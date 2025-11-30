"לא הגיוני שנספוג 13 שערים בארבעה משחקים"

אכזבה עצומה בהפועל חיפה לאחר ההפסד אמש (שבת) 4:3 להפועל באר שבע, במיוחד מהעובדה שהקבוצה מאבדת גובה במשחקים האחרונים ולא מצליחה להתרומם מהתקופה הפחות טובה שלה. החבורה של גל אראל הייתה במרחק נגיעה מלהשיג לפחות נקודה נגד הדרומיים, ששיחקו מדקה 50 עם עשרה שחקנים, אבל ספגה בקלות בפעם המי יודע כמה, וירדה מהדשא בלי הנקודות.

יואב כץ התייחס להתמודדות ואמר: “משחק ההגנה שלנו הוא איום ונורא, ואמרתי את זה גם לצוות המקצועי. לספוג 13 שערים בארבעה משחקים זה ממוצע של למעלה משלושה שערים למשחק, זה לא יכול לקרות! נצטרך לעבוד קשה ולהתרכז בלא לקבל גולים קלים כל כך. היינו יכולים להשיג נקודה ואולי גם קצת יותר אם היינו שומרים טוב יותר. ב”ש לא נתנה משחק כזה גדול וכבשה לנו ארבע פעמים. מי שצריך לשמוע אותי, שמע ממני ואני מצפה לשיפור. בזמן שקבוצות אחרות צוברות נקודות אנחנו מסתבכים בתחתית”, סיכם הבעלים.

גל אראל שיתף: “השער הרביעי של באר שבע הגיע משום מקום וזה מרגיז. בחצי הראשון הגענו למצבים והיינו חסרי ריכוז, אנחנו שוב יורדים בלי הנקודות וזה מאכזב. לא נשברנו גם בפיגור של שלושה שערים, מה שמוכיח שיש לקבוצה אופי. בהרבה מאוד משחקים שחקנים ששולבו עשו את השינוי. מבחינתי שחקן ספסל זה שחקן הרכב לכל דבר”.

גל אראל (עמרי שטיין)

על רותם חטואל שנכנס במחצית השנייה וכבש צמד אמר המאמן: “כל שחקן שמשחק ומשולב טוב ועושה שינוי זה נותן חומר למחשבה לגבי המשחק הבא. רותם שחקן עם המון פוטנציאל שעבר תקופה פחות טובה בשנתיים האחרונות”.

על המצב הכללי של הקבוצה עד כה הוסיף אראל: “כאשר פתחנו את העונה כולם היו משוכנעים שנרד ליגה, אני שמח שאנחנו לא נמצאים כרגע באזור הזה. אנחנו משחקים כדורגל טוב, אבל נמאס לי לצאת עם המחמאות, אנחנו צריכים את הנקודות. אנחנו מסתכלים למעלה ורוצים להיות שם אבל צריך לשים לב גם למה שקורה למטה, הנקודות בתחילת העונה נותנות לנו אוויר בתקופה הזאת”.

"הפועל חיפה זו קבוצה שלא נגמרת"

הקפטן דור מלול ציין אתמול 300 משחקי ליגה במדי הפועל חיפה: "זה כבוד גדול עבורי, כאשר הגעתי לכאן לפני 11 שנה לא האמנתי שאשאר כאן כל כך הרבה שנים וגם אהיה קפטן. אני נהנה בהפועל חיפה. יש לי את התשוקה לתת למועדון הזה”.