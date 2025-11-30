יום שני, 01.12.2025 שעה 04:29

יון ניקולאסקו ודור פרץ בטענות לגל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)

ללא לאזטיץ': 2:2 דרמטי למכבי ת"א אצל אשדוד

בצל המשבר מול המאמן ועם דן רומן על הקווים, האלופה נמנעה מהפסד רק בזכות שער של אבו פרחי בתוספת הזמן (92'). ב"ש הגדילה את הפער בפסגה ל-4 נק'

איציק כלפי | 30/11/2025 20:00
יום ראשון, 30/11/2025, 20:00אצטדיון י"א - 4,718 צופיםליגת העל Winner - מחזור 11
מכבי ת"א
שער עידו שחר (76)
בישול בישול: אושר דוידה
שער סייד אבו פרחי (92)
בישול בישול: שגיב יחזקאל
הסתיים
2 2
שופט: גל לייבוביץ' (ציון: 5)
שער ז'אן פלורן באטום (40)
בישול בישול: רועי גורדנה
שער איברהים דיאקיטה (90)
בישול בישול: אילי תמם
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איברהים דיאקיטה, ציון: 7
הבלם הצעיר מחוף השנהב עם פעולות הגנתיות נהדרות ושער שלא הספיק
השחקן המאכזב
קארול נימצ'יצקי, ציון: 4
אם היה מרוכז, אשדוד הייתה לוקחת אולי 3 נקודות יקרות
הרכבים וציונים
 
 

כל כך הרבה דברים סבבו את המשחק של מכבי תל אביב הערב (ראשון), אך ההתמודדות עצמה על כר הדשא כמעט והתעלתה על כולם. הצהובים, שלבשו כחול הפעם, התארחו אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל ואחרי ספיגת השישיות מבית”ר ירושלים וליון, ובלי המאמן ז’רקו לאזטיץ’, הם סיימו ב-2:2 דרמטי שגרם להם להתרחק מהפועל באר שבע שבפסגה.

דן רומן, מאמן הנוער של מכבי ת”א, החליף על הקווים את לאזטיץ’ שנמצא עדיין במוקד סערה גדולה. כזכור, אתמול כמה מאוהדי הקבוצה ירו זיקוק לביתו ובתגובה הסרבי ביקש להתפטר. ובתוך הבלגן, שחקני אלופת המדינה היו צריכים להתרכז מול היריבה שהגיעה למפגש כשהיא עם רצף של 6 משחקים בהם לא נכנעה.

האורחת שלטה במתרחש מהפתיחה באצטדיון הי”א וגם הגיעה למצבים טובים, אותם פספס דור פרץ. בדקה ה-40, חניכיו של חיים סילבס עקצו עם שער של ז’אן פלורן באטום ולהפסקה ירדו התל אביבים בפיגור. המחצית השנייה, כבר הייתה סיפור אחר לגמרי עם סוף לא צפוי.

החבורה של רומן לחצה על הגז בכל הכוח כדי למצוא שוויון, שהגיע לבסוף בדקה ה-76. קארול נימצ’יצקי, שוערה של אשדוד, שחרר כדור ותפס אותו שוב – שגיאה שהולידה בעיטה לא ישירה לקבוצת החוץ. עידו שחר היה זה שבעט ודייק בצורה נפלאה בשביל לאזן. המכבים המשיכו לאיים בניסיון להפוך, אבל הדרמה באה מהכיוון השני.

תסכול במכבי ת"א (רדאד גתסכול במכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

בדקה ה-90, איברהים דיאקיטה הימם את מחזיקת הצלחת עם גול ששם את אשדוד שוב בעמדת הובלה אחרי שהכדור שנגח פגע בקורה ואז באופק מליקה, ונכנס לרשת. מליקה הצעיר התחיל בין הקורות של מכבי ת”א וגם סיפק הצלות לא רעות, אולם כאן המזל לא היה לצידו. בכל מקרה, הטירוף לא עצר כי סייד אבו פרחי השווה את התוצאה פעם נוספת במשחק (92’), הציל את מכבי ת”א מהפסד וקבע חלוקת נקודות דרמטית במיוחד.

