בלי מהפכה בינואר, מכבי חיפה תיאבק על הירידה

מכבי חיפה ממשיכה לאכזב. הירוקים רשמו אמש (שבת) משחק שמיני ברציפות ללא ניצחון בליגת העל, 0:0 עם הפועל פ”ת, והשוו את השיא השלילי מעונת 1987-1988.

פודקאסט מכבי חיפה בפרק טעון במיוחד עם תומר חבז, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכם עוד ערב מאכזב, מבקר את הטעויות של בכר והאם הוא מתחרט על הגעתו, המצב של הירוקים בתחתית, הוויכוח הטעון על סוגיית שיתופו של גיא מלמד, האם מדובר בהחלטה מקצועית וההתערבות של חברי הפודקאסט לקראת הפועל ת”א.

וגם: ההתערבות לגבי הנתון הביזארי מהמשחק, ההשתלבות של שני הצעירים איזה שחקן נוער נוסף על הכוונת של בכר אבל גם לו אין חוזה והשחקנים מליגת העל שיכולים לחזק את הירוקים ולהוציא אותם מהבוץ. האזינו.