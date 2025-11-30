הפועל חזרה לעצמה. ניצחון בסמי עופר - הצהרה

אחרי שיצאה לפגרה עם תוצאת תיקו מאופסת בטדי נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב חזרה ברגל ימין. החבורה של אליניב ברדה השיגה אתמול (שבת) 0:2 חשוב בבלומפילד על בני סכנין והיא עושה עוד צעד בדרכה להתבסס בחלק העליון של הטבלה. בעוד יומיים – מבחן גדול נוסף לאדומים, שיתארחו בסמי עופר אצל מכבי חיפה.

איציק כלפי ועמית לוינטל, עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים עוד ניצחון אדום. על חשיבות הניצחון והמאזן האדיר של ברדה בבלומפילד, התלות בסתיו טוריאל וכמה קריטי השער של לויזו?

עוד בפרק: בקבוצה צריכים לשפר את כמות המצבים בהמשך, הסטטוס של דניאל דאפה, ניהול המשחק של אליניב ברדה והאם הפועל תל אביב מגיעה אחרי הרבה מאוד זמן כפייבוריטית למשחק נגד מכבי חיפה? האזנה נעימה!

הפקה ועריכה: אופק שדה