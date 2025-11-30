מהפכה בהרכב ובסגל של מכבי ת"א לפני אשדוד

מהפכה בסגל ובהרכב של מכבי תל אביב לקראת המשחק הערב (ראשון, 20:00) באצטדיון הי”א נגד מ.ס אשדוד. אחרי שתי תבוסות קשות מול בית”ר ירושלים בליגת העל (6:2) ומול ליון בליגה האירופית (6:0), המאמן ז’רקו לאזטיץ’ השאיר מחוץ לסגל הקבוצה את רוי רביבו ורז שלמה, כאשר גם איסוף סיסוקו נותר בחוץ על אף שהצליח להתאמן אתמול, ובמקרה שלו מדובר עדיין בפציעה שמפריעה לו.

מוחמד עלי קמארה, שההערכות על היעדרותו נעו בין 4 ל-6 שבועות, הצליח להקדים אפילו את ההערכה האופטימיות ביותר שדיברה על חזרה רק בעוד כשבוע למגרשים, השלים אימון מלא ונכלל בסגל של לאזטיץ’ למשחק. הבלם הגינאי יעבור מבחן כשירות בקריית שלום לפני היציאה לבית המלון ואם יצלח אותו, גם ישחק.

היעדרותם של רביבו ושלמה בשילוב הפציעה של דני גרופר והעובדה כי קמארה עדיין מוגדר כמי שלא ברור בוודאות שיכול לפתוח, מובילות יחדיו לכך שבכל מצב יעלה הערב קו הגנה שטרם שיחק ביחד, כאשר בין הקורות צפוי לעלות אופק מליקה. גם בקישור ובהתקפה יהיו שינויים, כאשר כריסטיאן בליץ’ אמור לעלות ב-11 ובקבוצה מעריכים שהפעם גם יון ניקולאסקו באמת יקבל את ההזדמנות.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

במכבי ת”א עדיין לא התייחסו באופן רשמי לאירועי הלילה, כאשר כ-50 אוהדי הקבוצה הגיעו אל מחוץ לבניין הדירות בו מתגורר ז’רקו לאזטיץ’ עם משפחתו, ירו פצצות תאורה מעל הבניין וצעקו למאמן להתפטר. אחד מאנשי המועדון אמר על כך הבוקר: “לירות פצצות תאורה לעבר הדירה שבה נמצאים אשתו והילדה שלו שנשארו פה בזמן מלחמה, זה רק הופך את כל האירוע הזה לדוחה עוד יותר. יש קווים שלא חוצים, לא מגיעים לבית של מאמן”.