יום ראשון, 30.11.2025 שעה 08:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1852-191716טורונטו ראפטורס
62%1906-196416מיאמי היט
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
53%1645-174015בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
60%1736-177915מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
19%1936-174316ניו אורלינס פליקנס

22 נקודות לוולף ו-10 לשרף בהפסד הנטס לבאקס

הגיע לליגה: הסנטר היהודי רשם שיא קריירה במשחק מצוין והרכז הוסיף שבעה אסיסטים בהפסד 116:99 למילווקי. 29 נקודות ליאניס שהגיע ל-21,000 בקריירה

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

דני וולף הגיע ל-NBA: הסנטר היהודי רשם הלילה (בין שבת לראשון) שיא קריירה של 22 נקודות בהפסד של ברוקלין 116:99 למילווקי. בן שרף סיים עם 10 נקודות, בעוד מנגד יאניס אנטטוקומפו כיכב עם 29 נקודות ושמונה ריבאונדים כדי לעצור את רצף ההפסדים של הבאקס על שבעה.

זה בסך הכל המשחק החמישי של וולף בברוקלין והוא ניצל את הבמה ואת הסגל החסר של הנטס כדי לספק את משחקו המרשים ביותר עד כה. הוא קיבל 30 דקות שבהן קלע ב-8 מ-16 מהשדה ו-5 מ-9 לשלוש עם 1 מ-1 מקו העונשין, ארבעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושתי חסימות.

גם בן שרף שיחק לא מעט וקיבל 29 דקות, בהן הגיע לדאבל פיגרס עם 4 מ-8 מהשדה ו-2 מ-4 לשלוש. היו לו גם שבעה אסיסטים לעומת שלושה איבודים וגם חסימה אחת.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

מילווקי ניצחה 24:39 ברבע השני וההפרש הלך וגדל גם בהמשך עם 17:28 ברבע השלישי בדרך ל-60:92, מה שהפך את הדקות האחרונות לגארבג’ טיים. עבור הנטס, ההפסד היה כמעט צפוי לאור הסגל הקצר מאוד: מייקל פורטר ג’וניור, הקלע המוביל עם 24.3 נקודות בממוצע, החמיץ משחק שני ברציפות בגלל כאבי גב, איגור דמין נעדר בשל ניהול עומסים וקאם תומאס ממשיך להיעדר מאז תחילת נובמבר בשל מתיחה בהמסטרינג.

יאניס נכנס למועדון 21,000 הנקודות בקריירה. הוא עשה זאת ב-19 דקות בלבד, תוך שהוא קולע 12 מ-15 מהשדה. גם הצוות המסייע של מילווקי סיפק תרומה משמעותית: קווין פורטר ג’וניור חזר לשחק לראשונה מאז שנפצע בקרסול במשחק הפתיחה ולאחר פציעה נוספת בברך, וסיים עם 13 נקודות. איי.ג’יי גרין הוסיף 15, ובובי פורטיס ג’וניור תרם 13.

בעוד שמילווקי תנסה לבנות על הניצחון הזה כדי לייצר מומנטום מחודש בעונה, ברוקלין יוצאת מהמשחק עם נקודת אור משמעותית: דני וולף. ההופעה שלו מעוררת לא רק אופטימיות, אלא גם שאלה - האם הרוקי יצליח להפוך מעוד שחקן משלים לשחקן רוטציה אמיתי?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
