שחקני אשדוד ודניאל טולמסוב שירד לכר הדשא חייכו ושמחו בענק, יחד עם הקהל, עשו את כניסת השבת מתוקה מתמיד.

לכל אורך ההתמודדות קהל מכבי עירוני אשדוד תמך ביגאל ממן, יו"ר האגודה של המועדון ושר לזכותו. גם במחצית, אחד מוותיקי אוהדי מכבי עירוני אשדוד ניגש ליגאל ואמר לו שהוא איתו, שהקהל איתו. יגאל ממן, אם כן, חי וקיים ועדיין חלק ממכבי עירוני אשדוד, על אף הודעת התפטרותו, כאמור, מהשבוע החולף.

יגאל ממן. חזר למגרשים (יונתן גינזבורג)יגאל ממן. חזר למגרשים (יונתן גינזבורג)

לאחר החגיגות ויציאת הקהל לרכביהם והביתה, דניאל טולמסוב, מיכאל צרניאק ולירן שפיר נשארו לראיון עם ONE. "עברנו טלטלה, השחקנים היו מגובשים ולא הצליחו לשבור אותנו", ציין טולמסוב. "עבדנו קשה כל השבוע", הוסיף מיכאל עוזר המאמן, בעוד לירן משבח את נועם רודיק, אחד מהשחקנים הבולטים "נלחמתי שיישאר כאן ועוד כשוער ראשון. ראוי לליגות גבוהות יותר".

מכבי עירוני אשדוד: נועם רודיק, אלעד אשרם, דוד מנטייב, איליי איבגי, רוי מליקה, אליה ביטון, טיני צ'קאנה, חי בוזגלו, עילאי חדד, אופק אלימלך ושי מושל. הוחלפו: רוי מליקה, טיני צ'קאנה, אליה ביטון וחי בוזגלו. מחליפים: ליעד כהן, בן ריבוח, יקיר זילברמן ומאור מלינובסקי. מאמן: מיכאל צרניאק.

מיכאל צרניאק שניהל המשחק בספסל עירוניה (יונתן גינזבורג)מיכאל צרניאק שניהל המשחק בספסל עירוניה (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית מלאכי: עדי נסה, סהר ברמי, אשר אשטה, טום מרדכי, טריקו גהטון, אורי זוהר, יובל חליבה, יוסף בלטה, אוהד פורטמן, דסאלין איילה ונאור כהן. הוחלפו: אורי זוהר, טום מרדכי, סהר ברמי ונאור כהן. מחליפים: רון אשכנזי, עילי ברכה, עודד בירו וישי רטנר. בספסל: ירין ברדה, נהוראי זהבי, עמוס ממו, עוז אטדגי ואופק שליו. מאמן: צביקה לוי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */