"הגענו למקום הזה רק בזכות השחקנים שלי"

הרבה שמחה התפרצה אתמול (שבת) במילאן אחרי הניצחון 0:1 על לאציו, שהעניקו שלוש נקודות יקרות והעלו אותם, לפחות באופן זמני, לפסגת הליגה האיטלקית, כשעיניהם נשואות אל המשחק בין רומא לנאפולי שיתקיים הערב (21:45).

מאמן הקבוצה, מסימיליאנו אלגרי, אמר: זה לא ששיחקנו מתחת לרמה, צריך לתת קרדיט ללאציו. הם קבוצה חזקה, וכשהם שומרים על קצב גבוה וסוגרים את קווי המסירה, קשה מאוד לשחק נגדם. בחצי השני רצנו קצת יותר, והם ירדו מעט. משחקים נמשכים 95 דקות. כשאתה לא מצליח לשחק טוב במחצית הראשונה, אתה חייב לפחות לא לספוג. בזה הבחורים עשו עבודה טובה”.

המאמן המשיך: “המרווחים לשיפור נמצאים בתוך השחקנים עצמם. אם אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים הקרדיט מגיע להם. כולם רוצים ליצור את התנאים להיות בפוזיציה טובה עד מרץ עבור המטרה העיקרית שלנו, שהיא ההעפלה לליגת האלופות. אי אפשר לבנות בסיס לניצחון בלי שחקנים שהם לא משחקים בשביל הקבוצה”.

מסימיליאנו אלגרי מורחק (IMAGO)

על הכישרון הגדול, בארטסאגי: “זה בזכות מי שמצא אותו כילד ועזר לו להתפתח. בכדורגל האיטלקי יש שחקנים צעירים עם כישרון שיכולים להצליח. בארטסאגי הוא אחד מהם. אין לו עדיין הרבה ניסיון במשחקים, אבל הוא כבר יותר פרואקטיבי, כי ככל שהוא משחק יותר הוא צובר יותר ביטחון. ויש לו את המבנה הפיזי הנכון, המבנה של שחקן מילאן”.

המאמן הוסיף: “כפי שאמרתי למועדון, יש עונות שבהן דברים פשוט לא מסתדרים זה קורה. אבל אם שחקנים מסוימים הוחתמו, זה אומר שהיו להם איכויות חשובות. המשימה הייתה לעבוד עם הקבוצה שירשתי”.

כובשת את הפסגה: מילאן גוברת על לאציו

“באשר לאירוע הפנדל, לא העלבתי בכלל את השופט. להפך, ניגשתי לברך אותו אחר כך כי הוא ניהל את הסיטואציה היטב. הוא מצא את עצמו באמצע כל זה, אבל הוא קיבל את ההחלטה שהוא חשב שהיא נכונה, ולכן עשה עבודה טובה”, סיכם המאמן.