מכבי ת”א עם משחק רביעי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון, כשהעתיד כרגע לוט בערפל בגזרת המאמן. עם 24 נקודות במקום השני בטבלה, היא מסתכלת על ב”ש שבמקום הראשון עם 28 נקודות וכשבמחזור הבא תארח בבלומפילד את הפועל חיפה. מנגד, אשדוד המשיכה לא להפסיד ותנסה לא לעצור את המומנטום ואף לנצח את מכבי נתניה באמצע השבוע.

מחצית שניה
שחקני מכבי תל אביב בסיום (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב בסיום (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מיואש (רדאד ג'בארה)דור פרץ מיואש (רדאד ג'בארה)
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! מכבי ת"א ואשדוד נפרדו ב-2:2 דרמטי
  • '90+6
  • חילוף
  • חילוף באשדוד: אסף ארניה נכנס במקום אנסה
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • טימותי אוואני קיבל את הכרטיס הצהוב
הייטור ושגיב יחזקאל רצים לחגוג (רדאד ג'בארה)הייטור ושגיב יחזקאל רצים לחגוג (רדאד ג'בארה)
  • '90+2
  • שער
  • שער! מכבי ת"א השוותה ל-2:2: דרמה אדירה בי"א. שגיב יחזקאל מצא את אבו פרחי שאיזן פעם נוספת עבור האלופה הערב
תסכול ענק אצל האלופה (רדאד ג'בארה)תסכול ענק אצל האלופה (רדאד ג'בארה)
הגשם שוטף את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)הגשם שוטף את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
  • '90
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: לא ייאמן. איברהים דיאקיטה התרומם לנגיחה, הכדור פגע בקורה ואז במליקה ונכנס לרשת
דן רומן (רדאד ג'בארה)דן רומן (רדאד ג'בארה)
  • '85
  • חילוף
  • חילוף אחרון במכבי ת"א: יצא דוידה, נכנס שגיב יחזקאל
  • '81
  • חילוף
  • חילוף באשדוד: אורי עזו נכנס, באטום יצא
  • '80
  • החמצה
  • כמעט המהפך של האורחת. שחר הגביהה מדויק, הייטור עלה מעל כולם ונגח החוצה. דקות דרמטיות בי"א
  • '76
  • שער
  • שער! מכבי ת"א השוותה ל-1:1: ביצוע מושלם. דוידה הוריד לשחר, שבעט לחיבור ואיזן את התוצאה
  • '76
  • החלטת שופט
  • קארול נימצ'יצקי, שוערה של אשדוד, שיחרר כדור מידיו ואז תפס אותו שוב - מה שהוביל את השופט לפסוק לבעיטה בלתי ישירה לזכות מכבי ת"א
המרפסות מעל אצטדיון הי&qout;א (רדאד ג'בארה)המרפסות מעל אצטדיון הי"א (רדאד ג'בארה)
הייטור נוגח מעל באטום (רדאד ג'בארה)הייטור נוגח מעל באטום (רדאד ג'בארה)
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד עאמר תיקל את דוידה והוצהב גם הוא
  • '69
  • החמצה
  • הרמה מדהימה של אנדרדה עם החיצון נחתה בראשו של אבו פרחי, הנגיחה שלו כבר הכניעה את שוער המארחת, אך עברה ליד הקורה בלבד
דור פרץ מול לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)דור פרץ מול לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)
טייריס אסנטה על הקו (רדאד ג'בארה)טייריס אסנטה על הקו (רדאד ג'בארה)
  • '67
  • חילוף
  • סייד אבו פרחי נכנס במקום ניקולאסקו
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול של דן רומן: עידו שחר נכנס על חשבון וארלה
  • '65
  • החמצה
  • דוידה המשיך להיות פעיל על קו ימין, הפעם מסירה שלו הלכה לאנדרדה שבעט גבוה מדי ולא בכיוון
יון ניקולאסקו עם הכדור (רדאד ג'בארה)יון ניקולאסקו עם הכדור (רדאד ג'בארה)
אורי עזו מתחמם (רדאד ג'בארה)אורי עזו מתחמם (רדאד ג'בארה)
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • עבירה של אנסה על דור פרץ זיכתה את שחקן אשדוד בצהוב
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • עבירה של בליץ' על אנסה הכניסה גם את קשר מכבי ת"א לפנקס השופט עם כרטיס צהוב
  • '50
  • החמצה
