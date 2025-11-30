ללא לאזטיץ': 2:2 דרמטי למכבי ת"א אצל אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין איברהים דיאקיטה, ציון: 7

הבלם הצעיר מחוף השנהב עם פעולות הגנתיות נהדרות ושער שלא הספיק

אם היה מרוכז, אשדוד הייתה לוקחת אולי 3 נקודות יקרות

הרכבים וציונים

כל כך הרבה דברים סבבו את המשחק של מכבי תל אביב הערב (ראשון), אך ההתמודדות עצמה על כר הדשא כמעט והתעלתה על כולם. הצהובים, שלבשו כחול הפעם, התארחו אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל ואחרי ספיגת השישיות מבית”ר ירושלים וליון, ובלי המאמן ז’רקו לאזטיץ’, הם סיימו ב-2:2 דרמטי שגרם להם להתרחק מהפועל באר שבע שבפסגה.

דן רומן, מאמן הנוער של מכבי ת”א, החליף על הקווים את לאזטיץ’ שנמצא עדיין במוקד סערה גדולה. כזכור, אתמול כמה מאוהדי הקבוצה ירו זיקוק לביתו ובתגובה הסרבי ביקש להתפטר. ובתוך הבלגן, שחקני אלופת המדינה היו צריכים להתרכז מול היריבה שהגיעה למפגש כשהיא עם רצף של 6 משחקים בהם לא נכנעה.

האורחת שלטה במתרחש מהפתיחה באצטדיון הי”א וגם הגיעה למצבים טובים, אותם פספס דור פרץ. בדקה ה-40, חניכיו של חיים סילבס עקצו עם שער של ז’אן פלורן באטום ולהפסקה ירדו התל אביבים בפיגור. המחצית השנייה, כבר הייתה סיפור אחר לגמרי עם סוף לא צפוי.

החבורה של רומן לחצה על הגז בכל הכוח כדי למצוא שוויון, שהגיע לבסוף בדקה ה-76. קארול נימצ’יצקי, שוערה של אשדוד, שחרר כדור ותפס אותו שוב – שגיאה שהולידה בעיטה לא ישירה לקבוצת החוץ. עידו שחר היה זה שבעט ודייק בצורה נפלאה בשביל לאזן. המכבים המשיכו לאיים בניסיון להפוך, אבל הדרמה באה מהכיוון השני.

תסכול במכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

בדקה ה-90, איברהים דיאקיטה הימם את מחזיקת הצלחת עם גול ששם את אשדוד שוב בעמדת הובלה אחרי שהכדור שנגח פגע בקורה ואז באופק מליקה, ונכנס לרשת. מליקה הצעיר התחיל בין הקורות של מכבי ת”א וגם סיפק הצלות לא רעות, אולם כאן המזל לא היה לצידו. בכל מקרה, הטירוף לא עצר כי סייד אבו פרחי השווה את התוצאה פעם נוספת במשחק (92’), הציל את מכבי ת”א מהפסד וקבע חלוקת נקודות דרמטית במיוחד.

מכבי ת”א עם משחק רביעי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון, כשהעתיד כרגע לוט בערפל בגזרת המאמן. עם 24 נקודות במקום השני בטבלה, היא מסתכלת על ב”ש שבמקום הראשון עם 28 נקודות וכשבמחזור הבא תארח בבלומפילד את הפועל חיפה. מנגד, אשדוד המשיכה לא להפסיד ותנסה לא לעצור את המומנטום ואף לנצח את מכבי נתניה באמצע השבוע.