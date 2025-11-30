"פודן? חזר לעצמו, הגיע בכושר שיא לעונה"

אחרי שני הפסדים רצופים, לניוקאסל בליגה וללברקוזן באלופות, מנצ’סטר סיטי הגיעה אתמול (שבת) לאיתיחאד במשחק שהיה אמור להיות קל על הנייר, אך הסתבכה. התכולים איבדו יתרון כפול והצליחו לנח אחרי שער בתוספת הזמן של פיל פודן, כשעיניהם נשואות לקראת המשחק המסקרן בין ארסנל לצ’לסי הערב ב-18:00.

בסיום, מאמן הקבוצה, פפ גווארדיולה דיבר: "זאת הקלה שבסוף ניצחנו עם המצב שהיינו בו, ובליגה הזאת אנחנו יודעים מה קורה. זו לא הייתה מחצית ראשונה מושלמת, איבדנו כמה כדורים, אבל לא ספגנו אפילו בעיטה לשער ויצרנו ארבע או חמש הזדמנויות, והמשחק יכול היה להיגמר כבר שם”.

“במחצית השנייה הם שינו מערך, עברו ל־5-3-2, וספגנו ראשונים והיינו צריכים להתאים את הלחץ. באותו רגע היה לנו קשה. אחרי ה־2:2 עשינו צעד קדימה, הכנסנו יותר שחקנים לרחבה, ויצרנו מספיק מצבים כדי לכבוש את השלישי”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

"לקחנו שלוש נקודות, וכשאתה מסתכל על המשחק בכללותו, המחצית הראשונה הייתה צריכה להסתיים כבר בהכרעה לטובתנו. לפעמים לנצח משחקים כאלה זה מה שצריך. נמשיך קדימה במרוץ”.

על פודן אמר: “העונה הוא שוב בשיאו. בעונה שעברה זה היה כמו כל הקבוצה, אבל העונה הוא חזר. זה לא רק המשחק הזה, זה כבר הרבה מאוד משחקים שהוא משחק טוב”.

פיל פודן רץ לחגוג (IMAGO)

גיבור המשחק, פיל פודן דיבר גם הוא: “זה אחד המשחקים הפרועים ביותר שהיו לנו. שלטנו לחלוטין במחצית הראשונה. הם שינו מערך במחצית השנייה ולא הצלחנו להיכנס לקצב. זה היה מתסכל”.

הקשר המשיך: “אבל כשהייתה הפסקה קצרה, המאמן אסף אותנו והתאמנו למערך שלהם. היו לנו כמה חצאי מצבים ולבסוף מצאתי קצת שטח ומצאתי את הפינה התחתונה של השער. יש עדיין דברים שאנחנו יכולים לשפר. אנחנו שמחים מהתוצאה”.