  • האורחת פתחה חזק את החצי השני. מבצע אישי נפלא של דוידה נגמר עם בעיטה מסוכנת מאוד שחלפה מעל המשקוף בסנטימטרים בודדים
נועם בן הרוש במאבק על הכדור (רדאד ג'בארה)נועם בן הרוש במאבק על הכדור (רדאד ג'בארה)
דור פרץ בועט (רדאד ג'בארה)דור פרץ בועט (רדאד ג'בארה)
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • אילי תמם התווכח עם אנדרדה וקיבל צהוב
  • '49
  • החלטת שופט
  • אושר דוידה מסר לדור פרץ שעמד על נקודת הפנדל והפעם בנגיעה הצליח להבקיע, אבל הקוון פסק מיד לנבדל של הקיצוני שבישל והגול נפסל
איתמר נוי בפעולה (רדאד ג'בארה)איתמר נוי בפעולה (רדאד ג'בארה)
חיים סילבס (רדאד ג'בארה)חיים סילבס (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם באשדוד: יצא שלו הרוש, נכנס לני נאנג'יס
  • '46
  • חילוף
  • רווין אנדרדה החליף את לדרמן
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי ת"א עם החזרה מההפסקה: יצא איתמר נוי, נכנס כריסטיאן בליץ'
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • לדרמן עצר בגלישה את גורדנה מלצאת למתפרצת וקיבל את הכרטיס הצהוב
הייטור מתוסכל (רדאד ג'בארה)הייטור מתוסכל (רדאד ג'בארה)
שמחה באשדוד (רדאד ג'בארה)שמחה באשדוד (רדאד ג'בארה)
ז'אן פלורן באטום מאושר (רדאד ג'בארה)ז'אן פלורן באטום מאושר (רדאד ג'בארה)
  • '40
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: בעיטה חופשית של גורדנה הסתובבה נהדר פנימה לרחבה של מליקה, ז'אן פלורן באטום הגיע לפני כולם ושם את הכדור ברשת בדרך ליתרון מפתיע של הדרומיים
  • '39
  • החמצה
  • איתמר נוי שחרר נהדר את פרץ במסירה מדויקת, קפטן האלופה התקדם וחיפש את הפינה הרחוקה, אבל שוב פספס
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • רועי גורדנה נתן מרפק לבן לדרמן תוך כדי עלייה לנגיחה וקיבל את הכרטיס הצהוב
שחקני אשדוד לא מרוצים (רדאד ג'בארה)שחקני אשדוד לא מרוצים משריקת השופט (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
  • '17
  • החמצה
  • אילי תמם השתלט על כדור שני ובעט מהאוויר מחוץ לרחבה, גם עם זה מליקה הסתדר והפעם יחסית בקלות
  • '12
  • החמצה
  • יוג'ין אנסה גבר על השמירה של טייריס אסנטה וחיפש את החיבורים הרחוקים, אופק מליקה במבחן הראשון שלו הצליח להדוף
חליו וארלה משתלט (רדאד ג'בארה)חליו וארלה משתלט (רדאד ג'בארה)
דור פרץ (רדאד ג'בארה)דור פרץ (רדאד ג'בארה)
  • '9
  • החמצה
  • שוב דור פרץ. הקשר הגיע בנגיחה לקרן שהוא עצמו סחט, אך הכדור חמק ליד הקורה
  • '8
  • החמצה
  • מצב ראשון למכבי ת"א. חליו וארלה הוציא רוחב מאגף שמאל, דור פרץ הגיח מקו שני והבעיטה שלו הוסטה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט גל לייבוביץ' הוציא את המשחק לדרך
שחקני מכבי תל אביב בפתיחת המשחק (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב בפתיחת המשחק (רדאד ג'בארה)
דן רומן (רדאד ג'בארה)דן רומן (רדאד ג'בארה)
דן רומן לצד אבי ריקן (רדאד ג'בארה)דן רומן לצד אבי ריקן (רדאד ג'בארה)
אלכסנדר אובארוב (רדאד ג'בארה)אלכסנדר אובארוב (רדאד ג'בארה)
אופק מליקה מתחמם (רדאד ג'בארה)אופק מליקה מתחמם (רדאד ג'בארה)
איתמר נוי מתכונן (רדאד ג'בארה)איתמר נוי מתכונן (רדאד ג'בארה)
צוות האימון של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)צוות האימון של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אבי ריקן (רדאד ג'בארה)אבי ריקן (רדאד ג'בארה)
בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (רדאד ג'בארה)בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (רדאד ג'בארה)
החימום של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)החימום של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
