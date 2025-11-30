יום שני, 01.12.2025 שעה 04:31
כדורגל ישראלי

"בנאדם נכנס עם מקל מעץ והחל להכות איתו"

ליגה ג' דרום: עד לדקה ה-88 המשחק בין ב"ש לכסייפה התנהל בצורה מופתית, אבל לאחר קטטה במגרש הקהל פרץ לדשא, שני שחקנים פונו לביה"ח. המשחק פוצץ

|
הפצוע מבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)
הפצוע מבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)

בית הדין המשמעתי צפוי להכריע בעניין ההתמודדות בין מ.ס באר שבע להפועל בני כסייפה, משחק שנערך אמש (שבת) במגרש רייסר 4 בבאר שבע, משחק שלא הגיע לסיומו החוקי, נוכח שריקה לסיום בדקה ה-88 במצב של 2:2. הסיבה? עידו בוכובזה (באר שבע) וחמזי הואשלה (כסייפה) החלו לריב ביניהם, מה שהביא את הקהל לפרוץ לכר הדשא.

השופט הראשי רוני לוין הוציא לשניים כרטיס אדום, רגע לפני פריצת הקהלים לכר הדשא. עם כניסתו של הקהל למגרש, אחד מהאוהדים שנכנס החזיק בידו מקל עץ איתו החל להכות אחד משחקני באר שבע. תחילה נתן לו מכה בצלעות ולאחר מכן בבטן והפיל אותו לקרקע. האירוע כולו נמשך מספר דקות בודדות, עד שהקהל חזר ליציע או התנדף משם.

יש לציין כי הקבוצות התנהלו בסדר מופתי ולא נתנו לאירוע להתגלגל ולהחמיר. גם השופטים לא הרגישו מאויימים לרגע. כוח האבטחה המצומצם שהיה במקום הזעיק את המשטרה, כשלמקום הגיעה ניידת משטרת משמר הגבול ובהמשך גם ניידת משטרת ישראל. גם אמבולנס הגיע למקום ופינה את שני שחקני באר שבע, כשאחד מהם טען כי ידו נשברה.

הפצוע מבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)הפצוע מבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)
הניידת בבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)הניידת בבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)
האמבולנס בבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)האמבולנס בבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)

אדם שנכח שם וראה את מרבית האירוע העיד בפני ONE: "הקהל נכנס למגרש כולל אחד שאחז במקל עץ, שלא ברור איך הורשה להיכנס איתו לתוך תחומי המגרש. אותו אדם החל להכות עם המקל בשחקן באר שבע ופצע אותו. הפריצה של הקהל הגיעה לאחר ששני שחקני הקבוצות החלו לריב ביניהם ברחבה, מה שהביא להפסקת המשחק".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */