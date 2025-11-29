יום הולדת שמח, התקפית: בארסה מהנה ומדאיגה

ברצלונה התאוששה מההפסד בלונדון וחזרה לליגה עם ניצחון 1:3 על אלאבס, שמעלה אותה זמנית למקום הראשון בטבלה. אורי רייך, אורן קדוש ורז אמיר סיכמו בפודקאסט בארסה את המשחק בקאמפ נואו והשבוע שעבר על הקטלונים ומתכוננים למפגש הענק עם אתלטיקו מדריד בשלישי.

מה בתפריט: יום ההולדת הביא איתו הפעם שלוש נקודות, עם לא מעט סיבות לאופטימיות וגם לדאגה, ראפיניה חזר ובגדול, לאמין שממשיך לתת מספרים זקוק למגן תומך ויעד השערים+בישולים שצריך להיות לו בסוף העונה ודני אולמו מנסה לקרוא תיגר על האיכויות של פרמין בהעדרו.

עוד בפרק: ז’ואן גרסיה מצטיין בכל מה ששוער בארסה צריך להיות בו, אבל משחק ההגנה של בארסה מציב אותו ביותר מדי סיכונים, פדרי שוב כאן, המארק שצריך אמון מפליק והמארק שצריך עוד זמן דשא, סימן השאלה בעמדת המגן הימני, הנתון המדהים ששם זרקור על בעיה לא מספיק מדוברת וחוסר הדיוק והמזל של הקטלונים ביחס לשאר הליגה.

הזמן של אולמו: בארסה מנצחת את אלאבס 1:3

וגם: ההפסד הצורב בלונדון, חוסר האחריות של אראוחו ששוב מעלה את השאלה מי צריך להיות צמד הבלמים הבכיר, ה-החמצה של פראן, הסיכוי להוציא 9 מ-9 בשלב הליגה בצ’מפיונס והצ’אנס להתברג בטופ 8, משחק ההגנה שמעלה תהיות לגבי הסיכויים ללכת עד הסוף באלופות, ההרכב האפשרי למפגש עם אתלטיקו, ההתנגשות בין סגנונות המשחק של שני המאמנים, השחקנים שיכולים לנצל את סגנון המשחק של הקטלונים והאם יש פייבוריטית למשחק הענק בקאמפ נואו? האזנה נעימה.