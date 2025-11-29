יום שבת, 29.11.2025 שעה 22:58
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3212-2813ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
920-713אוביידו20

יום הולדת שמח, התקפית: בארסה מהנה ומדאיגה

פודקאסט בארסה סיכם 1:3 על אלאבס: החיובי וגם השלילי, ראפיניה חזר ובגדול, לאמין ממשיך לתת וזקוק למגן תומך, אולמו, ההגנה ומבט לאתלטיקו. האזינו

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה התאוששה מההפסד בלונדון וחזרה לליגה עם ניצחון 1:3 על אלאבס, שמעלה אותה זמנית למקום הראשון בטבלה. אורי רייך, אורן קדוש ורז אמיר סיכמו בפודקאסט בארסה את המשחק בקאמפ נואו והשבוע שעבר על הקטלונים ומתכוננים למפגש הענק עם אתלטיקו מדריד בשלישי.

מה בתפריט: יום ההולדת הביא איתו הפעם שלוש נקודות, עם לא מעט סיבות לאופטימיות וגם לדאגה, ראפיניה חזר ובגדול, לאמין שממשיך לתת מספרים זקוק למגן תומך ויעד השערים+בישולים שצריך להיות לו בסוף העונה ודני אולמו מנסה לקרוא תיגר על האיכויות של פרמין בהעדרו.

עוד בפרק: ז’ואן גרסיה מצטיין בכל מה ששוער בארסה צריך להיות בו, אבל משחק ההגנה של בארסה מציב אותו ביותר מדי סיכונים, פדרי שוב כאן, המארק שצריך אמון מפליק והמארק שצריך עוד זמן דשא, סימן השאלה בעמדת המגן הימני, הנתון המדהים ששם זרקור על בעיה לא מספיק מדוברת וחוסר הדיוק והמזל של הקטלונים ביחס לשאר הליגה.

הזמן של אולמו: בארסה מנצחת את אלאבס 1:3

וגם: ההפסד הצורב בלונדון, חוסר האחריות של אראוחו ששוב מעלה את השאלה מי צריך להיות צמד הבלמים הבכיר, ה-החמצה של פראן, הסיכוי להוציא 9 מ-9 בשלב הליגה בצ’מפיונס והצ’אנס להתברג בטופ 8, משחק ההגנה שמעלה תהיות לגבי הסיכויים ללכת עד הסוף באלופות, ההרכב האפשרי למפגש עם אתלטיקו, ההתנגשות בין סגנונות המשחק של שני המאמנים, השחקנים שיכולים לנצל את סגנון המשחק של הקטלונים והאם יש פייבוריטית למשחק הענק בקאמפ נואו? האזנה נעימה.

