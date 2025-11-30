יום ראשון, 30.11.2025 שעה 12:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

מהפכה בהרכב ובסגל של מכבי ת"א לפני אשדוד

רביבו ושלמה בחוץ, קמארה ישחק אם יעבור מבחן כשירות ויחזקאל עשוי לפתוח בהגנה ב-20:00. במועדון טרם הגיבו לירי פצצות התאורה לעבר ביתו של לאזטיץ'

|
שחקני מכבי ת
שחקני מכבי ת"א מתאמנים (רדאד ג'בארה)

מהפכה בסגל ובהרכב של מכבי תל אביב לקראת המשחק הערב (ראשון, 20:00) באצטדיון הי”א נגד מ.ס אשדוד. אחרי שתי תבוסות קשות מול בית”ר ירושלים בליגת העל (6:2) ומול ליון בליגה האירופית (6:0), המאמן ז’רקו לאזטיץ’ השאיר מחוץ לסגל הקבוצה את רוי רביבו ורז שלמה, כאשר גם איסוף סיסוקו נותר בחוץ על אף שהצליח להתאמן אתמול, ובמקרה שלו מדובר עדיין בפציעה שמפריעה לו. 

מוחמד עלי קמארה, שההערכות על היעדרותו נעו בין 4 ל-6 שבועות, הצליח להקדים אפילו את ההערכה האופטימיות ביותר שדיברה על חזרה רק בעוד כשבוע למגרשים, השלים אימון מלא ונכלל בסגל של לאזטיץ’ למשחק. הבלם הגינאי יעבור מבחן כשירות בקריית שלום לפני היציאה לבית המלון ואם יצלח אותו, גם ישחק. 

היעדרותם של רביבו ושלמה בשילוב הפציעה של דני גרופר והעובדה כי קמארה עדיין מוגדר כמי שלא ברור בוודאות שיכול לפתוח, מובילות יחדיו לכך שבכל מצב יעלה הערב קו הגנה שטרם שיחק ביחד, כאשר בין הקורות צפוי לעלות אופק מליקה. גם בקישור ובהתקפה יהיו שינויים, כאשר כריסטיאן בליץ’ אמור לעלות ב-11 ובקבוצה מעריכים שהפעם גם יון ניקולאסקו באמת יקבל את ההזדמנות. 

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'
https://app.omnystudio.com/ae6ed7c5-9419-4a64-8b67-ae6e00cf868a/programs/28b20abd-bcea-4f64-b948-ae7400daa4b8/clips/a527a0a9-12d8-4118-8f20-b3a20183b107/details

במכבי ת”א עדיין לא התייחסו באופן רשמי לאירועי הלילה, כאשר כ-50 אוהדי הקבוצה הגיעו אל מחוץ לבניין הדירות בו מתגורר ז’רקו לאזטיץ’ עם משפחתו, ירו פצצות תאורה מעל הבניין וצעקו למאמן להתפטר. אחד מאנשי המועדון אמר על כך הבוקר: “לירות פצצות תאורה לעבר הדירה שבה נמצאים אשתו והילדה שלו שנשארו פה בזמן מלחמה, זה רק הופך את כל האירוע הזה לדוחה עוד יותר. יש קווים שלא חוצים, לא מגיעים לבית של מאמן”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */