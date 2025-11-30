שביעות רצון בהפועל תל אביב: היה קריטי לנצח

אחרי שיצאה לפגרה עם תוצאת תיקו מאופסת בטדי נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב חזרה ממנה ברגל ימין. החבורה של אליניב ברדה השיגה אתמול (שבת) ניצחון חשוב 0:2 בבלומפילד על בני סכנין ועשתה עוד צעד בדרכה להתבסס בחלק העליון של הטבלה. בעוד יומיים האדומים ייצאו למבחן גדול נוסף, כשיתארחו בסמי עופר אצל מכבי חיפה.

במועדון החמיאו למאמן הקבוצה אליניב ברדה, על ההכנה וניהול המשחק, כשאחת ההחלטות שלקח היא להציב את לויזוס לואיזו בצד שמאל, החלטה שהצליחה וגם סייעה לסתיו טוריאל לבוא יותר לידי ביטוי. "היה קריטי לנצח את המשחק אחרי הפגרה ועבדנו על זה קשה בפגרה כדי להגיע בצורה הכי טובה שיש. צריך לשפר עוד הרבה דברים, נהיה חייבים להגיע ליותר מצבים נגד מכבי חיפה", אמרו בהפועל תל אביב.

בקבוצה מאוד מרוצים משער הבכורה האדיר של לויזוס לויזו, שהפציץ אתמול מ-20 מטרים אל הרשת ושחרר הרבה לחץ. הקפריסאי הלך להודות לאחד החברים הקרובים שלו בקבוצה, לוקאס פלקאו. “השער הזה של לויזו חשוב מאוד עבור הקבוצה. הוא בא לפה על תקן של כוכב ויודע שיש ציפיות גדולות ממנו, גם בקפריסין עוקבים אחריו בגלל שהוא עשה צעד לא פופולרי. אנחנו מקווים שהשער הזה יפתח לו את הסכר. אגב שער בכורה, חבל שהשער של בוסקילה נפסל", אמרו בקבוצה.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

גם הכוכב הגדול של הקבוצה, סתיו טוריאל, קיבל שבחים על השער הנהדר שכבש בבעיטה חופשית וזה הוריד הרבה לחץ מהשחקנים. למרות שלא כבש גם הפעם, ברדה בחר לציין לטובה את דניאל דאפה והוא בטוח שהגולים יגיעו לחלוץ הצעיר.

ברדה החמיא גם לחוליית ההגנה שרשמה אתמול משחק שלישי ללא ספיגה. בקבוצה יבדקו את שאנדה סילבה, שהרגיש דקירה במפשעה באימון הקבוצה ולכן לא נכלל בסגל. אנאס מחאמיד ועמית למקין יחמיצו כנראה גם את מכבי חיפה.

דניאל דאפה חוגג עם לויזוס לויזו את שער הבכורה של הקפריסאי (רדאד ג'בארה)

בעניין אחר, במועדון ממתינים בקוצר רוח להחלטת בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל. היום מדובר בשבוע ימים מאז הדיון שהיה, כשהאופטימיות לא בשיאה. “רוצים שיהיה צדק לגבינו, ההפסד הטכני הזה והורדת הנקודות פוגעים בנו קשות. אם בית הדין לא יפסוק משחק חוזר, נלך לערכאה אזרחית", אמרו בחודורוב.

למרות ההצהרה החוזרת לגבי פניה לערכאה אזרחית, יש במועדון את התחושה שבית משפט אזרחי לא יתערב ואם יבקש לשקול דיון נוסף כפי שהיה במקרה באר שבע – סכנין אשתקד, הדיינים לא יפסקו נגד החלטתם.