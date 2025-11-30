22 נקודות לוולף ו-10 לשרף בהפסד הנטס לבאקס

דני וולף הגיע ל-NBA: הסנטר היהודי רשם הלילה (בין שבת לראשון) שיא קריירה של 22 נקודות בהפסד של ברוקלין 116:99 למילווקי. בן שרף סיים עם 10 נקודות, בעוד מנגד יאניס אנטטוקומפו כיכב עם 29 נקודות ושמונה ריבאונדים כדי לעצור את רצף ההפסדים של הבאקס על שבעה.

זה בסך הכל המשחק החמישי של וולף בברוקלין והוא ניצל את הבמה ואת הסגל החסר של הנטס כדי לספק את משחקו המרשים ביותר עד כה. הוא קיבל 30 דקות שבהן קלע ב-8 מ-16 מהשדה ו-5 מ-9 לשלוש עם 1 מ-1 מקו העונשין, ארבעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושתי חסימות.

גם בן שרף שיחק לא מעט וקיבל 29 דקות, בהן הגיע לדאבל פיגרס עם 4 מ-8 מהשדה ו-2 מ-4 לשלוש. היו לו גם שבעה אסיסטים לעומת שלושה איבודים וגם חסימה אחת.

בן שרף (רויטרס)

מילווקי ניצחה 24:39 ברבע השני וההפרש הלך וגדל גם בהמשך עם 17:28 ברבע השלישי בדרך ל-60:92, מה שהפך את הדקות האחרונות לגארבג’ טיים. עבור הנטס, ההפסד היה כמעט צפוי לאור הסגל הקצר מאוד: מייקל פורטר ג’וניור, הקלע המוביל עם 24.3 נקודות בממוצע, החמיץ משחק שני ברציפות בגלל כאבי גב, איגור דמין נעדר בשל ניהול עומסים וקאם תומאס ממשיך להיעדר מאז תחילת נובמבר בשל מתיחה בהמסטרינג.

יאניס נכנס למועדון 21,000 הנקודות בקריירה. הוא עשה זאת ב-19 דקות בלבד, תוך שהוא קולע 12 מ-15 מהשדה. גם הצוות המסייע של מילווקי סיפק תרומה משמעותית: קווין פורטר ג’וניור חזר לשחק לראשונה מאז שנפצע בקרסול במשחק הפתיחה ולאחר פציעה נוספת בברך, וסיים עם 13 נקודות. איי.ג’יי גרין הוסיף 15, ובובי פורטיס ג’וניור תרם 13.

בעוד שמילווקי תנסה לבנות על הניצחון הזה כדי לייצר מומנטום מחודש בעונה, ברוקלין יוצאת מהמשחק עם נקודת אור משמעותית: דני וולף. ההופעה שלו מעוררת לא רק אופטימיות, אלא גם שאלה - האם הרוקי יצליח להפוך מעוד שחקן משלים לשחקן רוטציה אמיתי?