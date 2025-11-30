ללא לאזטיץ': 2:2 דרמטי למכבי ת"א אצל אשדוד

השחקן המצטיין
איברהים דיאקיטה, ציון: 7
הבלם הצעיר מחוף השנהב עם פעולות הגנתיות נהדרות ושער שלא הספיק
השחקן המאכזב
קארול נימצ'יצקי, ציון: 4
אם היה מרוכז, אשדוד הייתה לוקחת אולי 3 נקודות יקרות
כל כך הרבה דברים סבבו את המשחק של מכבי תל אביב הערב (ראשון), אך ההתמודדות עצמה על כר הדשא כמעט והתעלתה על כולם. הצהובים, שלבשו כחול הפעם, התארחו אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל ואחרי ספיגת השישיות מבית”ר ירושלים וליון, ובלי המאמן ז’רקו לאזטיץ’, הם סיימו ב-2:2 דרמטי שגרם להם להתרחק מהפועל באר שבע שבפסגה.
דן רומן, מאמן הנוער של מכבי ת”א, החליף על הקווים את לאזטיץ’ שנמצא עדיין במוקד סערה גדולה. כזכור, אתמול כמה מאוהדי הקבוצה ירו זיקוק לביתו ובתגובה הסרבי ביקש להתפטר. ובתוך הבלגן, שחקני אלופת המדינה היו צריכים להתרכז מול היריבה שהגיעה למפגש כשהיא עם רצף של 6 משחקים בהם לא נכנעה.
האורחת שלטה במתרחש מהפתיחה באצטדיון הי”א וגם הגיעה למצבים טובים, אותם פספס דור פרץ. בדקה ה-40, חניכיו של חיים סילבס עקצו עם שער של ז’אן פלורן באטום ולהפסקה ירדו התל אביבים בפיגור. המחצית השנייה, כבר הייתה סיפור אחר לגמרי עם סוף לא צפוי.
החבורה של רומן לחצה על הגז בכל הכוח כדי למצוא שוויון, שהגיע לבסוף בדקה ה-76. קארול נימצ’יצקי, שוערה של אשדוד, שחרר כדור ותפס אותו שוב – שגיאה שהולידה בעיטה לא ישירה לקבוצת החוץ. עידו שחר היה זה שבעט ודייק בצורה נפלאה בשביל לאזן. המכבים המשיכו לאיים בניסיון להפוך, אבל הדרמה באה מהכיוון השני.
בדקה ה-90, איברהים דיאקיטה הימם את מחזיקת הצלחת עם גול ששם את אשדוד שוב בעמדת הובלה אחרי שהכדור שנגח פגע בקורה ואז באופק מליקה, ונכנס לרשת. מליקה הצעיר התחיל בין הקורות של מכבי ת”א וגם סיפק הצלות לא רעות, אולם כאן המזל לא היה לצידו. בכל מקרה, הטירוף לא עצר כי סייד אבו פרחי השווה את התוצאה פעם נוספת במשחק (92’), הציל את מכבי ת”א מהפסד וקבע חלוקת נקודות דרמטית במיוחד.
מכבי ת”א עם משחק רביעי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון, כשהעתיד כרגע לוט בערפל בגזרת המאמן. עם 24 נקודות במקום השני בטבלה, היא מסתכלת על ב”ש שבמקום הראשון עם 28 נקודות וכשבמחזור הבא תארח בבלומפילד את הפועל חיפה. מנגד, אשדוד המשיכה לא להפסיד ותנסה לא לעצור את המומנטום ואף לנצח את מכבי נתניה באמצע השבוע.
מחצית שניה
-
'90+7
- שריקת הסיום! מכבי ת"א ואשדוד נפרדו ב-2:2 דרמטי
-
'90+6
- חילוף באשדוד: אסף ארניה נכנס במקום אנסה
-
'90+5
- טימותי אוואני קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'90+2
- שער! מכבי ת"א השוותה ל-2:2: דרמה אדירה בי"א. שגיב יחזקאל מצא את אבו פרחי שאיזן פעם נוספת עבור האלופה הערב
-
'90
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: לא ייאמן. איברהים דיאקיטה התרומם לנגיחה, הכדור פגע בקורה ואז במליקה ונכנס לרשת
-
'85
- חילוף אחרון במכבי ת"א: יצא דוידה, נכנס שגיב יחזקאל
-
'81
- חילוף באשדוד: אורי עזו נכנס, באטום יצא
-
'80
- כמעט המהפך של האורחת. שחר הגביהה מדויק, הייטור עלה מעל כולם ונגח החוצה. דקות דרמטיות בי"א
-
'76
- שער! מכבי ת"א השוותה ל-1:1: ביצוע מושלם. דוידה הוריד לשחר, שבעט לחיבור ואיזן את התוצאה
-
'76
- קארול נימצ'יצקי, שוערה של אשדוד, שיחרר כדור מידיו ואז תפס אותו שוב - מה שהוביל את השופט לפסוק לבעיטה בלתי ישירה לזכות מכבי ת"א
-
'71
- מוחמד עאמר תיקל את דוידה והוצהב גם הוא
-
'69
- הרמה מדהימה של אנדרדה עם החיצון נחתה בראשו של אבו פרחי, הנגיחה שלו כבר הכניעה את שוער המארחת, אך עברה ליד הקורה בלבד
-
'67
- סייד אבו פרחי נכנס במקום ניקולאסקו
-
'67
- חילוף כפול של דן רומן: עידו שחר נכנס על חשבון וארלה
-
'65
- דוידה המשיך להיות פעיל על קו ימין, הפעם מסירה שלו הלכה לאנדרדה שבעט גבוה מדי ולא בכיוון
-
'58
- עבירה של אנסה על דור פרץ זיכתה את שחקן אשדוד בצהוב
-
'52
- עבירה של בליץ' על אנסה הכניסה גם את קשר מכבי ת"א לפנקס השופט עם כרטיס צהוב
-
'50
- האורחת פתחה חזק את החצי השני. מבצע אישי נפלא של דוידה נגמר עם בעיטה מסוכנת מאוד שחלפה מעל המשקוף בסנטימטרים בודדים
-
'49
- אילי תמם התווכח עם אנדרדה וקיבל צהוב
-
'49
- אושר דוידה מסר לדור פרץ שעמד על נקודת הפנדל והפעם בנגיעה הצליח להבקיע, אבל הקוון פסק מיד לנבדל של הקיצוני שבישל והגול נפסל
-
'46
- חילוף גם באשדוד: יצא שלו הרוש, נכנס לני נאנג'יס
-
'46
- רווין אנדרדה החליף את לדרמן
-
'46
- חילוף כפול במכבי ת"א עם החזרה מההפסקה: יצא איתמר נוי, נכנס כריסטיאן בליץ'
מחצית ראשונה
-
'45+1
- לדרמן עצר בגלישה את גורדנה מלצאת למתפרצת וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'40
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: בעיטה חופשית של גורדנה הסתובבה נהדר פנימה לרחבה של מליקה, ז'אן פלורן באטום הגיע לפני כולם ושם את הכדור ברשת בדרך ליתרון מפתיע של הדרומיים
-
'39
- איתמר נוי שחרר נהדר את פרץ במסירה מדויקת, קפטן האלופה התקדם וחיפש את הפינה הרחוקה, אבל שוב פספס
-
'35
- רועי גורדנה נתן מרפק לבן לדרמן תוך כדי עלייה לנגיחה וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'17
- אילי תמם השתלט על כדור שני ובעט מהאוויר מחוץ לרחבה, גם עם זה מליקה הסתדר והפעם יחסית בקלות
-
'12
- יוג'ין אנסה גבר על השמירה של טייריס אסנטה וחיפש את החיבורים הרחוקים, אופק מליקה במבחן הראשון שלו הצליח להדוף
-
'9
- שוב דור פרץ. הקשר הגיע בנגיחה לקרן שהוא עצמו סחט, אך הכדור חמק ליד הקורה
-
'8
- מצב ראשון למכבי ת"א. חליו וארלה הוציא רוחב מאגף שמאל, דור פרץ הגיח מקו שני והבעיטה שלו הוסטה לקרן
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט גל לייבוביץ' הוציא את המשחק לדרך